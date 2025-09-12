Дешёвые авто в России: вот какие модели берут чаще всего

Самые доступные автомобили — это мир компромиссов. Здесь не найти богатой отделки, сложных систем или премиального комфорта. Но именно за простоту и низкую цену такие машины ценят во многих странах.

Как производители удешевляют автомобили

Чтобы удержать стоимость на минимальном уровне, компании применяют целый набор приёмов:

Упрощают конструкции. Используют простейший дизайн, старые платформы и отказываются от сложных систем.

Экономят на материалах. В интерьере ставят жёсткий пластик и ткань вместо кожи, отказываются от хрома и декоративных элементов.

Ставят базовые агрегаты. Обычно это маломощные двигатели, механическая коробка или простой "автомат". Никаких продвинутых ассистентов.

Оптимизируют производство. Переносят заводы в развивающиеся страны, используют одни и те же детали для разных моделей и делают ставку на массовый выпуск.

Сокращают комплектации. Кондиционер, электростеклоподъёмники или подушки безопасности зачастую идут только за доплату.

Самые дешёвые автомобили в мире

В развивающихся странах стоимость автомобиля часто важнее безопасности и комфорта. Именно там продаются самые доступные модели.

Wuling Hongguang Mini EV (Китай)

Цена: от 32 800 юаней (≈441 500 рублей).

Микроэлектрокар длиной меньше трёх метров оказался настоящим хитом в Китае. Электромотор на 27 л. с. разгоняет его до городских скоростей, а запас хода достигает 200 км.

Suzuki Alto (Пакистан, Индия, Африка)

Цена: от 399 000 рупий (≈454 000 рублей).

Эта модель выпускается десятилетиями и даже меняет имена на разных рынках. В Индии её знают как Maruti Suzuki Alto K10. Оснащение скромное, но даже в базе есть задние парктроники — редкость для дешёвых машин.

Changan Lumin (Китай)

Цена: от 37 900 юаней (≈507 000 рублей).

Компактный электрокар длиной 3,3 метра в самой дешёвой версии проезжает 130 км. Мотор выдаёт 40 л. с., зато комплектация удивляет: сенсорный экран, Bluetooth и управление через приложение.

Renault Kwid (Индия, Бразилия)

Цена: от 469 500 рупий (≈535 000 рублей).

Компактный городской кроссовер длиной 3,7 м получил 1-литровый двигатель на 68 л. с. и клиренс 18 см. За доплату доступны светодиодная оптика и мультимедиа.

Daihatsu Mira e: S (Япония)

Цена: от 992 200 иен (≈629 000 рублей).

Типичный японский кей-кар: длина и мощность ограничены по закону. Под капотом — 658-кубовый мотор на 49 л. с. Машина расходует всего 4 литра топлива на 100 км, а полный привод можно заказать за доплату.

Самые дешёвые машины в России

Российский рынок сегодня живёт в условиях параллельного импорта, но официально тоже продаются доступные модели.

Lada Granta

Цена: от 749 900 рублей.

Самый дешёвый автомобиль в России и одновременно лидер по продажам. В 2024 году реализовано более 201 тысяч "Грант". Под капотом — двигатель 1,6 л на 90 л. с., коробка — "механика". Из опций — только минимум.

Lada Niva

Цена: от 1 059 000 рублей.

Легендарный внедорожник прост, но проходим. Версия Legend оснащена 1,7-литровым мотором на 83 л. с. и "механикой". Niva Travel чуть комфортнее и дороже, но технически схожа.

Lada Vesta

Цена: от 1 239 900 рублей.

Более современная альтернатива "Гранте". Оснащается мотором 1,6 л на 106 л. с., кондиционером и подогревом зеркал уже в базе.

УАЗ "буханка"

Цена: от 1 386 000 рублей.

Микроавтобус УАЗ СГР выпускается уже 67 лет. Оснащён 2,7-литровым мотором на 112 л. с. и полным приводом. Его ценят за проходимость и харизму ретрокара.

УАЗ "Хантер"

Цена: от 1 440 000 рублей.

Внедорожник с классическими "правильными" углами, клиренсом 21 см и понижающей передачей. Мотор — 2,7 л на 112 л. с. Опций комфорта нет, всё за отдельную плату.