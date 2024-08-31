От компоста до защиты от вредителей: полезные применения чайной заварки на даче

Вторая жизнь чайной заварки: 5 способов применения на даче

Чайная заварка - ценный органический материал, который не стоит выбрасывать. Он может принести немало пользы вашим растениям и грядкам.

Удобрение для растений

Чайная заварка богата азотом, фосфором, калием и другими полезными микроэлементами, крайне необходимыми для питания растений. Её можно использовать в качестве органического удобрения:

Вносить под корни кустарников, деревьев, цветов и овощных культур.

Смешивать с компостом или перегноем, чтобы улучшить состав и структуру почвы.

Заваривать "чайным напитком" комнатные растения, поливая их раз в 1-2 недели.

Защита от вредителей

Чайная заварка также обладает свойствами, отпугивающими некоторых вредных насекомых. Её можно использовать:

Посыпать вокруг стволов деревьев, кустов, грядок с овощами для защиты от слизней, улиток, муравьев.

Положить немного заварки в лунки при высадке рассады, чтобы отпугнуть вредителей.

Рассыпать вокруг комнатных растений для защиты от тли, клещей, трипсов.

Стимулятор роста

Чайная заварка содержит полезные вещества, которые могут благотворно влиять на рост и развитие растений. Её можно использовать:

Как стимулятор прорастания семян - замочить их в заваренном "чае".

Для подкормки рассады, комнатных цветов, овощей на грядке - поливать раствором заварки.

Мульчировать приствольные круги, клумбы и грядки - заварка сохраняет влагу.

Помимо всего прочего, чайная заварка - отличный абсорбент для почвы, улучшающий ее воздухо- и влагопроницаемость.

Так что позаботьтесь о том, чтобы использованная заварка не попадала в мусор, а служила верным помощником для ваших растений на даче. Это простой, экологичный и бесплатный способ обогатить их полезными веществами.

Фото: Whgler.