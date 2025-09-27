Асана, которая выглядит как обычный упор лёжа, но прокачивает тело целиком

Чатуранга дандасана, или поза посоха на четырёх опорах, выглядит как привычный упор лёжа, но с согнутыми руками. Эта асана кажется простой, но при правильном исполнении включает в работу почти всё тело. Она укрепляет мышцы, развивает выносливость и учит держать контроль над каждым движением.

Польза позы

При удержании чатуранги активно работают плечи и руки. Трицепсы стабилизируют сустав, дельтовидные мышцы и вращательная манжета удерживают плечи в безопасном положении. Грудные мышцы помогают распределять нагрузку, а передняя зубчатая разводит лопатки.

Корпус остаётся в нейтральной линии благодаря прессу, косым мышцам и разгибателям спины. Бёдра и ягодицы поддерживают таз, квадрицепсы не дают коленям сгибаться. Даже стопы получают нагрузку — мышцы голеней удерживают вес на пальцах ног.

Кому стоит быть осторожнее

Женщинам на поздних сроках беременности эту асану лучше отложить. Не подходит она и тем, у кого есть туннельный синдром запястья — в таком случае нагрузку можно заменить планкой на предплечьях или упражнениями на разгибание рук.

Советы шаг за шагом

Подготовка

Начните с планки. Запястья под плечами, ноги прямые, пресс напряжён, таз слегка подан назад. Задержитесь на 10-30 секунд. Освойте позу посоха на коленях. Встаньте в планку, опустите колени, согните руки и удерживайте корпус. Важно, чтобы локти не расходились в стороны. Попробуйте вариант с блоками. Поставьте их под бёдра, опускайтесь, пока тело ляжет на опору, и фиксируйте позу. Используйте ремень. Зафиксируйте его чуть выше локтей, опускайтесь до упора груди в ремень и удерживайте правильное положение корпуса.

Полная чатуранга

Встаньте в упор лёжа, ладони под плечами, пальцы растопырены. Надавите на коврик так, чтобы лопатки разошлись в стороны. Сохраняйте прямую линию от головы до пяток. Сгибайте руки в локтях, прижимая плечи к корпусу. Опуститесь плавно, зафиксируйтесь на несколько секунд и мягко выйдите из позы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Заваленные вперёд плечи → перегрузка суставов и возможная травма → сначала разогрейте грудной отдел и выполняйте облегчённые варианты. Локти в стороны → повышенный стресс на плечи → держите локти прижатыми и используйте ремень для контроля. Прогиб в пояснице → боль и потеря формы → перейдите на чатурангу с коленей или уменьшите время удержания. Падение на пол → отсутствие пользы и риск ударов → выполняйте движение медленно, даже если это всего пара секунд.

А что если…

Если не хватает силы, не пытайтесь стоять "через силу". Лучше сделать 3-5 коротких подходов по 2-3 секунды с правильной техникой. С ростом выносливости удержание увеличится само.

FAQ

Как часто делать чатурангу дандасану?

Её можно практиковать каждый день. Начинайте с 2-4 повторов по 2-3 секунды.

Что лучше для новичка: планка или чатуранга?

Планка проще и безопаснее, она помогает подготовить мышцы корпуса к полной позе.

Можно ли сочетать с другими асанами?

Да. Популярная связка включает собаку мордой вниз, чатурангу, собаку мордой вверх или кобру и завершение в позе ребёнка.

Мифы и правда

Миф: чатуранга дандасана нагружает только руки.

Правда: работает всё тело — от плеч до стоп. Миф: удерживать позу нужно как можно дольше.

Правда: важнее сохранить правильную форму, даже если это всего пара секунд. Миф: эта асана подходит всем без ограничений.

Правда: беременным и людям с проблемами запястий стоит выбрать альтернативы.

Интересные факты

Чатуранга дандасана часто используется в виньяса-йоге как связующее движение между асанами. Она считается базовой позой, но по сложности приравнивается к силовым упражнениям. В спортивной реабилитации эту асану применяют для восстановления контроля над плечевыми суставами.

Исторический контекст

В классических текстах йоги чатуранга описывалась как подготовительная поза для сложных балансов. С развитием хатха-йоги асана стала частью последовательностей сурья намаскар. В современном фитнесе её рассматривают как аналог отжиманий, но с более точным контролем техники.

Чатуранга дандасана — это не только шаг в практику йоги, но и способ развить силу и устойчивость, которые пригодятся в любых физических нагрузках.