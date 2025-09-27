Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Упражнение планка
Упражнение планка
© helpworkouts.com by Elly Fairytale is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 16:10

Асана, которая выглядит как обычный упор лёжа, но прокачивает тело целиком

Йогатерапевт: чатуранга дандасана помогает развивать выносливость и контроль движений

Чатуранга дандасана, или поза посоха на четырёх опорах, выглядит как привычный упор лёжа, но с согнутыми руками. Эта асана кажется простой, но при правильном исполнении включает в работу почти всё тело. Она укрепляет мышцы, развивает выносливость и учит держать контроль над каждым движением.

Польза позы

При удержании чатуранги активно работают плечи и руки. Трицепсы стабилизируют сустав, дельтовидные мышцы и вращательная манжета удерживают плечи в безопасном положении. Грудные мышцы помогают распределять нагрузку, а передняя зубчатая разводит лопатки.

Корпус остаётся в нейтральной линии благодаря прессу, косым мышцам и разгибателям спины. Бёдра и ягодицы поддерживают таз, квадрицепсы не дают коленям сгибаться. Даже стопы получают нагрузку — мышцы голеней удерживают вес на пальцах ног.

Кому стоит быть осторожнее

Женщинам на поздних сроках беременности эту асану лучше отложить. Не подходит она и тем, у кого есть туннельный синдром запястья — в таком случае нагрузку можно заменить планкой на предплечьях или упражнениями на разгибание рук.

Советы шаг за шагом

Подготовка

  1. Начните с планки. Запястья под плечами, ноги прямые, пресс напряжён, таз слегка подан назад. Задержитесь на 10-30 секунд.

  2. Освойте позу посоха на коленях. Встаньте в планку, опустите колени, согните руки и удерживайте корпус. Важно, чтобы локти не расходились в стороны.

  3. Попробуйте вариант с блоками. Поставьте их под бёдра, опускайтесь, пока тело ляжет на опору, и фиксируйте позу.

  4. Используйте ремень. Зафиксируйте его чуть выше локтей, опускайтесь до упора груди в ремень и удерживайте правильное положение корпуса.

Полная чатуранга

  1. Встаньте в упор лёжа, ладони под плечами, пальцы растопырены.

  2. Надавите на коврик так, чтобы лопатки разошлись в стороны.

  3. Сохраняйте прямую линию от головы до пяток.

  4. Сгибайте руки в локтях, прижимая плечи к корпусу.

  5. Опуститесь плавно, зафиксируйтесь на несколько секунд и мягко выйдите из позы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Заваленные вперёд плечи → перегрузка суставов и возможная травма → сначала разогрейте грудной отдел и выполняйте облегчённые варианты.

  2. Локти в стороны → повышенный стресс на плечи → держите локти прижатыми и используйте ремень для контроля.

  3. Прогиб в пояснице → боль и потеря формы → перейдите на чатурангу с коленей или уменьшите время удержания.

  4. Падение на пол → отсутствие пользы и риск ударов → выполняйте движение медленно, даже если это всего пара секунд.

А что если…

Если не хватает силы, не пытайтесь стоять "через силу". Лучше сделать 3-5 коротких подходов по 2-3 секунды с правильной техникой. С ростом выносливости удержание увеличится само.

FAQ

Как часто делать чатурангу дандасану?
Её можно практиковать каждый день. Начинайте с 2-4 повторов по 2-3 секунды.

Что лучше для новичка: планка или чатуранга?
Планка проще и безопаснее, она помогает подготовить мышцы корпуса к полной позе.

Можно ли сочетать с другими асанами?
Да. Популярная связка включает собаку мордой вниз, чатурангу, собаку мордой вверх или кобру и завершение в позе ребёнка.

Мифы и правда

  1. Миф: чатуранга дандасана нагружает только руки.
    Правда: работает всё тело — от плеч до стоп.

  2. Миф: удерживать позу нужно как можно дольше.
    Правда: важнее сохранить правильную форму, даже если это всего пара секунд.

  3. Миф: эта асана подходит всем без ограничений.
    Правда: беременным и людям с проблемами запястий стоит выбрать альтернативы.

Интересные факты

  1. Чатуранга дандасана часто используется в виньяса-йоге как связующее движение между асанами.

  2. Она считается базовой позой, но по сложности приравнивается к силовым упражнениям.

  3. В спортивной реабилитации эту асану применяют для восстановления контроля над плечевыми суставами.

Исторический контекст

  1. В классических текстах йоги чатуранга описывалась как подготовительная поза для сложных балансов.

  2. С развитием хатха-йоги асана стала частью последовательностей сурья намаскар.

  3. В современном фитнесе её рассматривают как аналог отжиманий, но с более точным контролем техники.

Чатуранга дандасана — это не только шаг в практику йоги, но и способ развить силу и устойчивость, которые пригодятся в любых физических нагрузках.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тренировка с гирей в формате EMOM: пять упражнений по 40 секунд сегодня в 15:10

Четыре круга — и тело работает на пределе, но без риска для дыхания

Узнайте, как построить круговую тренировку с гирей на 20 минут, избежать ошибок в технике и подобрать оптимальный вес для дома или зала.

Читать полностью » Жена Александра Овечкина Шубская опубликовала фото с российским флагом в Вашингтоне сегодня в 14:18

Анастасия Шубская удивила подписчиков снимком с триколором у Всемирного банка

Анастасия Шубская, жена Александра Овечкина, позировала с российским флагом у здания Всемирного банка в Вашингтоне и опубликовала снимок онлайн.

Читать полностью » Экс-вратарь сборной Франции Фрей назвал Льва Яшина лучшим российским футболистом всех времён сегодня в 13:15

Он опередил три поколения: кого француз назвал лучшим футболистом России всех времён

Французский вратарь Себастьен Фрей назвал Льва Яшина величайшим российским футболистом в истории и вспомнил о достижениях Рината Дасаева.

Читать полностью » ПХК ЦСКА расстался с голкипером Иваном Федотовым после 49 матчей сезона сегодня в 12:07

Федотов уходит, но права остаются: неожиданное решение ЦСКА

ЦСКА расторг контракт с Иваном Федотовым после сезона 2023/24. Игрок остаётся в зоне интересов клуба, но его дальнейшая карьера пока открыта.

Читать полностью » Фитнес-тренер объяснил, почему перед пробежками важно пройти медосмотр сегодня в 11:47

Начали бегать без подготовки? Это прямой путь к травмам и срывам организма

Бег доступен каждому, но начинать нужно правильно. Узнайте, какую обувь выбрать, как дышать и с чего начать тренировки без риска для здоровья.

Читать полностью » Терапевт Сысоева: включение света и простые движения помогают синхронизировать биоритмы сегодня в 10:35

Осень крадёт силы по утрам: простые движения возвращают бодрость за 2 минуты

Осенние утра особенно тяжёлые: сонливость, усталость, плохое настроение. Узнайте, какие простые упражнения помогут быстро проснуться.

Читать полностью » Фитнес-инструкторы: для тренировок с эспандером нужна лента с сопротивлением от 20 кг сегодня в 9:10

Пять движений с лентой, которые нагружают тело лучше гантелей

Тренировка с лентой-эспандером заменяет зал, прокачивает мышцы и подходит даже для новичков. Но есть нюансы, о которых стоит знать.

Читать полностью » Сколько раз в неделю тренировать предплечья для роста и выносливости сегодня в 8:10

Сила, спрятанная ниже локтя: что даёт прокачка предплечий

Сильный хват, защита от травм и гармоничный рельеф — вот что даёт целевая прокачка предплечий. Узнайте, как тренировать их дома и в зале.

Читать полностью »

Новости
Дом

Раствор уксуса снимает жир и налёт с пола без липкости — эксперты по клинингу
Еда

Листья хрена и эстрагон помогают сохранить хруст огурцов при засолке
Красота и здоровье

Нутрициолог Сусанна Аллаярова: привычка делиться едой помогает избавиться от переедания
Красота и здоровье

Исследование British Journal of Health Psychology: фрукты и овощи повышают удовлетворённость жизнью
Туризм

Национальный парк Чжанцзяцзе в Китае стал доступнее благодаря скоростным поездам
Технологии

Google представила Gemini 2.5 Flash и Flash Lite с экономией токенов до 50%
Авто и мото

Китайский стартап Momenta привлёк $6 млрд для технологий автономного вождения — CNBC
Питомцы

Ветеринары назвали три способа проверить, стерилизована ли кошка
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet