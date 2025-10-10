ИИ уже в топе мира: сайт ChatGPT обогнал TikTok и догоняет YouTube
Сервис Similarweb опубликовал свежие данные о глобальной посещаемости сайтов за сентябрь 2025 года — и в списке лидеров произошёл знаковый сдвиг. ChatGPT занял пятое место в мировом рейтинге, собрав 5,9 миллиарда визитов только на веб-версии, без учёта мобильных приложений. Это не просто рекорд — это третий месяц подряд устойчивого роста, тогда как большинство других крупнейших сайтов демонстрируют спад.
Рост вопреки общей тенденции
По данным Similarweb, ChatGPT стал единственным сайтом из мировой десятки, показавшим рост в сентябре. У всех остальных платформ — от поисковиков до соцсетей — зафиксировано снижение трафика на 1,6-5,5%.
"ChatGPT демонстрирует динамику, нехарактерную для зрелого веб-рынка: рост происходит на фоне общего спада у конкурентов", — отмечают аналитики Similarweb.
Такой результат объясняется сразу несколькими факторами: запуском обновлённой версии GPT-4.5, интеграцией функций поиска и анализа данных, а также расширением корпоративного сегмента с ChatGPT Team и Enterprise.
Абсолютный лидер по лояльности
Отдельного внимания заслуживает показатель аудиторной приверженности - доли пользователей, которые пользуются только одним конкретным ИИ-сервисом.
Согласно Similarweb, 82,2% посетителей ChatGPT не используют другие нейросети, такие как Gemini, Claude, Grok или Perplexity. Это означает, что подавляющее большинство предпочитает оставаться внутри экосистемы OpenAI, не переключаясь между конкурентами.
|Чат-бот
|Эксклюзивная аудитория
|Изменение трафика в сентябре
|ChatGPT (OpenAI)
|82,2%
|+3,8%
|Gemini (Google)
|49,1%
|-2,4%
|Claude (Anthropic)
|37,5%
|-3,1%
|Grok (xAI / X)
|25,8%
|-5,0%
|Perplexity
|18,4%
|-4,7%
Такой высокий уровень лояльности делает ChatGPT не просто популярным, а платформой с устойчивым пользовательским ядром, которое ежедневно возвращается на сайт.
Почему ChatGPT растёт, когда другие теряют аудиторию
-
Интеграция в повседневные задачи.
ChatGPT теперь не просто чат-бот, а полноценный рабочий инструмент: он создаёт документы, анализирует таблицы, пишет код и помогает с маркетингом.
-
Запуск персонализированных GPT-моделей.
Пользователи могут создавать собственные версии ChatGPT для конкретных целей — от бизнес-анализа до обучения.
-
Рост корпоративных пользователей.
После запуска ChatGPT Enterprise компании начали активно использовать ИИ для внутренней коммуникации и автоматизации.
-
Улучшенная доступность.
Мобильное приложение, веб-интерфейс и API-интеграции позволяют использовать ChatGPT на всех устройствах.
-
Повышенное доверие.
На фоне неоднозначных обновлений Gemini и ограниченной доступности Grok пользователи ищут стабильную, предсказуемую платформу — и находят её в OpenAI.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: недооценка пользовательской привычки.
Последствие: снижение удержания у конкурентов.
Альтернатива: развитие постоянных сценариев взаимодействия, как у ChatGPT.
-
Ошибка: ставка на хайп без функционала.
Последствие: кратковременные всплески трафика.
Альтернатива: системное обновление функций, а не громкие релизы.
-
Ошибка: игнорирование корпоративного сегмента.
Последствие: ограниченный рост.
Альтернатива: внедрение решений для бизнеса и командных рабочих процессов.
Сравнение с конкурентами
|Платформа
|Основное преимущество
|Ключевое ограничение
|ChatGPT
|Многофункциональность, API, интеграции
|Платная подписка GPT-Plus
|Gemini
|Связь с экосистемой Google
|Ограниченная кросс-платформенность
|Claude
|Длинные контексты, приватность
|Медленный рост функционала
|Grok
|Интеграция с X (Twitter)
|Зависимость от платформы X
|Perplexity
|Быстрый поиск с ИИ
|Низкий уровень персонализации
А что если ChatGPT станет новой "поисковой привычкой"?
Если тенденция сохранится, ChatGPT может занять нишу между классическим поиском и ассистентом. Всё больше пользователей используют его для быстрых ответов, анализа текстов и даже сравнения товаров — то, что раньше делал Google Search.
По данным Similarweb, среднее время сессии на сайте ChatGPT уже превышает 11 минут, что значительно выше, чем у других ИИ-платформ.
"ChatGPT постепенно превращается из экспериментального инструмента в ежедневный сервис, как Gmail или YouTube", — считают эксперты Similarweb.
Плюсы и минусы динамики ChatGPT
|Плюсы
|Минусы
|Рост трафика вопреки общей стагнации рынка
|Перегрузка серверов при пиковых нагрузках
|Сильная лояльность аудитории
|Риски зависимости от платной версии
|Расширение корпоративного сегмента
|Увеличение конкуренции с Google
|Признание бренда OpenAI
|Возможное давление регуляторов в ЕС
Три интересных факта
-
Сайт ChatGPT впервые вошёл в топ-5 мировых ресурсов, обогнав TikTok по трафику.
-
Уровень вовлечённости пользователей ChatGPT выше, чем у Wikipedia и Reddit.
-
Более 60% трафика ChatGPT приходится на прямые переходы, а не на поисковики — редкий случай для современных сайтов.
