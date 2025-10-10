ИИ уже в топе мира: сайт ChatGPT обогнал TikTok и догоняет YouTube

Сервис Similarweb опубликовал свежие данные о глобальной посещаемости сайтов за сентябрь 2025 года — и в списке лидеров произошёл знаковый сдвиг. ChatGPT занял пятое место в мировом рейтинге, собрав 5,9 миллиарда визитов только на веб-версии, без учёта мобильных приложений. Это не просто рекорд — это третий месяц подряд устойчивого роста, тогда как большинство других крупнейших сайтов демонстрируют спад.

Рост вопреки общей тенденции

По данным Similarweb, ChatGPT стал единственным сайтом из мировой десятки, показавшим рост в сентябре. У всех остальных платформ — от поисковиков до соцсетей — зафиксировано снижение трафика на 1,6-5,5%.

"ChatGPT демонстрирует динамику, нехарактерную для зрелого веб-рынка: рост происходит на фоне общего спада у конкурентов", — отмечают аналитики Similarweb.

Такой результат объясняется сразу несколькими факторами: запуском обновлённой версии GPT-4.5, интеграцией функций поиска и анализа данных, а также расширением корпоративного сегмента с ChatGPT Team и Enterprise.

Абсолютный лидер по лояльности

Отдельного внимания заслуживает показатель аудиторной приверженности - доли пользователей, которые пользуются только одним конкретным ИИ-сервисом.

Согласно Similarweb, 82,2% посетителей ChatGPT не используют другие нейросети, такие как Gemini, Claude, Grok или Perplexity. Это означает, что подавляющее большинство предпочитает оставаться внутри экосистемы OpenAI, не переключаясь между конкурентами.

Чат-бот Эксклюзивная аудитория Изменение трафика в сентябре ChatGPT (OpenAI) 82,2% +3,8% Gemini (Google) 49,1% -2,4% Claude (Anthropic) 37,5% -3,1% Grok (xAI / X) 25,8% -5,0% Perplexity 18,4% -4,7%

Такой высокий уровень лояльности делает ChatGPT не просто популярным, а платформой с устойчивым пользовательским ядром, которое ежедневно возвращается на сайт.

Почему ChatGPT растёт, когда другие теряют аудиторию

Интеграция в повседневные задачи.

ChatGPT теперь не просто чат-бот, а полноценный рабочий инструмент: он создаёт документы, анализирует таблицы, пишет код и помогает с маркетингом. Запуск персонализированных GPT-моделей.

Пользователи могут создавать собственные версии ChatGPT для конкретных целей — от бизнес-анализа до обучения. Рост корпоративных пользователей.

После запуска ChatGPT Enterprise компании начали активно использовать ИИ для внутренней коммуникации и автоматизации. Улучшенная доступность.

Мобильное приложение, веб-интерфейс и API-интеграции позволяют использовать ChatGPT на всех устройствах. Повышенное доверие.

На фоне неоднозначных обновлений Gemini и ограниченной доступности Grok пользователи ищут стабильную, предсказуемую платформу — и находят её в OpenAI.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: недооценка пользовательской привычки.

Последствие: снижение удержания у конкурентов.

Альтернатива: развитие постоянных сценариев взаимодействия, как у ChatGPT.

Ошибка: ставка на хайп без функционала.

Последствие: кратковременные всплески трафика.

Альтернатива: системное обновление функций, а не громкие релизы.

Ошибка: игнорирование корпоративного сегмента.

Последствие: ограниченный рост.

Альтернатива: внедрение решений для бизнеса и командных рабочих процессов.

Сравнение с конкурентами

Платформа Основное преимущество Ключевое ограничение ChatGPT Многофункциональность, API, интеграции Платная подписка GPT-Plus Gemini Связь с экосистемой Google Ограниченная кросс-платформенность Claude Длинные контексты, приватность Медленный рост функционала Grok Интеграция с X (Twitter) Зависимость от платформы X Perplexity Быстрый поиск с ИИ Низкий уровень персонализации

А что если ChatGPT станет новой "поисковой привычкой"?

Если тенденция сохранится, ChatGPT может занять нишу между классическим поиском и ассистентом. Всё больше пользователей используют его для быстрых ответов, анализа текстов и даже сравнения товаров — то, что раньше делал Google Search.

По данным Similarweb, среднее время сессии на сайте ChatGPT уже превышает 11 минут, что значительно выше, чем у других ИИ-платформ.

"ChatGPT постепенно превращается из экспериментального инструмента в ежедневный сервис, как Gmail или YouTube", — считают эксперты Similarweb.

Плюсы и минусы динамики ChatGPT

Плюсы Минусы Рост трафика вопреки общей стагнации рынка Перегрузка серверов при пиковых нагрузках Сильная лояльность аудитории Риски зависимости от платной версии Расширение корпоративного сегмента Увеличение конкуренции с Google Признание бренда OpenAI Возможное давление регуляторов в ЕС

Три интересных факта