Олег Белов Опубликована сегодня в 15:16

ИИ уже в топе мира: сайт ChatGPT обогнал TikTok и догоняет YouTube

Similarweb: ChatGPT обогнал TikTok и занял пятое место в мировом рейтинге

Сервис Similarweb опубликовал свежие данные о глобальной посещаемости сайтов за сентябрь 2025 года — и в списке лидеров произошёл знаковый сдвиг. ChatGPT занял пятое место в мировом рейтинге, собрав 5,9 миллиарда визитов только на веб-версии, без учёта мобильных приложений. Это не просто рекорд — это третий месяц подряд устойчивого роста, тогда как большинство других крупнейших сайтов демонстрируют спад.

Рост вопреки общей тенденции

По данным Similarweb, ChatGPT стал единственным сайтом из мировой десятки, показавшим рост в сентябре. У всех остальных платформ — от поисковиков до соцсетей — зафиксировано снижение трафика на 1,6-5,5%.

"ChatGPT демонстрирует динамику, нехарактерную для зрелого веб-рынка: рост происходит на фоне общего спада у конкурентов", — отмечают аналитики Similarweb.

Такой результат объясняется сразу несколькими факторами: запуском обновлённой версии GPT-4.5, интеграцией функций поиска и анализа данных, а также расширением корпоративного сегмента с ChatGPT Team и Enterprise.

Абсолютный лидер по лояльности

Отдельного внимания заслуживает показатель аудиторной приверженности - доли пользователей, которые пользуются только одним конкретным ИИ-сервисом.

Согласно Similarweb, 82,2% посетителей ChatGPT не используют другие нейросети, такие как Gemini, Claude, Grok или Perplexity. Это означает, что подавляющее большинство предпочитает оставаться внутри экосистемы OpenAI, не переключаясь между конкурентами.

Чат-бот Эксклюзивная аудитория Изменение трафика в сентябре
ChatGPT (OpenAI) 82,2% +3,8%
Gemini (Google) 49,1% -2,4%
Claude (Anthropic) 37,5% -3,1%
Grok (xAI / X) 25,8% -5,0%
Perplexity 18,4% -4,7%

Такой высокий уровень лояльности делает ChatGPT не просто популярным, а платформой с устойчивым пользовательским ядром, которое ежедневно возвращается на сайт.

Почему ChatGPT растёт, когда другие теряют аудиторию

  1. Интеграция в повседневные задачи.
    ChatGPT теперь не просто чат-бот, а полноценный рабочий инструмент: он создаёт документы, анализирует таблицы, пишет код и помогает с маркетингом.

  2. Запуск персонализированных GPT-моделей.
    Пользователи могут создавать собственные версии ChatGPT для конкретных целей — от бизнес-анализа до обучения.

  3. Рост корпоративных пользователей.
    После запуска ChatGPT Enterprise компании начали активно использовать ИИ для внутренней коммуникации и автоматизации.

  4. Улучшенная доступность.
    Мобильное приложение, веб-интерфейс и API-интеграции позволяют использовать ChatGPT на всех устройствах.

  5. Повышенное доверие.
    На фоне неоднозначных обновлений Gemini и ограниченной доступности Grok пользователи ищут стабильную, предсказуемую платформу — и находят её в OpenAI.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: недооценка пользовательской привычки.
    Последствие: снижение удержания у конкурентов.
    Альтернатива: развитие постоянных сценариев взаимодействия, как у ChatGPT.

  • Ошибка: ставка на хайп без функционала.
    Последствие: кратковременные всплески трафика.
    Альтернатива: системное обновление функций, а не громкие релизы.

  • Ошибка: игнорирование корпоративного сегмента.
    Последствие: ограниченный рост.
    Альтернатива: внедрение решений для бизнеса и командных рабочих процессов.

Сравнение с конкурентами

Платформа Основное преимущество Ключевое ограничение
ChatGPT Многофункциональность, API, интеграции Платная подписка GPT-Plus
Gemini Связь с экосистемой Google Ограниченная кросс-платформенность
Claude Длинные контексты, приватность Медленный рост функционала
Grok Интеграция с X (Twitter) Зависимость от платформы X
Perplexity Быстрый поиск с ИИ Низкий уровень персонализации

А что если ChatGPT станет новой "поисковой привычкой"?

Если тенденция сохранится, ChatGPT может занять нишу между классическим поиском и ассистентом. Всё больше пользователей используют его для быстрых ответов, анализа текстов и даже сравнения товаров — то, что раньше делал Google Search.

По данным Similarweb, среднее время сессии на сайте ChatGPT уже превышает 11 минут, что значительно выше, чем у других ИИ-платформ.

"ChatGPT постепенно превращается из экспериментального инструмента в ежедневный сервис, как Gmail или YouTube", — считают эксперты Similarweb.

Плюсы и минусы динамики ChatGPT

Плюсы Минусы
Рост трафика вопреки общей стагнации рынка Перегрузка серверов при пиковых нагрузках
Сильная лояльность аудитории Риски зависимости от платной версии
Расширение корпоративного сегмента Увеличение конкуренции с Google
Признание бренда OpenAI Возможное давление регуляторов в ЕС

Три интересных факта

  1. Сайт ChatGPT впервые вошёл в топ-5 мировых ресурсов, обогнав TikTok по трафику.

  2. Уровень вовлечённости пользователей ChatGPT выше, чем у Wikipedia и Reddit.

  3. Более 60% трафика ChatGPT приходится на прямые переходы, а не на поисковики — редкий случай для современных сайтов.

