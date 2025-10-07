У него друзей больше, чем у нас всех вместе: ChatGPT переплюнул соцсети по числу поклонников

За два года ChatGPT прошёл путь от эксперимента с искусственным интеллектом до глобального инструмента, которым пользуются сотни миллионов людей. На конференции Dev Day генеральный директор OpenAI Сэм Альтман сообщил, что число еженедельных активных пользователей ChatGPT превысило 800 миллионов. Это не только рекорд, но и показатель того, насколько быстро искусственный интеллект становится частью повседневной жизни.

Как ChatGPT стал повседневным инструментом

Ещё весной 2024 года число пользователей составляло около 500 миллионов в неделю, а к августу — 700 миллионов. Такой рост — редкость даже для технологических гигантов. По данным TechCrunch, ChatGPT используют не только частные пользователи, но и бизнес-клиенты, разработчики и государственные структуры.

Рост объясняется тем, что ИИ стал удобнее, доступнее и функциональнее. Он теперь не просто отвечает на вопросы, а помогает создавать контент, анализировать данные, писать код и даже управлять приложениями через встроенные инструменты.

"Мы видим, как ChatGPT превращается из любопытного эксперимента в универсальный инструмент для работы, творчества и образования", — отметил генеральный директор OpenAI Сэм Альтман.

Разработчики и инфраструктура

Согласно презентации Dev Day, с платформой уже работают около четырёх миллионов разработчиков. Через API OpenAI проходит более шести миллиардов токенов в минуту — это эквивалент миллионов запросов, поступающих от пользователей и компаний по всему миру.

Чтобы поддерживать такую нагрузку, компания активно расширяет вычислительные мощности. Летом OpenAI начала масштабную кампанию по закупке ИИ-чипов и строительству дата-центров нового поколения. По сути, организация создаёт основу для дальнейшего развития экосистемы искусственного интеллекта, не завися от внешних поставщиков.

Что нового представили на Dev Day

На конференции разработчиков OpenAI представила инструменты, которые позволяют создавать собственные приложения прямо внутри ChatGPT. Теперь пользователи могут строить адаптивные агентные системы — своего рода "цифровых помощников", которые способны выполнять сложные сценарии: от планирования мероприятий до анализа бизнес-данных.

Ожидается, что это приведёт к новому витку персонализированных решений: компании смогут обучать модели под конкретные задачи, а частные пользователи — создавать свои микроприложения без программирования.

Сравнение: ChatGPT и другие ИИ-сервисы

Сервис Активные пользователи Основное применение Доступ к API ChatGPT 800 млн в неделю Образование, контент, кодинг, анализ Есть Claude (Anthropic) 50 млн в месяц Работа с документами, корпоративные решения Есть Gemini (Google) Около 100 млн Поиск, интеграция с Google Workspace Есть Copilot (Microsoft) 90 млн пользователей Windows Помощник в Office и Windows Интегрированный

Как начать использовать ChatGPT для работы

Настройте профиль. В бесплатной версии доступны базовые функции, в Pro — более мощная модель GPT-4 и возможность подключать плагины. Подключите интеграции. Через API можно соединить ChatGPT с Notion, Slack, Google Sheets или CRM-системой. Создайте персонального ассистента. В разделе GPTs можно собрать собственного помощника — например, редактора, маркетолога или консультанта по продажам. Используйте шаблоны. OpenAI предлагает готовые сценарии для бизнеса, образования и контент-маркетинга.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: игнорировать настройку параметров конфиденциальности.

Последствие: риск утечки данных при работе с корпоративной информацией.

Альтернатива: использовать корпоративную версию ChatGPT Enterprise с защитой данных.

Ошибка: использовать ChatGPT как "чёрный ящик", не проверяя результаты.

Последствие: ошибки в контенте и аналитике.

Альтернатива: проверять выводы и использовать модели в тандеме с экспертными источниками.

Ошибка: не обучать команду работе с ИИ.

Последствие: потеря эффективности и неверное применение инструментов.

Альтернатива: проходить официальные курсы OpenAI Learn и обучающие программы партнёров.

А что если ChatGPT станет основой для всех интерфейсов?

Сценарий, при котором голосовые и текстовые интерфейсы заменят привычные приложения, уже не кажется фантастикой. ChatGPT движется к этому быстрее других. В ближайшие годы он может стать универсальным "окном" для взаимодействия с цифровыми сервисами: от банка до образовательных платформ.

OpenAI уже тестирует голосовую модель с реалистичной интонацией и мгновенным откликом. Если технология будет внедрена массово, ChatGPT сможет заменить ассистентов вроде Siri или Alexa, но с гораздо большим уровнем понимания контекста.

FAQ

Как использовать ChatGPT бесплатно?

Можно зарегистрироваться на сайте OpenAI и пользоваться базовой моделью GPT-3.5 без ограничений по времени.

Сколько стоит ChatGPT Plus?

Подписка стоит около 20 долларов в месяц и открывает доступ к GPT-4, плагинам и персональным настройкам.

Что лучше — ChatGPT или Copilot?

Copilot интегрирован в продукты Microsoft и удобен для офисной работы, а ChatGPT универсален: он подходит для любых задач — от кодинга до генерации контента.

Мифы и правда

Миф: ChatGPT хранит все диалоги и использует их для обучения.

Правда: пользователь может отключить сохранение истории, и эти данные не будут использоваться для тренировки моделей.

Миф: ChatGPT заменит специалистов.

Правда: он помогает выполнять задачи быстрее, но не способен полностью заменить человека.

Миф: искусственный интеллект ошибается чаще, чем человек.

Правда: ошибки случаются, но при правильных настройках уровень точности может превышать человеческий.

3 интересных факта о ChatGPT

ChatGPT был запущен 30 ноября 2022 года и собрал миллион пользователей всего за пять дней — быстрее, чем Netflix. Самый популярный запрос в 2024 году — "перепиши текст по-другому". Более 92% крупных IT-компаний уже интегрировали OpenAI API в свои продукты.

Исторический контекст