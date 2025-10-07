800 миллионов человек каждую неделю говорят с ИИ — ChatGPT вышел на уровень планеты

На ежегодном Dev Day генеральный директор OpenAI Сэм Альтман объявил о новом рубеже — количество еженедельно активных пользователей ChatGPT достигло 800 миллионов. Этот показатель подтверждает, что искусственный интеллект перестал быть экспериментом и стал неотъемлемой частью цифрового мира — от образовательных задач до корпоративных решений.

"Сегодня 4 миллиона разработчиков используют OpenAI. Более 800 миллионов человек используют ChatGPT каждую неделю, и мы обрабатываем более 6 миллиардов токенов в минуту через API", — заявил Альтман.

Как ChatGPT стал массовым

ChatGPT запустился в ноябре 2022 года и уже через несколько месяцев стал самым быстрорастущим потребительским сервисом в истории. Сперва инструмент позиционировался как интеллектуальный собеседник, но быстро превратился в универсального помощника для бизнеса, программирования, обучения и творчества.

Рост с 500 миллионов пользователей в марте до 800 миллионов к ноябрю 2025 года объясняется несколькими ключевыми факторами:

интеграцией с экосистемами Microsoft и других партнёров; запуском корпоративных версий ChatGPT Enterprise и Teams; развитием API, через который компании строят собственные продукты; расширением мультимодальных возможностей — от текста и речи до видео.

Dev Day: новое поколение приложений

На мероприятии OpenAI представила ряд инноваций, включая возможность создавать приложения прямо в ChatGPT и новый набор инструментов AgentKit для построения автономных ИИ-агентов. Эти обновления превращают ChatGPT из платформы общения в полноценную операционную систему для разработчиков.

"Это позволит создать новое поколение приложений — интерактивных, адаптивных и персонализированных, с которыми можно будет общаться", — подчеркнул Альтман.

Теперь пользователи смогут проектировать и запускать собственные мини-программы прямо внутри ChatGPT — без необходимости разрабатывать отдельный софт.

Технологический фундамент: чипы, дата-центры и инфраструктура

Вместе с ростом аудитории OpenAI наращивает вычислительные мощности. Компания активно инвестирует в ИИ-инфраструктуру, стремясь обеспечить бесперебойную обработку миллиардов запросов. По данным Альтмана, OpenAI уже обрабатывает 6 миллиардов токенов в минуту - колоссальную нагрузку, требующую масштабных дата-центров и новых ИИ-чипов.

В августе 2025 года компания подтвердила, что ведёт переговоры с производителями аппаратного обеспечения о поставках специализированных процессоров для дальнейшего роста производительности.

OpenAI как бизнес-гигант

Несмотря на статус некоммерческой организации в своей юридической структуре, OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире. После недавнего раунда вторичных продаж акций на сумму 6,6 млрд долларов её оценка достигла 500 млрд долларов.

Компания также активно развивает коммерческие направления:

запустила платформу для агентской коммерции совместно со Stripe;

представила Sora 2 - инструмент для генерации видео и аудио;

выпустила социальную сеть Sora, которая объединяет короткие ролики, созданные ИИ.

Сравнение роста крупнейших ИИ-платформ

Платформа Год запуска Активные пользователи (млн) Основное направление ChatGPT (OpenAI) 2022 800 Мультимодальный помощник, API Claude (Anthropic) 2023 65 Анализ и корпоративные решения Gemini (Google) 2023 100 Поиск и интеграции Google Perplexity AI 2024 40 ИИ-поиск и факт-чекинг

ChatGPT уверенно удерживает лидерство благодаря многофункциональности и гибкости интеграций.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Рассматривать ИИ исключительно как развлечение.

Последствие: Упущенные возможности в бизнесе и образовании.

Альтернатива: Использовать ChatGPT для реальных задач — от автоматизации отчётности до анализа данных и создания контента.

А что если…

А что если ChatGPT станет не просто приложением, а "вторым браузером" — персональной надстройкой для интернета? Уже сегодня модель умеет искать информацию, формировать отчёты, писать код, генерировать изображения и видео. Следующий шаг — полная персонализация, когда каждый пользователь получит собственного ИИ-помощника, знающего его привычки и интересы.

Плюсы и минусы стремительного роста ChatGPT

Плюсы Минусы Массовая доступность ИИ Увеличение нагрузки на инфраструктуру Развитие экосистемы разработчиков Риск переизбытка однотипных приложений Высокая точность и адаптивность Этические и юридические вопросы Многоуровневая персонализация Опасения утраты контроля над данными

FAQ

Почему ChatGPT растёт быстрее конкурентов?

OpenAI сделала ставку на простоту интерфейса, открытый API и тесную интеграцию с другими сервисами. Это позволило привлечь не только программистов, но и обычных пользователей.

Кто пользуется ChatGPT чаще всего?

Основная аудитория — студенты, разработчики, исследователи, маркетологи и компании малого бизнеса, автоматизирующие работу с текстами и данными.

Как OpenAI зарабатывает на ChatGPT?

Через подписки ChatGPT Plus, корпоративные тарифы, API и партнёрские интеграции с Microsoft, Stripe и другими компаниями.

Мифы и правда

Миф: ChatGPT достиг пика, и дальнейшего роста не будет.

Правда: OpenAI активно развивает новые продукты, включая видео, речь и агенты, что создаёт потенциал для миллиардной аудитории.

Миф: ChatGPT — это просто чат-бот.

Правда: Сегодня это целая платформа с возможностью строить приложения, обучать агентов и управлять бизнес-процессами.

Миф: Рост пользователей угрожает качеству ответов.

Правда: Модель масштабируется на основе вычислительных ресурсов и оптимизации токенов, не снижая точности.

Исторический контекст

За три года ChatGPT прошёл путь от лабораторного эксперимента до платформы, определяющей стратегию развития всего ИИ-рынка. В 2022 году он стал вирусным, в 2023-м — инструментом для бизнеса, а к 2025-му превратился в ядро новой цифровой экономики, объединяющей текст, речь, видео и программирование.

3 интересных факта

• За одну минуту ChatGPT обрабатывает 6 миллиардов токенов - больше, чем Google за то же время обрабатывает поисковых запросов.

• Более 4 миллионов разработчиков используют API OpenAI для создания приложений.

• Сервис OpenAI Pulse уже ежедневно формирует персональные новости и аналитические сводки для пользователей.