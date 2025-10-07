800 миллионов человек каждую неделю говорят с ИИ — ChatGPT вышел на уровень планеты
На ежегодном Dev Day генеральный директор OpenAI Сэм Альтман объявил о новом рубеже — количество еженедельно активных пользователей ChatGPT достигло 800 миллионов. Этот показатель подтверждает, что искусственный интеллект перестал быть экспериментом и стал неотъемлемой частью цифрового мира — от образовательных задач до корпоративных решений.
"Сегодня 4 миллиона разработчиков используют OpenAI. Более 800 миллионов человек используют ChatGPT каждую неделю, и мы обрабатываем более 6 миллиардов токенов в минуту через API", — заявил Альтман.
Как ChatGPT стал массовым
ChatGPT запустился в ноябре 2022 года и уже через несколько месяцев стал самым быстрорастущим потребительским сервисом в истории. Сперва инструмент позиционировался как интеллектуальный собеседник, но быстро превратился в универсального помощника для бизнеса, программирования, обучения и творчества.
Рост с 500 миллионов пользователей в марте до 800 миллионов к ноябрю 2025 года объясняется несколькими ключевыми факторами:
-
интеграцией с экосистемами Microsoft и других партнёров;
-
запуском корпоративных версий ChatGPT Enterprise и Teams;
-
развитием API, через который компании строят собственные продукты;
-
расширением мультимодальных возможностей — от текста и речи до видео.
Dev Day: новое поколение приложений
На мероприятии OpenAI представила ряд инноваций, включая возможность создавать приложения прямо в ChatGPT и новый набор инструментов AgentKit для построения автономных ИИ-агентов. Эти обновления превращают ChatGPT из платформы общения в полноценную операционную систему для разработчиков.
"Это позволит создать новое поколение приложений — интерактивных, адаптивных и персонализированных, с которыми можно будет общаться", — подчеркнул Альтман.
Теперь пользователи смогут проектировать и запускать собственные мини-программы прямо внутри ChatGPT — без необходимости разрабатывать отдельный софт.
Технологический фундамент: чипы, дата-центры и инфраструктура
Вместе с ростом аудитории OpenAI наращивает вычислительные мощности. Компания активно инвестирует в ИИ-инфраструктуру, стремясь обеспечить бесперебойную обработку миллиардов запросов. По данным Альтмана, OpenAI уже обрабатывает 6 миллиардов токенов в минуту - колоссальную нагрузку, требующую масштабных дата-центров и новых ИИ-чипов.
В августе 2025 года компания подтвердила, что ведёт переговоры с производителями аппаратного обеспечения о поставках специализированных процессоров для дальнейшего роста производительности.
OpenAI как бизнес-гигант
Несмотря на статус некоммерческой организации в своей юридической структуре, OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире. После недавнего раунда вторичных продаж акций на сумму 6,6 млрд долларов её оценка достигла 500 млрд долларов.
Компания также активно развивает коммерческие направления:
-
запустила платформу для агентской коммерции совместно со Stripe;
-
представила Sora 2 - инструмент для генерации видео и аудио;
-
выпустила социальную сеть Sora, которая объединяет короткие ролики, созданные ИИ.
Сравнение роста крупнейших ИИ-платформ
|Платформа
|Год запуска
|Активные пользователи (млн)
|Основное направление
|ChatGPT (OpenAI)
|2022
|800
|Мультимодальный помощник, API
|Claude (Anthropic)
|2023
|65
|Анализ и корпоративные решения
|Gemini (Google)
|2023
|100
|Поиск и интеграции Google
|Perplexity AI
|2024
|40
|ИИ-поиск и факт-чекинг
ChatGPT уверенно удерживает лидерство благодаря многофункциональности и гибкости интеграций.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Рассматривать ИИ исключительно как развлечение.
-
Последствие: Упущенные возможности в бизнесе и образовании.
-
Альтернатива: Использовать ChatGPT для реальных задач — от автоматизации отчётности до анализа данных и создания контента.
А что если…
А что если ChatGPT станет не просто приложением, а "вторым браузером" — персональной надстройкой для интернета? Уже сегодня модель умеет искать информацию, формировать отчёты, писать код, генерировать изображения и видео. Следующий шаг — полная персонализация, когда каждый пользователь получит собственного ИИ-помощника, знающего его привычки и интересы.
Плюсы и минусы стремительного роста ChatGPT
|Плюсы
|Минусы
|Массовая доступность ИИ
|Увеличение нагрузки на инфраструктуру
|Развитие экосистемы разработчиков
|Риск переизбытка однотипных приложений
|Высокая точность и адаптивность
|Этические и юридические вопросы
|Многоуровневая персонализация
|Опасения утраты контроля над данными
FAQ
Почему ChatGPT растёт быстрее конкурентов?
OpenAI сделала ставку на простоту интерфейса, открытый API и тесную интеграцию с другими сервисами. Это позволило привлечь не только программистов, но и обычных пользователей.
Кто пользуется ChatGPT чаще всего?
Основная аудитория — студенты, разработчики, исследователи, маркетологи и компании малого бизнеса, автоматизирующие работу с текстами и данными.
Как OpenAI зарабатывает на ChatGPT?
Через подписки ChatGPT Plus, корпоративные тарифы, API и партнёрские интеграции с Microsoft, Stripe и другими компаниями.
Мифы и правда
Миф: ChatGPT достиг пика, и дальнейшего роста не будет.
Правда: OpenAI активно развивает новые продукты, включая видео, речь и агенты, что создаёт потенциал для миллиардной аудитории.
Миф: ChatGPT — это просто чат-бот.
Правда: Сегодня это целая платформа с возможностью строить приложения, обучать агентов и управлять бизнес-процессами.
Миф: Рост пользователей угрожает качеству ответов.
Правда: Модель масштабируется на основе вычислительных ресурсов и оптимизации токенов, не снижая точности.
Исторический контекст
За три года ChatGPT прошёл путь от лабораторного эксперимента до платформы, определяющей стратегию развития всего ИИ-рынка. В 2022 году он стал вирусным, в 2023-м — инструментом для бизнеса, а к 2025-му превратился в ядро новой цифровой экономики, объединяющей текст, речь, видео и программирование.
3 интересных факта
• За одну минуту ChatGPT обрабатывает 6 миллиардов токенов - больше, чем Google за то же время обрабатывает поисковых запросов.
• Более 4 миллионов разработчиков используют API OpenAI для создания приложений.
• Сервис OpenAI Pulse уже ежедневно формирует персональные новости и аналитические сводки для пользователей.
