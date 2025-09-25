Ваш телефон стал умнее вас: новый режим ChatGPT решает, что читать и куда идти

Искусственный интеллект становится всё более привычной частью жизни: если раньше ChatGPT воспринимался как инструмент для ответов на вопросы и генерации текстов, то теперь он учится действовать сам. Компания OpenAI представила режим ChatGPT Pulse — функцию, которая в перспективе превращает модель в настоящего цифрового агента. Этот режим пока работает в мобильном приложении, доступен пользователям Pro и имеет статус превью, то есть тестируется с обратной связью от аудитории.

Что такое ChatGPT Pulse

Pulse — это персонализированный поток информации, который формируется на основе ваших интересов, переписок и подключённых сервисов. Система создаёт подборки в виде карточек: это могут быть заметки, полезные ссылки, дайджесты исследований или напоминания о событиях. Каждый день утром приложение предлагает новый набор материалов, которые можно быстро пролистать или раскрыть для деталей.

Функция уже умеет учитывать Gmail и календарь: если подключить эти сервисы, ChatGPT Pulse не только сортирует почту, но и предлагает идеи для встреч, помогает с выбором ресторана, напоминает о днях рождения и даже предлагает направления для путешествий.

Как работает персонализация

Карточки настраиваются пользователем вручную. Любой материал можно отметить как полезный или убрать из ленты. Чем больше обратной связи получает система, тем точнее формируется подборка. Алгоритм ориентируется на интересы, переписки и активность, подстраиваясь под индивидуальный стиль жизни.

OpenAI подчёркивает, что Pulse — экспериментальный режим. Возможны ошибки и неточности, поэтому от пользователей ждут отзывов, которые помогут сделать продукт более надёжным.

Сравнение: ChatGPT Pulse и классический ChatGPT

Характеристика Классический ChatGPT ChatGPT Pulse Принцип работы Отвечает на запросы пользователя Сам формирует подборки и напоминает о делах Доступ Всем подписчикам Пока только Pro (мобильное приложение) Персонализация Только по истории диалогов Учитывает почту, календарь, предпочтения Контент Ответы на вопросы Карточки с заметками, идеями и дайджестами Статус Основной режим Экспериментальная функция (превью)

Советы шаг за шагом: как использовать ChatGPT Pulse

Установите мобильное приложение ChatGPT и оформите подписку Pro. Включите режим Pulse в настройках. Подключите Gmail и календарь, чтобы получать более персонализированные подсказки. Ежедневно проверяйте утренние карточки и отмечайте, что полезно, а что нет. Используйте рекомендации: добавляйте идеи для встреч, планируйте поездки, сохраняйте заметки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: не подключать календарь.

Последствие: Pulse не сможет напоминать о встречах и днях рождения.

Альтернатива: синхронизируйте календарь Google или Outlook.

Ошибка: игнорировать настройку карточек.

Последствие: в ленте будут появляться нерелевантные материалы.

Альтернатива: регулярно отмечайте интересные и бесполезные карточки.

Ошибка: использовать Pulse как классический чат.

Последствие: снизится ценность функции, так как она ориентирована на автоматизацию.

Альтернатива: комбинируйте Pulse с основным режимом ChatGPT для полноты возможностей.

А что если…

Что будет, если Pulse выйдет за рамки телефона и станет доступен на всех устройствах? Тогда ChatGPT сможет полностью интегрироваться в повседневную жизнь: от рабочих задач до личных напоминаний. Например, умная колонка подскажет, какие дела запланированы на день, а ноутбук автоматически откроет подборку нужных статей к совещанию.

Плюсы и минусы ChatGPT Pulse

Плюсы Минусы Автоматическая персонализация Пока доступен только Pro-пользователям Интеграция с Gmail и календарём Экспериментальный режим, возможны ошибки Удобный формат карточек Нет доступа в десктопной версии Экономия времени на планирование Требует ручной настройки интересов Возможность давать обратную связь Ограниченная аудитория в начале

FAQ

Как включить ChatGPT Pulse?

Функция доступна в мобильном приложении ChatGPT для Pro-подписчиков. Её можно активировать в настройках.

Сколько стоит доступ?

Pulse включён в тариф Pro, стоимость которого в среднем составляет $20 в месяц. В будущем режим обещают добавить в Plus и для всех пользователей.

Что лучше: обычный ChatGPT или Pulse?

Обычный режим подходит для диалогов и быстрых ответов, а Pulse — для постоянного сопровождения и автоматического подбора информации.

Мифы и правда

Миф: Pulse полностью заменяет ChatGPT.

Правда: это дополнительный режим, а не замена.

Миф: ИИ будет сам читать личную переписку.

Правда: он анализирует только подключённые сервисы и с согласия пользователя.

Миф: Pulse моментально станет доступен всем.

Правда: пока режим ограничен подписчиками Pro.

