ChatGPT с функцией памяти
Олег Белов Опубликована сегодня в 12:16

Конец медового месяца: приложение ChatGPT перешло в фазу тихой силы

Apptopia зафиксировала замедление роста мобильного приложения ChatGPT

Мобильное приложение ChatGPT пережило стремительный взлёт, но, судя по свежей аналитике Apptopia, эйфория сменяется фазой зрелости. Рост новых загрузок замедлился после апреля, глобальные DAU выравниваются, а в США падает средняя длительность сессии и их число на пользователя. Это не крах и не "конец эпохи", а классическая картина для продукта, который перестал быть новинкой и стал рабочей лошадкой: его открывают реже и по делу, а не ради эксперимента.

Что реально показывает аналитика Apptopia

Apptopia фиксирует:
• темп прироста новых установок в октябре шёл к снижению на ~8,1% м/м (речь именно о темпе, а не об абсолютных скачиваниях);
• миллионы загрузок в день сохраняются — база пополняется, но без прошлых перегибов;
• в США среднее время на пользователя (DAU) со июля просело на ~22,5%, среднее число сессий — на ~20,7%;
• отток в США стабилизировался — ядро пользователей удерживается, "залётных" стало меньше.

Вывод Apptopia прост: стадия "вау-эффекта" закончилась, начинается жизнь в режиме повседневной полезности. Конкуренция с Google Gemini и "штриховки" модели (апрельская де-флейта льстивости, августовский выпуск GPT-5 с более строгим тоном) могли усилить тренд, но нисходящее движение по времени и частоте сессий началось ещё до рывка Gemini осенью — значит, это не единственная причина.

Базовые тезисы и что они значат для продукта

  1. Замедление темпа загрузок ≠ падение интереса. Это сигнал к смене стратегии роста: дальше выигрывают не "хайп" и новости, а функционал и удержание.

  2. Снижаются и минуты, и частота — дело не в "эффективности за меньший визит", а в переходе к утилитарному использованию.

  3. Ядро стабилизировалось — время для продуктовых гипотез по росту LTV, а не только по воронке инсталлов.

  4. Конкурентная карта изменилась: мультимодальность, генерация картинок/видео "в один тап", офлайн-режимы на устройстве — всё это повышает планку ожиданий.

Сравнение: что влияет на рост у мобильных ИИ-чатов

Фактор "Сравнение" ChatGPT (моб.) Google Gemini (моб.) Комментарий к рубрике
Полезность "из коробки" Высокая Высокая Базовые сценарии схожи: чат, код, резюме, конспекты
Мультимодальность Сильная, но зависит от региона и версии Аggressive push на картинки/видео Моментально "зажигает" новичков, но слабее влияет на DAU ядра
Онбординг и подсказки Вариативный Агрессивнее рекламирует визуальные режимы Обучение сценариям повышает early retention
Экосистема/интеграции Плагины/инструменты, API Google-сервисы, Android-хабы Экосистемные якоря решают в повседневке
Тональность/личность Строже после де-льстивости Более "демо-шоукейсы" "Характер" влияет на вовлечённость без потерь качества
Цена/подписка Зависит от региона Аналогично Эксперименты с бандлами и семейными планами критичны

Советы шаг за шагом: как перезапустить рост без упора на "хайп"

  1. Разобрать когорты. Сегментируйте по первой фиче (перевод, резюме, заметки, код, изображения) — рост удержания прячется в сценариях, а не в среднем по больнице. Инструменты: Amplitude/Heap, Apptopia/Sensor Tower для внешнего бенчмарка.

  2. Переписать онбординг под задачи. Четыре "шортката" на первом экране с готовыми промпт-шаблонами: "Резюме за 5 мин", "Конспект митинга", "Редактор фото", "Рецепт/план тренировок".

  3. Давать "микропобеды". Еженедельные челленджи/пресеты (например, "инбокс ноль" с авто-черновиками писем). Пуши только с явной пользой. FCM/OneSignal + фича-флаги (LaunchDarkly).

  4. Укоротить путь к результату. Больше однокнопочных пресетов (Quick Actions) и автозаполнения с Clipboard-инъекцией, вместо длинной переписки.

  5. Локальная мультимодальность. Базовые визуальные задачи офлайн (скан, OCR, сжатие) — снижает трение и время до ценности.

  6. Мягкая персонализация. Профили задач вместо "характеров бота": "Студент", "Маркетолог", "Разраб", "Предприниматель".

  7. Ремаркетинг аккуратно. Возвращайте к незавершённым задачам ("Вы начали резюме — добавить проекты?") через in-app-недожим, а не частые пуши.

  8. Витрина фич. Раз в месяц "витрина обновлений" в приложении: одна демонстрация = один реальный сценарий (не список патчноутов).

  9. Экосистемные связки. Виджеты, шэршиты, быстрое "Поделиться в ChatGPT", интеграции с календарём/заметками/почтой.

  10. Нормировать "личность". Баланс "вежливости" и "деловитости": короткий, активный, полезный ответ по умолчанию, "длинный стиль" — по запросу.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ставка на новые инсталлы любой ценой → дорого и быстро выгорает → Работа с когорто-сценариями и апсейл ядра.

  • Пуши "на всякий случай" → глушат уведомления и вредят NPS → Только контекстные пуши с явной выгодой и snooze-контролем.

  • Единый тон для всех рынков → часть аудиторий воспринимает как "сухость" → Локализация микро-тональности и пресетов по стране/профилю.

  • Длинные "болталки" → падают минуты и полезность → Шорткаты, кнопки-итоги, однокликовые экспорты.

А что если… (сценарии на 6-12 месяцев)

  • …появится "убойная" on-device-фича? Офлайн-расшифровка и суммаризация звонков/видео сделают приложение незаменимым — это драйвер ежедневных микросценариев.

  • …Gemini продолжит шоукейсы картинок/видео? Стоит сделать "быстрые визуальные задачи" рутиной, а не "магией": скан, кроп, памятки, инфографики из заметки.

  • …регуляции ужесточатся? Прозрачные настройки приватности, локальные режимы и "контроль данных" в два тапа — это не только compliance, но и конверсия в доверие.

Плюсы и минусы текущей фазы зрелости

Плюсы Минусы
Стабильное ядро и предсказуемые когорты Труднее разгонять органику без крупных фич
Пространство для LTV-роста и монетизации Усиление конкуренции в мультимодальности
Ниже риски "перегрева" серверов и затрат Сложнее поддерживать эмоцию "вау"

FAQ

Как выбрать мобильный ИИ-чат в 2025?
Смотрите на сценарии, а не бренды: нужные шорткаты, офлайн-возможности, экспорты в ваши сервисы, качество локализации и цена подписки в вашем регионе.

Что лучше для Android — ChatGPT или Gemini?
Если важны Google-связки (Фото, Диск, Календарь) и визуальные демо — плюс в сторону Gemini. Если нужен универсальный текст/код/док-поток с богатой экосистемой инструментов — ChatGPT.

Сколько стоит подписка и есть ли смысл платить?
Цена зависит от страны и плана. Платить есть смысл, если вы регулярно решаете "стоимостные" задачи: резюме/аналитика/код, мультимодальные проекты, интеграции и приоритетный доступ к новым возможностям.

Мифы и правда (ClaimReview)

Миф: падение минут на DAU означает, что пользователям "наскучило".
Правда: когда продукт становится рабочим инструментом, люди приходят "по делу", а не ради эксперимента.

Миф: достаточно "докрутить личность" модели — вернутся метрики.
Правда: удержание делает структура задач, шорткаты и интеграции, а не харизма.

Миф: конкуренция всё объясняет.
Правда: эффект новизны всегда угасает; дальше решает продуктовая механика и встройка в день пользователя.

3 интересных факта

  1. Нисходящие тренды по "минутам" и "сессиям" часто сопровождаются ростом доли экспортов и шеринга — признак утилитарного использования.

  2. В большинстве категорий приложений фаза "после хайпа" наступает через 6-12 месяцев — ИИ-чаты не исключение.

  3. Инструменты типа Apptopia/Sensor Tower отлично ловят "дыхание рынка", но продуктовые ответы всё равно рождаются в когортном анализе ваших данных.

Исторический контекст (ItemList/Event)

  1. Май 2023 - официальный запуск ChatGPT на iOS, быстрый "узнаваемый паттерн": спрос на "помощь в одну кнопку".

  2. Июль 2023 - релиз на Android, лавинообразная органика и лидирование в чартах.

  3. 2024-2025 - переход от "игрушки" к "инструменту": борьба за сценарии, мультимодальность, экосистемные связки, прайвеси-контуры.

Что делать OpenAI прямо сейчас

  • Сфокусировать витрины задач (Quick Actions) и онбординг "под роль".

  • Расширить офлайн-режимы и виджеты.

  • Выкатить ежемесячный "пак сценариев" вместо абстрактных апдейтов.

  • Аккуратно попробовать бандлы/семейные планы и EDU-скидки.

  • Запустить кампанию "Ценность за 60 секунд": показ практических микросценариев в соцсетях и внутри приложения.

Итог: темп роста инсталлов и "минут" мог дойти до "плато", но это рабочий этап. Следующая волна — не из пресс-релизов, а из того, насколько быстро приложение закрывает конкретные задачи пользователя здесь и сейчас.

