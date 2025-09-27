Она просто спросила у ChatGPT — и стала богатой: выигрыш в лотерею, о котором мечтают все

История жительницы американского штата Вирджиния Кэрри Эдвардс стала необычным примером того, как технологии могут переплетаться с удачей. Женщина сорвала крупный выигрыш в лотерею Powerball, использовав числа, сгенерированные чат-ботом ChatGPT от OpenAI.

При этом важно отметить: у ChatGPT нет способности предсказывать комбинации. Эдвардс использовала его лишь как генератор случайных чисел. Однако именно эта цепочка случайностей принесла ей выигрыш.

Куда ушли деньги

Полученные средства Кэрри Эдвардс не потратила на личные цели. Она направила их на благотворительность. Среди организаций, которым достались пожертвования:

Navy-Marine Corps Relief Society - фонд помощи военно-морскому флоту и корпусу морской пехоты США;

Shalom Farms - продовольственная благотворительная организация;

Ассоциация лобно-височной деменции - в память о муже Эдвардс, который год назад умер от этого заболевания.

"Я просто хотела, чтобы деньги послужили доброму делу", — пояснила Кэрри Эдвардс в беседе с журналистами.

Подобные случаи в мире

Эта история не единственная. В последние годы появилось несколько примеров того, как люди обращались к нейросетям в надежде на выигрыш:

В 2023 году житель Таиланда выиграл $59 в местной лотерее, используя числа, предложенные ChatGPT.

В 2025 году три студента-математика из Италии разработали алгоритм, который отбирал самые часто встречающиеся комбинации в выигрышных билетах. Они вложили $350 и получили $50 тыс. выигрыша.

Сравнение историй

Год Страна Кто выиграл Инструмент Сумма 2023 Таиланд местный житель ChatGPT (случайные числа) $59 2025 Италия 3 студента-математика алгоритм анализа частот $50 000 2025 США (Вирджиния) Кэрри Эдвардс ChatGPT (генератор чисел) крупный приз, пожертвован на благотворительность

Советы шаг за шагом: если хотите использовать ИИ для лотерей

Помните: ИИ не умеет предсказывать будущее, включая номера в лотереях. Используйте генератор как способ разнообразить выбор, но не как стратегию выигрыша. Устанавливайте бюджет на билеты и не превышайте его. Относитесь к игре как к развлечению, а не как к источнику дохода. При желании направляйте часть выигрыша на добрые дела — как сделала Эдвардс.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать, что ChatGPT "знает" выигрышные числа.

Последствие: разочарование и финансовые потери.

Альтернатива: воспринимать генерацию чисел как случайную игру.

Ошибка: тратить слишком много на билеты, полагаясь на ИИ.

Последствие: потеря денег без гарантии выигрыша.

Альтернатива: устанавливать лимит расходов, воспринимая лотерею как хобби.

А что если…

А что если в будущем появятся сервисы на базе ИИ, которые будут не просто генерировать случайные числа, а анализировать статистику лотерей? Они смогут выявлять интересные закономерности, пусть и без реального влияния на случайность. Но для игроков это станет способом чувствовать больше контроля над процессом.

Плюсы и минусы использования ChatGPT в лотереях

Плюсы Минусы Удобный генератор случайных чисел Нет реального прогноза Элемент развлечения Может создать ложные ожидания Возможность делиться историями Риск перерасхода денег Совмещение технологий и хобби Лотерея остаётся чисто случайной

FAQ

Может ли ChatGPT предсказывать выигрышные номера?

Нет, генерация чисел — случайный процесс без прогноза.

Почему Кэрри Эдвардс использовала ИИ?

Как способ случайного выбора комбинации для билета.

Что она сделала с выигрышем?

Полностью пожертвовала деньги благотворительным организациям.

Мифы и правда

Миф: ИИ может вычислить победные числа.

Правда: результат лотереи полностью случаен.

Миф: выигрыш через ChatGPT — закономерность.

Правда: это совпадение, подтверждающее случайный характер лотереи.

Три интересных факта

Powerball — одна из крупнейших лотерей США, известная рекордными джекпотами. В истории лотерей многие игроки выбирают числа по необычным методам: от гороскопов до любимых дат. ChatGPT уже дважды упоминался в новостях как "участник" выигрышей — в Таиланде и США.

Исторический контекст