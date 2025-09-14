Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
ИИ и профессия психолога
ИИ и профессия психолога
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 4:29

Пациент случайно увидел: его терапевт говорил голосом ChatGPT

Пациент узнал, что его терапевт вводил разговор в ChatGPT — MIT

MIT Technology Review опубликовал материал о том, как некоторые психотерапевты применяют ChatGPT для помощи в консультациях, не информируя об этом клиентов.

История Деклана

В центре рассказа — 31-летний Деклан (фамилия не раскрыта). Во время онлайн-сессии у его терапевта возникли проблемы со связью, и врач предложил отключить камеры. Однако случайно включил демонстрацию экрана.

На экране пациент увидел интерфейс ChatGPT, куда терапевт вводил подробности их разговора и использовал предложенные ИИ-ответы в диалоге.

  • Деклан признаётся, что был так ошарашен, что не стал ничего говорить во время сессии и даже начал "опережать" терапевта, повторяя формулировки ChatGPT как свои мысли.

  • На следующей встрече он всё же указал на ситуацию. Врач признал, что "зашёл в тупик" и решил обратиться за помощью к нейросети. После этого он отказался от оплаты сеанса.

Реакция и последствия

Ситуация оказалась неловкой, но она не уникальна. На Reddit встречаются сообщения пациентов, которые подозревали, что их терапевты используют ChatGPT во время консультаций.

Риски и правовые аспекты

  • Этический риск: пациент не знает, что его личные переживания анализирует ИИ, а значит, нарушается доверие к терапии.

  • Юридический риск: стандартные подписки ChatGPT не соответствуют требованиям HIPAA (американского закона о защите медицинской информации). Даже обезличенные данные при передаче в ИИ могут считаться нарушением, так как модель способна использовать их для обучения.

  • Исключение составляют только некоторые корпоративные варианты, специально сертифицированные для работы с медицинской информацией.

Контекст

Хотя использование нейросетей может показаться терапевтам удобным способом получить новые идеи или советы по ведению сложных случаев, эксперты предупреждают: подобная практика без согласия клиента может разрушить доверие к терапии и привести к юридическим последствиям.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Вышел AliveColors 10 с бесплатным доступом для некоммерческого использования вчера в 10:17

Photoshop придётся делиться вниманием: конкуренция пришла с Востока

Вышел графический редактор AliveColors 10: бесплатное использование, новый интерфейс, ИИ-инструменты и поддержка Linux, Windows и macOS.

Читать полностью » Mozilla добавила в Firefox для iOS функцию Shake to Summarize вчера в 10:16

Apple Intelligence или облако Mozilla: как именно создаётся сводка на iPhone

Firefox для iOS получил функцию Shake to Summarize: встряхните iPhone и получите сводку статьи до 5000 слов. Пока доступно только в США и на английском.

Читать полностью » Grok Code Fast 1 от xAI вышла на первое место по использованию на OpenRouter вчера в 10:29

OpenRouter под властью одной модели: стоит ли бояться Grok

Специализированная модель для программирования Grok Code Fast 1 заняла первое место на OpenRouter, обогнав конкурентов по числу использованных токенов более чем в два раза.

Читать полностью » NXPort показала компактную док-станцию для внешних видеокарт с БП 650 Вт вчера в 6:39

Видеокарта "свисает" с края: необычное решение NXPort для геймеров и профи

NXPort представила мини-док для внешних видеокарт с блоком питания на 650 Вт. Компактное устройство сможет поддерживать даже RTX 5090.

Читать полностью » Microsoft обяжет сотрудников работать в офисах не менее трёх дней в неделю вчера в 4:17

"Скрытые увольнения" или командная работа: какие споры разгорелись вокруг новой политики Microsoft

Microsoft вводит правило: минимум три дня работы в офисе для сотрудников в США. В компании уверяют, что цель — улучшить командное взаимодействие, а не сокращения.

Читать полностью » Функция перевода в реальном времени появится в AirPods Pro 2 и AirPods 4 вчера в 2:27

Переводчик в ушах: как AirPods становятся универсальным гаджетом для общения

Apple добавила функцию синхронного перевода в AirPods. Она заработает не только в Pro 3, но и в Pro 2 и AirPods 4 — при условии обновления прошивки и наличия iPhone 15 Pro+.

Читать полностью » В Сеуле появится офис OpenAI: Южная Корея — лидер по подписчикам ChatGPT вчера в 0:33

Самый большой рынок ChatGPT за пределами США — теперь с собственным офисом

OpenAI откроет офис в Сеуле в октябре. Южная Корея — крупнейший рынок платных подписчиков ChatGPT за пределами США, что делает запуск стратегическим шагом.

Читать полностью » Эксперты объяснили, из-за чего смартфон заряжается дольше обычного 12.09.2025 в 22:57

Смартфон заряжается медленно: в чём скрытая причина, о которой почти никто не думает

Смартфон разряжается быстрее, чем заряжается? Разбираемся, почему это происходит, какие ошибки совершают пользователи и как реально ускорить процесс.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Эксперты объяснили, почему абразивную полировку стоит отложить до весны
Еда

Салат с ананасом и курицей получается вкусным при правильном приготовлении
Спорт и фитнес

Георгий Темичев: укрепляющая гимнастика и планка помогают при боли в тазобедренном суставе
Туризм

Кофейни в США стали пространством для общения и работы в городах
Садоводство

Когда дело касается пионов, редкость – это не только красота, но и выносливость
Питомцы

Ветеринары предупредили: поводок может вызвать стресс и травмы у кошек
Авто и мото

Михаил Черников: электронные водительские удостоверения появятся в России в ближайшие годы
Садоводство

Садоводы используют соль для защиты потоса от вредителей и грибковых болезней
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet