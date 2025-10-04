Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 15:46

Ночь преступлений и утечка в облако: как переписка с ИИ превратилась в улику

Университет Миссури: студент разбил 17 автомобилей и обсуждал содеянное с ChatGPT

Инцидент, произошедший на парковке Университета штата Миссури, вызвал широкий резонанс не только из-за масштаба повреждений, но и по причине необычных деталей расследования. 19-летний студент Райан Шефер повредил 17 автомобилей, а спустя несколько минут после этого завёл откровенный разговор с ChatGPT, где признался в содеянном и пытался выяснить, как избежать ответственности.

Хронология происшествия

По данным полиции Спрингфилда, инцидент произошёл около трёх часов ночи. Шефер разбивал стёкла машин, отрывал боковые зеркала, мял капоты и ломал дворники. Камеры видеонаблюдения зафиксировали его действия, а на месте остались многочисленные следы повреждений.

Когда полиция предъявила студенту записи и улики, он не стал отрицать сходство с подозреваемым. Более того, юноша добровольно согласился на проверку своего iPhone.

Разговор с ChatGPT как улика

Одним из ключевых факторов в расследовании стали данные смартфона. Помимо геолокации, подтверждавшей присутствие Шефера на парковке, следователи обнаружили его беседу с ChatGPT.

В переписке студент не только признался в преступлении, но и спрашивал, как можно уйти от ответственности. Сначала его сообщения становились всё более агрессивными, но затем тон изменился, и он начал успокаиваться.

Особо внимание вызвало заявление о том, что "в прошлом году похожие действия остались безнаказанными".

Угрозы в переписке

Наиболее тревожным моментом стала фраза, отправленная чат-боту:

"Все заслуживают того, чтобы их изнасиловали и убили", — написал студент Райан Шефер в диалоге с ChatGPT.

Эта реплика будет учтена следствием как свидетельство психологического состояния обвиняемого.

Меры пресечения

После задержания Шефера заключили под стражу. Позже суд постановил, что после освобождения он должен соблюдать ряд строгих ограничений:

  • не посещать магазины, где продаётся алкоголь;

  • проходить выборочные тесты на наркотики и алкоголь;

  • носить электронный браслет для отслеживания перемещений.

Таким образом, контроль над его поведением будет постоянным.

Сравнение: классическое расследование и роль технологий

Элемент Ранее Сегодня
Доказательства Видеозаписи, показания свидетелей Плюс данные смартфонов и переписки
Проверка алиби Слова подозреваемого Геолокация и цифровые следы
Улики Физические повреждения Онлайн-активность и разговоры с ИИ

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: открыто признаться в преступлении в переписке.

  • Последствие: дополнительные улики для следствия.

  • Альтернатива: поиск психологической помощи вместо агрессивных действий.

  • Ошибка: совершить вандализм в общественном месте.

  • Последствие: уголовное преследование и арест.

  • Альтернатива: конструктивные способы выражения эмоций (спорт, арт-терапия).

  • Ошибка: употреблять алкоголь и наркотики в юном возрасте.

  • Последствие: агрессия и проблемы с законом.

  • Альтернатива: социальные и образовательные программы поддержки студентов.

А что если подобные дела станут нормой?

Рост числа дел, где в качестве доказательств используются цифровые следы и переписки с ИИ, может серьёзно изменить юридическую практику. Судебные процессы будут всё чаще опираться на данные смартфонов, чатов и социальных сетей. Это поднимает вопросы приватности и необходимости корректного регулирования технологий.

Плюсы и минусы цифровых доказательств

Плюсы Минусы
Высокая точность данных (геолокация, время) Риск манипуляций и утечек
Дополнение к традиционным уликам Опасения вторжения в личную жизнь
Возможность быстрого раскрытия дел Психологическое давление на подозреваемых

FAQ

Почему разговор с ChatGPT стал уликой?
Потому что в переписке студент прямо признался в преступлении и обсуждал способы уйти от ответственности.

Можно ли использовать данные смартфона в суде?
Да, если пользователь дал согласие на проверку или суд одобрил доступ.

Что ждёт Шефера?
Обвинения в нанесении ущерба имуществу, ограничения свободы и постоянный контроль за его образом жизни.

Мифы и правда

  • Миф: чат-боты не могут использоваться как доказательство.

  • Правда: если переписка зафиксирована на устройстве, её могут приложить к делу.

  • Миф: студент мог скрыться без последствий.

  • Правда: цифровые следы, включая геолокацию, сложно стереть.

  • Миф: вандализм — "молодёжная шалость".

  • Правда: это уголовное преступление с серьёзными последствиями.

3 интересных факта

  1. Подобные случаи, когда ChatGPT или другие ИИ упоминаются в судебных материалах, становятся всё чаще в США.

  2. Университет Миссури ранее сталкивался с проблемами вандализма, но столь массовый ущерб на парковке зафиксирован впервые.

  3. Электронные браслеты для студентов-правонарушителей применяются в США всё активнее, чтобы снизить нагрузку на тюрьмы.

Исторический контекст

  • 2010-е: смартфоны начинают активно использоваться как доказательства в судах.

  • 2022: массовые дискуссии о роли ИИ в повседневной жизни.

  • 2024: первые судебные дела в США, где фигурируют разговоры с чат-ботами.

  • 2025: случай Райана Шефера стал очередным примером, когда переписка с ИИ используется как улика.

