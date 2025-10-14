Суд, СМИ и скандалы: почему OpenAI перестаёт хранить ваши старые чаты

OpenAI объявила о планах прекратить сохранение удалённых чатов большинства пользователей ChatGPT. Это решение знаменует поворот в политике компании после нескольких месяцев юридического давления и судебных споров с американскими СМИ, включая The New York Times.

Что происходит

Ранее в этом году суд США обязал OpenAI "бессрочно" сохранять все журналы ChatGPT — включая те, которые пользователи удалили вручную. Мера была временной и предназначалась для сохранения возможных доказательств по делу о нарушении авторских прав. Истцы утверждают, что материалы их публикаций использовались для обучения языковых моделей без разрешения.

Теперь OpenAI уведомила, что прекращает общее хранение удалённых диалогов, за исключением случаев, связанных с судебными запросами. Это означает, что большая часть пользователей вновь получит конфиденциальность при работе с чат-ботом — по крайней мере, на уровне внутреннего хранения данных.

Кто останется под наблюдением

Несмотря на общее снятие ограничений, OpenAI сохранит логи некоторых пользователей. Речь идёт о тех аккаунтах, которые отмечены The New York Times и другими издательствами как потенциально связанные с публикацией защищённых материалов.

"Сохранённые по распоряжению суда чаты будут по-прежнему доступны истцам по этому делу", — пояснили в компании.

Более того, суд разрешил истцам по ходу разбирательства расширять список таких пользователей. Таким образом, если СМИ посчитают нужным запросить данные по новым аккаунтам, OpenAI обязана будет сохранить соответствующие чаты, даже если пользователи их удалят.

Почему это важно

История с хранением чатов стала знаковой не только для OpenAI, но и для всей отрасли генеративного ИИ. После того как The New York Times подала в суд на OpenAI и Microsoft, заявив о нарушении авторских прав, компании оказались под давлением новых требований к прозрачности и хранению данных.

Параллельно Microsoft — соответчик по делу — пытается добиться отдельного постановления, чтобы избежать раскрытия данных пользователей своего продукта Copilot. Однако пока решения по этому вопросу нет, корпорации действуют синхронно, стараясь не создавать прецедентов, которые могут усилить требования к сохранности пользовательской информации.

Судебный контекст

Иск The New York Times стал одним из самых громких прецедентов в сфере ИИ. Издательство утверждает, что OpenAI использовала защищённые авторским правом материалы для обучения моделей GPT без согласия правообладателей. Суд постановил, что для возможного подтверждения этих фактов необходимо сохранить все диалоги пользователей, поскольку они могли содержать фрагменты оригинальных текстов СМИ.

Это решение вызвало волну критики среди пользователей, обеспокоенных сохранением личных разговоров с ИИ. После нескольких месяцев переговоров OpenAI добилась послаблений: теперь хранятся только те данные, которые прямо относятся к делу.

Давление на компанию

Для OpenAI эта ситуация стала испытанием и с финансовой точки зрения. Из-за юридических рисков страховые компании отказываются предоставлять OpenAI полное покрытие по искам, связанным с нарушением интеллектуальной собственности. По данным инсайдеров, речь идёт о потенциальных убытках в миллиарды долларов, что делает вопрос урегулирования приоритетным для руководства.

Компания также сталкивается с критикой со стороны пользователей, обеспокоенных приватностью и возможностью утечек. Удаление старых чатов стало символическим шагом, демонстрирующим, что OpenAI старается вернуть доверие аудитории.

Когда удалят чаты

Компания не указала точную дату начала очистки, но подтвердила, что процесс будет поэтапным и затронет все аккаунты, не связанные с судебными запросами. Это значит, что:

Удалённые ранее чаты будут безвозвратно стерты с серверов. Новые чаты, удалённые пользователем, не будут сохраняться в резервных копиях. Исключения составят случаи, когда данные запрошены судом или следственными органами.

Применение истории чатов в расследованиях

Пока юристы обсуждают авторские права, прецеденты с использованием чатов ChatGPT в уголовных делах множатся. Осенью американские СМИ сообщили о нескольких случаях, когда переписка с ИИ использовалась как доказательство в полиции.

В одном из них студент признался чат-боту в вандализме на парковке университета, и эти данные помогли полиции установить его личность. В другом случае школьник опубликовал скриншот своего разговора с ChatGPT, где спрашивал о способах расправы над одноклассником — это также стало причиной задержания.

Эти инциденты показали, что частные разговоры с ИИ уже не воспринимаются как полностью конфиденциальные. Несмотря на то что OpenAI заявляет о защите данных, юридические органы могут получить доступ к ним по решению суда.

Что будет дальше

Юристы прогнозируют, что ситуация приведёт к выработке новых правил взаимодействия пользователей с ИИ. Платформы, работающие с генеративными моделями, скорее всего, будут обязаны указывать, какие данные могут быть сохранены и в каких случаях — раскрыты.

OpenAI, в свою очередь, стремится показать, что контролирует процесс и уважает права пользователей. Отказ от массового хранения удалённых чатов — один из шагов к тому, чтобы продемонстрировать прозрачность и соблюдение норм конфиденциальности.

Плюсы и минусы новой политики

Плюсы Минусы Повышение уровня приватности пользователей Возможная потеря данных для анализа и отладки Снижение юридических рисков по искам Исключения для отдельных пользователей вызывают вопросы Восстановление доверия аудитории Увеличение нагрузки на процесс соблюдения судебных требований Соответствие международным нормам о защите данных Возможные сложности при расследованиях нарушений

FAQ

Удалённые чаты теперь действительно исчезнут навсегда?

Да, OpenAI заявила, что прекращает их хранение для всех пользователей, кроме тех, чьи аккаунты связаны с судебными расследованиями.

Почему суд потребовал сохранять все чаты?

Чтобы сохранить потенциальные доказательства нарушений авторских прав — истцы утверждают, что модели могли использовать защищённые тексты СМИ.

Могут ли правоохранительные органы получить доступ к чатам?

Да, но только по решению суда. В отдельных случаях переписка уже становилась доказательной базой в расследованиях.

Затронет ли это корпоративные версии ChatGPT?

OpenAI пока не уточняет, но вероятно, корпоративные клиенты будут регулировать хранение чатов по отдельным контрактам.

Мифы и правда

• Миф: OpenAI удаляет все данные пользователей без исключений.

Правда: удаление касается только тех чатов, которые не связаны с судебными делами.

• Миф: полиция получает доступ к чатам автоматически.

Правда: доступ возможен только по судебному ордеру.

• Миф: OpenAI делает это, чтобы скрыть следы нарушений.

Правда: компания действует по согласованию с судом и регулирующими органами, чтобы соблюсти баланс между требованиями суда и правами пользователей.

Три интересных факта