Chrome нервно курит в углу: новый Atlas от OpenAI меняет всё, что мы знали о поиске
OpenAI сделала следующий шаг в развитии своих технологий — компания представила собственный искусственный интеллект-браузер ChatGPT Atlas. Новинка, по замыслу разработчиков, должна объединить возможности поисковика, помощника и рабочего пространства в одном окне. Анонс состоялся 22 октября на онлайн-презентации, где генеральный директор Сэм Альтман рассказал о функциях и философии нового продукта.
ChatGPT Atlas уже доступен пользователям macOS, а версии для Windows, iOS и Android появятся в ближайшее время. Как отмечают в компании, запуск носит "глобальный" характер, однако доступ возможен только в странах, где работает ChatGPT. Таким образом, в России воспользоваться браузером напрямую пока не получится.
Как работает ChatGPT Atlas
Главная идея Atlas — превратить браузер в персонального ИИ-помощника. В отличие от классических решений вроде Google Chrome, Safari или Edge, Atlas не просто отображает сайты, а активно взаимодействует с пользователем. Он "помнит" его запросы, предпочтения, привычки и даже стиль письма, постепенно адаптируясь под индивидуальные задачи.
Браузер способен брать на себя рутинные операции: бронировать столики в ресторане, заказывать билеты, редактировать документы или формировать письма. Всё это выполняется по команде пользователя — текстовой или голосовой.
Одна из ключевых инноваций — разделённый экран. При переходе по ссылке Atlas открывает веб-страницу и чат с ChatGPT рядом, позволяя тут же обсудить, проверить факты, сделать краткий пересказ или даже отредактировать текст прямо в браузере. В OpenAI эту функцию назвали Cursor chat.
"Это действительно классный браузер — быстрый, плавный, удобный", — отметил генеральный директор Сэм Альтман.
Чем Atlas отличается от обычных браузеров
-
Память и адаптивность. Atlas запоминает не только историю посещений, но и контекст задач — например, темы недавних проектов, любимые сайты или шаблоны работы.
-
ИИ-агенты. Они действуют как ассистенты, выполняя команды без необходимости перехода на сторонние сервисы.
-
Контекстный поиск. Atlas способен не просто искать информацию, а объяснять найденное, структурировать данные и делать выводы.
-
Интеграция с другими сервисами OpenAI. Пользователь может подключать GPT-агентов для автоматизации рабочих процессов, редактирования медиа или анализа данных.
-
Без лишних вкладок. Разделённый экран экономит пространство и время, превращая поиск и работу в единый процесс.
Конкуренты и рынок
Рынок ИИ-браузеров стремительно растёт. Летом 2025 года стартап Perplexity представил свой Comet — гибрид поисковика и чат-помощника, а Google уже тестирует интеграцию Gemini в Chrome, где ИИ-ассистент будет помогать с покупками, планированием встреч и бронированием услуг.
OpenAI же делает ставку на глубинную персонализацию и собственную экосистему. В разработке Atlas участвуют бывшие сотрудники Chrome, Firefox и Apple, специалисты по UX-дизайну и поисковым интерфейсам. Такой союз опыта и инноваций делает проект одним из самых амбициозных на рынке.
Сравнение: ChatGPT Atlas, Chrome и Comet
|Параметр
|ChatGPT Atlas
|Google Chrome
|Perplexity Comet
|ИИ-интеграция
|Полноценный встроенный агент
|Ассистент Gemini (в разработке)
|Ответы вместо ссылок
|Персонализация
|Глубокая, с памятью и историей задач
|Минимальная
|Ограниченная
|Интерфейс
|Разделённый экран, встроенный чат
|Классические вкладки
|Поисковая лента
|Поддержка платформ
|macOS, Windows, iOS, Android
|Все ОС
|Веб-интерфейс
|Уровень автоматизации
|Бронирование, редактирование, заказы
|Минимальный
|Средний
Как использовать Atlas эффективно
-
Настройте память. Включите запоминание контекста, чтобы браузер подстраивался под ваши привычки.
-
Подключите агента. Через настройки можно добавить индивидуального GPT-помощника для конкретных задач — например, для маркетинга, кодирования или путешествий.
-
Используйте Cursor chat. Это ускоряет поиск фактов, делает чтение статей удобнее и экономит время.
-
Совмещайте работу и общение. Atlas позволяет писать письма, планировать дела и анализировать информацию без переключения между вкладками.
Ошибки пользователей и альтернативы
• Ошибка: использование Atlas как обычного браузера.
→ Последствие: теряется потенциал ИИ-помощника.
→ Альтернатива: освоить команды для работы с агентами.
• Ошибка: отключение функции памяти.
→ Последствие: браузер перестаёт адаптироваться под пользователя.
→ Альтернатива: хранить настройки и контекст задач в профиле.
• Ошибка: игнорирование разделённого экрана.
→ Последствие: теряется главный инструмент быстрого взаимодействия.
→ Альтернатива: использовать Cursor chat при чтении и редактировании.
А что если Atlas станет стандартом?
Если концепция Atlas приживётся, привычный поиск в интернете может радикально измениться. В будущем пользователи будут не просто искать ответы, а взаимодействовать с сетью через ИИ-агентов. Это может привести к снижению роли классических поисковых систем и росту экосистемных платформ вроде OpenAI.
Плюсы и минусы Atlas
|Плюсы
|Минусы
|Персонализация и память
|Пока недоступен в России
|Интеграция с ChatGPT и агентами
|Версия только для macOS
|Разделённый экран
|Требует привыкания к новому интерфейсу
|Возможность автоматизации задач
|Может потреблять больше ресурсов
|Гибкая настройка приватности
|Неизвестна политика хранения данных
FAQ
Как скачать ChatGPT Atlas?
Пока браузер доступен только пользователям macOS через официальный сайт OpenAI. Версии для других платформ появятся позднее.
Чем Atlas отличается от ChatGPT в браузере?
Atlas — это полноценный браузер с интегрированным ИИ, тогда как ChatGPT в Chrome или Safari — это просто веб-приложение.
Можно ли использовать Atlas в России?
Официально — нет.
Как работает память Atlas?
Браузер запоминает посещённые сайты, темы диалогов и задачи, предлагая персонализированные ответы и действия.
Что лучше — Atlas или Chrome с Gemini?
Atlas предлагает более глубокую ИИ-интеграцию уже сейчас, но Chrome выигрывает за счёт экосистемы Google.
Мифы и правда
• Миф: Atlas заменит поисковики.
Правда: пока он лишь объединяет поиск и ИИ-помощника, но не отменяет поисковые системы.
• Миф: браузер полностью анонимный.
Правда: OpenAI хранит часть данных для обучения моделей, хотя обещает повышенную приватность.
• Миф: Atlas доступен только по подписке.
Правда: базовая версия бесплатна, премиум-функции связаны с ChatGPT Plus.
3 интересных факта
-
Над Atlas работают бывшие разработчики Chrome и Firefox.
-
Название символизирует идею "нести интернет на плечах" — как мифологический титан Атлас.
-
Браузер уже интегрирован с голосовыми функциями GPT-5 и может вести диалог вслух.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru