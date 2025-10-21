Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
ChatGPT, OpenAI
ChatGPT, OpenAI
© commons.wikimedia.org by Jernej Furman from Slovenia is licensed under CC BY 2.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 22:55

Chrome нервно курит в углу: новый Atlas от OpenAI меняет всё, что мы знали о поиске

OpenAI представила ИИ-браузер ChatGPT Atlas с интеграцией голосовых функций GPT-5

OpenAI сделала следующий шаг в развитии своих технологий — компания представила собственный искусственный интеллект-браузер ChatGPT Atlas. Новинка, по замыслу разработчиков, должна объединить возможности поисковика, помощника и рабочего пространства в одном окне. Анонс состоялся 22 октября на онлайн-презентации, где генеральный директор Сэм Альтман рассказал о функциях и философии нового продукта.

ChatGPT Atlas уже доступен пользователям macOS, а версии для Windows, iOS и Android появятся в ближайшее время. Как отмечают в компании, запуск носит "глобальный" характер, однако доступ возможен только в странах, где работает ChatGPT. Таким образом, в России воспользоваться браузером напрямую пока не получится.

Как работает ChatGPT Atlas

Главная идея Atlas — превратить браузер в персонального ИИ-помощника. В отличие от классических решений вроде Google Chrome, Safari или Edge, Atlas не просто отображает сайты, а активно взаимодействует с пользователем. Он "помнит" его запросы, предпочтения, привычки и даже стиль письма, постепенно адаптируясь под индивидуальные задачи.

Браузер способен брать на себя рутинные операции: бронировать столики в ресторане, заказывать билеты, редактировать документы или формировать письма. Всё это выполняется по команде пользователя — текстовой или голосовой.

Одна из ключевых инноваций — разделённый экран. При переходе по ссылке Atlas открывает веб-страницу и чат с ChatGPT рядом, позволяя тут же обсудить, проверить факты, сделать краткий пересказ или даже отредактировать текст прямо в браузере. В OpenAI эту функцию назвали Cursor chat.

"Это действительно классный браузер — быстрый, плавный, удобный", — отметил генеральный директор Сэм Альтман.

Чем Atlas отличается от обычных браузеров

  1. Память и адаптивность. Atlas запоминает не только историю посещений, но и контекст задач — например, темы недавних проектов, любимые сайты или шаблоны работы.

  2. ИИ-агенты. Они действуют как ассистенты, выполняя команды без необходимости перехода на сторонние сервисы.

  3. Контекстный поиск. Atlas способен не просто искать информацию, а объяснять найденное, структурировать данные и делать выводы.

  4. Интеграция с другими сервисами OpenAI. Пользователь может подключать GPT-агентов для автоматизации рабочих процессов, редактирования медиа или анализа данных.

  5. Без лишних вкладок. Разделённый экран экономит пространство и время, превращая поиск и работу в единый процесс.

Конкуренты и рынок

Рынок ИИ-браузеров стремительно растёт. Летом 2025 года стартап Perplexity представил свой Comet — гибрид поисковика и чат-помощника, а Google уже тестирует интеграцию Gemini в Chrome, где ИИ-ассистент будет помогать с покупками, планированием встреч и бронированием услуг.

OpenAI же делает ставку на глубинную персонализацию и собственную экосистему. В разработке Atlas участвуют бывшие сотрудники Chrome, Firefox и Apple, специалисты по UX-дизайну и поисковым интерфейсам. Такой союз опыта и инноваций делает проект одним из самых амбициозных на рынке.

Сравнение: ChatGPT Atlas, Chrome и Comet

Параметр ChatGPT Atlas Google Chrome Perplexity Comet
ИИ-интеграция Полноценный встроенный агент Ассистент Gemini (в разработке) Ответы вместо ссылок
Персонализация Глубокая, с памятью и историей задач Минимальная Ограниченная
Интерфейс Разделённый экран, встроенный чат Классические вкладки Поисковая лента
Поддержка платформ macOS, Windows, iOS, Android Все ОС Веб-интерфейс
Уровень автоматизации Бронирование, редактирование, заказы Минимальный Средний

Как использовать Atlas эффективно

  1. Настройте память. Включите запоминание контекста, чтобы браузер подстраивался под ваши привычки.

  2. Подключите агента. Через настройки можно добавить индивидуального GPT-помощника для конкретных задач — например, для маркетинга, кодирования или путешествий.

  3. Используйте Cursor chat. Это ускоряет поиск фактов, делает чтение статей удобнее и экономит время.

  4. Совмещайте работу и общение. Atlas позволяет писать письма, планировать дела и анализировать информацию без переключения между вкладками.

Ошибки пользователей и альтернативы

Ошибка: использование Atlas как обычного браузера.
Последствие: теряется потенциал ИИ-помощника.
Альтернатива: освоить команды для работы с агентами.

Ошибка: отключение функции памяти.
Последствие: браузер перестаёт адаптироваться под пользователя.
Альтернатива: хранить настройки и контекст задач в профиле.

Ошибка: игнорирование разделённого экрана.
Последствие: теряется главный инструмент быстрого взаимодействия.
Альтернатива: использовать Cursor chat при чтении и редактировании.

А что если Atlas станет стандартом?

Если концепция Atlas приживётся, привычный поиск в интернете может радикально измениться. В будущем пользователи будут не просто искать ответы, а взаимодействовать с сетью через ИИ-агентов. Это может привести к снижению роли классических поисковых систем и росту экосистемных платформ вроде OpenAI.

Плюсы и минусы Atlas

Плюсы Минусы
Персонализация и память Пока недоступен в России
Интеграция с ChatGPT и агентами Версия только для macOS
Разделённый экран Требует привыкания к новому интерфейсу
Возможность автоматизации задач Может потреблять больше ресурсов
Гибкая настройка приватности Неизвестна политика хранения данных

FAQ

Как скачать ChatGPT Atlas?
Пока браузер доступен только пользователям macOS через официальный сайт OpenAI. Версии для других платформ появятся позднее.

Чем Atlas отличается от ChatGPT в браузере?
Atlas — это полноценный браузер с интегрированным ИИ, тогда как ChatGPT в Chrome или Safari — это просто веб-приложение.

Можно ли использовать Atlas в России?
Официально — нет.

Как работает память Atlas?
Браузер запоминает посещённые сайты, темы диалогов и задачи, предлагая персонализированные ответы и действия.

Что лучше — Atlas или Chrome с Gemini?
Atlas предлагает более глубокую ИИ-интеграцию уже сейчас, но Chrome выигрывает за счёт экосистемы Google.

Мифы и правда

Миф: Atlas заменит поисковики.
Правда: пока он лишь объединяет поиск и ИИ-помощника, но не отменяет поисковые системы.

Миф: браузер полностью анонимный.
Правда: OpenAI хранит часть данных для обучения моделей, хотя обещает повышенную приватность.

Миф: Atlas доступен только по подписке.
Правда: базовая версия бесплатна, премиум-функции связаны с ChatGPT Plus.

3 интересных факта

  1. Над Atlas работают бывшие разработчики Chrome и Firefox.

  2. Название символизирует идею "нести интернет на плечах" — как мифологический титан Атлас.

  3. Браузер уже интегрирован с голосовыми функциями GPT-5 и может вести диалог вслух.

