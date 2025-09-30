От подписки к коммерции: ChatGPT готовится зарабатывать на внимании пользователей
OpenAI готовится к важным переменам в бизнес-стратегии: компания рассматривает внедрение рекламных форматов в ChatGPT. Об этом сообщает E4m.
Что меняется в структуре OpenAI
Новый директор по приложениям Фиджи Симо, ранее курировавшая развитие Facebook App и игравшая ключевую роль в масштабировании рекламной модели Meta (признана экстремистской и запрещена в России), инициировала поиск топ-менеджера для отдела монетизации.
Этот руководитель будет отвечать за:
-
развитие подписочных сервисов,
-
внедрение новых рекламных инструментов,
-
коммерциализацию продуктов OpenAI, включая ChatGPT.
По инсайдерской информации, новый топ-менеджер будет подчиняться Симо напрямую, а не Сэму Альтману. Это показывает стремление компании разделить направления:
-
Альтман сосредоточится на исследованиях и безопасности,
-
Симо — на продуктах и клиентском опыте.
Почему реклама в ChatGPT — новый шаг
Сейчас OpenAI зарабатывает в основном на подписке ChatGPT Plus и корпоративных решениях. Однако рынок подписок ограничен. Введение рекламы может открыть новый источник дохода.
Обсуждаются форматы:
-
нативные подсказки в ответах,
-
интеграции с брендами прямо в процессе генерации текста,
-
ненавязчивые сценарные рекомендации.
Сравнение: подписка vs реклама
|Модель
|Преимущества
|Ограничения
|Подписка (ChatGPT Plus)
|Прозрачный доход, лояльные пользователи
|Ограниченный рынок
|Корпоративные решения
|Высокая маржинальность
|Долгие продажи
|Реклама
|Масштабируемый доход, гибкость
|Риск ухудшения опыта пользователей
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Агрессивное внедрение рекламы.
Последствие: отток пользователей.
Альтернатива: нативные, полезные форматы в стиле "подсказок".
-
Ошибка: Игнорировать пользовательский опыт.
Последствие: падение доверия к ChatGPT.
Альтернатива: тестирование с акцентом на ценность для клиента.
-
Ошибка: Ставка только на подписки.
Последствие: ограниченный рост.
Альтернатива: гибридная модель (подписка + реклама + B2B).
А что если…
…OpenAI удастся внедрить рекламу так, чтобы она помогала пользователям решать задачи? Это может создать новый стандарт digital-маркетинга, где рекламные сообщения будут восприниматься как часть полезного контента, а не как навязчивое вмешательство.
Плюсы и минусы рекламы в ChatGPT
|Плюсы
|Минусы
|Новый источник дохода
|Риски для UX
|Возможность персонализации
|Опасения за приватность
|Укрепление позиций OpenAI на рынке digital-маркетинга
|Вероятный скепсис пользователей
FAQ
Будет ли реклама обязательной для всех?
Вероятно, базовая версия получит рекламу, а подписка сохранит чистый интерфейс.
Когда можно ждать внедрения?
Официальных сроков нет, пока формируется команда и концепция.
Может ли реклама быть полезной?
Да, если она интегрирована в контекст — например, рекомендации инструментов при генерации бизнес-плана.
Мифы и правда
-
Миф: "Реклама полностью заменит подписку".
Правда: модели будут сосуществовать.
-
Миф: "ChatGPT превратится в баннерную ленту".
Правда: обсуждаются только нативные, "умные" форматы.
-
Миф: "Альтман уходит от управления OpenAI".
Правда: он сохраняет фокус на исследованиях и безопасности.
3 факта
-
В 2024 году ChatGPT стал одним из самых популярных приложений ИИ в мире.
-
OpenAI получает доход в основном от подписок и корпоративных решений.
-
Фиджи Симо ранее масштабировала рекламную модель Facebook и теперь применит этот опыт в OpenAI.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru