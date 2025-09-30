Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Kharsohtun is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Олег Белов Опубликована сегодня в 23:28

От подписки к коммерции: ChatGPT готовится зарабатывать на внимании пользователей

OpenAI готовит внедрение рекламы в ChatGPT — E4m

OpenAI готовится к важным переменам в бизнес-стратегии: компания рассматривает внедрение рекламных форматов в ChatGPT. Об этом сообщает E4m.

Что меняется в структуре OpenAI

Новый директор по приложениям Фиджи Симо, ранее курировавшая развитие Facebook App и игравшая ключевую роль в масштабировании рекламной модели Meta (признана экстремистской и запрещена в России), инициировала поиск топ-менеджера для отдела монетизации.

Этот руководитель будет отвечать за:

  • развитие подписочных сервисов,

  • внедрение новых рекламных инструментов,

  • коммерциализацию продуктов OpenAI, включая ChatGPT.

По инсайдерской информации, новый топ-менеджер будет подчиняться Симо напрямую, а не Сэму Альтману. Это показывает стремление компании разделить направления:

  • Альтман сосредоточится на исследованиях и безопасности,

  • Симо — на продуктах и клиентском опыте.

Почему реклама в ChatGPT — новый шаг

Сейчас OpenAI зарабатывает в основном на подписке ChatGPT Plus и корпоративных решениях. Однако рынок подписок ограничен. Введение рекламы может открыть новый источник дохода.

Обсуждаются форматы:

  • нативные подсказки в ответах,

  • интеграции с брендами прямо в процессе генерации текста,

  • ненавязчивые сценарные рекомендации.

Сравнение: подписка vs реклама

Модель Преимущества Ограничения
Подписка (ChatGPT Plus) Прозрачный доход, лояльные пользователи Ограниченный рынок
Корпоративные решения Высокая маржинальность Долгие продажи
Реклама Масштабируемый доход, гибкость Риск ухудшения опыта пользователей

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Агрессивное внедрение рекламы.
    Последствие: отток пользователей.
    Альтернатива: нативные, полезные форматы в стиле "подсказок".

  • Ошибка: Игнорировать пользовательский опыт.
    Последствие: падение доверия к ChatGPT.
    Альтернатива: тестирование с акцентом на ценность для клиента.

  • Ошибка: Ставка только на подписки.
    Последствие: ограниченный рост.
    Альтернатива: гибридная модель (подписка + реклама + B2B).

А что если…

…OpenAI удастся внедрить рекламу так, чтобы она помогала пользователям решать задачи? Это может создать новый стандарт digital-маркетинга, где рекламные сообщения будут восприниматься как часть полезного контента, а не как навязчивое вмешательство.

Плюсы и минусы рекламы в ChatGPT

Плюсы Минусы
Новый источник дохода Риски для UX
Возможность персонализации Опасения за приватность
Укрепление позиций OpenAI на рынке digital-маркетинга Вероятный скепсис пользователей

FAQ

Будет ли реклама обязательной для всех?
Вероятно, базовая версия получит рекламу, а подписка сохранит чистый интерфейс.

Когда можно ждать внедрения?
Официальных сроков нет, пока формируется команда и концепция.

Может ли реклама быть полезной?
Да, если она интегрирована в контекст — например, рекомендации инструментов при генерации бизнес-плана.

Мифы и правда

  • Миф: "Реклама полностью заменит подписку".
    Правда: модели будут сосуществовать.

  • Миф: "ChatGPT превратится в баннерную ленту".
    Правда: обсуждаются только нативные, "умные" форматы.

  • Миф: "Альтман уходит от управления OpenAI".
    Правда: он сохраняет фокус на исследованиях и безопасности.

3 факта

  1. В 2024 году ChatGPT стал одним из самых популярных приложений ИИ в мире.

  2. OpenAI получает доход в основном от подписок и корпоративных решений.

  3. Фиджи Симо ранее масштабировала рекламную модель Facebook и теперь применит этот опыт в OpenAI.

