От подписки к коммерции: ChatGPT готовится зарабатывать на внимании пользователей

OpenAI готовится к важным переменам в бизнес-стратегии: компания рассматривает внедрение рекламных форматов в ChatGPT. Об этом сообщает E4m.

Что меняется в структуре OpenAI

Новый директор по приложениям Фиджи Симо, ранее курировавшая развитие Facebook App и игравшая ключевую роль в масштабировании рекламной модели Meta (признана экстремистской и запрещена в России), инициировала поиск топ-менеджера для отдела монетизации.

Этот руководитель будет отвечать за:

развитие подписочных сервисов,

внедрение новых рекламных инструментов,

коммерциализацию продуктов OpenAI, включая ChatGPT.

По инсайдерской информации, новый топ-менеджер будет подчиняться Симо напрямую, а не Сэму Альтману. Это показывает стремление компании разделить направления:

Альтман сосредоточится на исследованиях и безопасности ,

Симо — на продуктах и клиентском опыте.

Почему реклама в ChatGPT — новый шаг

Сейчас OpenAI зарабатывает в основном на подписке ChatGPT Plus и корпоративных решениях. Однако рынок подписок ограничен. Введение рекламы может открыть новый источник дохода.

Обсуждаются форматы:

нативные подсказки в ответах,

интеграции с брендами прямо в процессе генерации текста,

ненавязчивые сценарные рекомендации.

Сравнение: подписка vs реклама

Модель Преимущества Ограничения Подписка (ChatGPT Plus) Прозрачный доход, лояльные пользователи Ограниченный рынок Корпоративные решения Высокая маржинальность Долгие продажи Реклама Масштабируемый доход, гибкость Риск ухудшения опыта пользователей

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Агрессивное внедрение рекламы.

Последствие: отток пользователей.

Альтернатива: нативные, полезные форматы в стиле "подсказок".

Ошибка: Игнорировать пользовательский опыт.

Последствие: падение доверия к ChatGPT.

Альтернатива: тестирование с акцентом на ценность для клиента.

Ошибка: Ставка только на подписки.

Последствие: ограниченный рост.

Альтернатива: гибридная модель (подписка + реклама + B2B).

А что если…

…OpenAI удастся внедрить рекламу так, чтобы она помогала пользователям решать задачи? Это может создать новый стандарт digital-маркетинга, где рекламные сообщения будут восприниматься как часть полезного контента, а не как навязчивое вмешательство.

Плюсы и минусы рекламы в ChatGPT

Плюсы Минусы Новый источник дохода Риски для UX Возможность персонализации Опасения за приватность Укрепление позиций OpenAI на рынке digital-маркетинга Вероятный скепсис пользователей

FAQ

Будет ли реклама обязательной для всех?

Вероятно, базовая версия получит рекламу, а подписка сохранит чистый интерфейс.

Когда можно ждать внедрения?

Официальных сроков нет, пока формируется команда и концепция.

Может ли реклама быть полезной?

Да, если она интегрирована в контекст — например, рекомендации инструментов при генерации бизнес-плана.

Мифы и правда

Миф: "Реклама полностью заменит подписку".

Правда: модели будут сосуществовать.

Миф: "ChatGPT превратится в баннерную ленту".

Правда: обсуждаются только нативные, "умные" форматы.

Миф: "Альтман уходит от управления OpenAI".

Правда: он сохраняет фокус на исследованиях и безопасности.

3 факта