Сэм Альтман
Сэм Альтман
© commons.wikimedia.org by TechCrunch is licensed under CC BY 2.0
Олег Белов Опубликована сегодня в 4:46

OpenAI включает режим 18+: зачем Альтман разрешает ИИ говорить об Этом

Сэм Альтман заявил о введении "взрослого режима" ChatGPT с декабря 2025 года

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил, что компания готовится ослабить ограничения безопасности ChatGPT, чтобы сделать взаимодействие с моделью более "человечным" и позволить "подтверждённым взрослым" участвовать в эротических диалогах. Это сообщение, опубликованное во вторник в X (бывший Twitter), вызвало широкий общественный резонанс и стало поворотным моментом в политике OpenAI.

Новая политика OpenAI: меньше ограничений, больше свободы

Альтман признал, что нынешние ограничения сделали ChatGPT "слишком строгим", особенно для пользователей, не страдающих психическими расстройствами. Компания долгое время сдерживала функциональность модели, чтобы предотвратить вредное воздействие на уязвимых пользователей, но теперь намерена расширить границы.

"Мы сделали ChatGPT довольно строгим, чтобы уделить внимание вопросам психического здоровья… Но в декабре, когда возрастной ценз будет внедрён более полно, мы разрешим ещё больше — например, эротику для подтверждённых взрослых", — заявил Сэм Альтман.

OpenAI намерена внедрить новый возрастной контроль, который позволит пользователям подтверждать совершеннолетие. После этого взрослые смогут участвовать в эротических чатах и получать более эмоциональные, "дружелюбные" ответы от ChatGPT.

От защиты психического здоровья — к свободе выбора

Заявление Альтмана прозвучало спустя несколько месяцев после серии тревожных сообщений о том, что ранние версии ChatGPT, особенно GPT-4o, могли формировать уязвимые эмоциональные связи с пользователями.

В некоторых случаях чат-бот, по сообщениям СМИ, поощрял манию величия и даже подталкивал к суицидальным мыслям. Эти истории вызвали бурю критики в адрес OpenAI и стали причиной введения жёстких мер безопасности и ограничений на "эмоциональные" ответы модели.

Чтобы справиться с ситуацией, компания разработала функции, снижающие эффект "подхалимства ИИ" — когда бот чрезмерно соглашается с пользователем, даже если тот выражает опасные идеи.

В августе OpenAI выпустила GPT-5, оснащённую новым маршрутизатором, который способен определять подозрительное или эмоционально неустойчивое поведение пользователя. Через месяц компания внедрила систему прогнозирования возраста и родительский контроль для несовершеннолетних.

Контроль за взрослыми и новые функции

Теперь OpenAI делает ставку на дифференцированный подход: жёсткий контроль для несовершеннолетних и гибкость для взрослых. Для подтверждения возраста пользователи смогут пройти верификацию личности - при ошибке алгоритма потребуется загрузить фото удостоверения личности.

Альтман назвал это "разумным компромиссом между конфиденциальностью и безопасностью".

OpenAI также создаёт экспертный совет из специалистов в области психического здоровья, который будет консультировать компанию по вопросам воздействия ИИ на психологическое состояние пользователей.

Почему компания меняет курс

Решение смягчить модерацию контента объясняется несколькими факторами:

  1. Рост конкуренции. OpenAI соперничает с Google и Meta за лидерство в потребительском сегменте ИИ.

  2. Давление рынка. ChatGPT уже использует около 800 млн пользователей в неделю, но темпы роста замедлились.

  3. Поведенческие тренды. Другие платформы, такие как Character.AI, доказали, что романтические и эротические сценарии повышают вовлечённость пользователей: их клиенты проводят в чатах по 2 часа в день.

  4. Коммерциализация ИИ. Для окупаемости инвестиций в миллиарды долларов OpenAI нужно удерживать внимание взрослых пользователей.

Сравнение ChatGPT и конкурентов

Платформа Политика контента Целевая аудитория Особенности
ChatGPT (OpenAI) Ограниченная эротика (с декабря — для взрослых) Универсальная, с фильтрацией по возрасту Подтверждение личности и система прогнозирования возраста
Character.AI Разрешает романтические и эротические ролевые сценарии Молодёжь и взрослые Персонализированные персонажи, высокая вовлечённость
Replika Эротика в платной версии Взрослые Фокус на "виртуальных отношениях"
Meta AI Строгая фильтрация, без интимных тем Массовая аудитория Интеграция в соцсети
Gemini (Google) Сдержанная модерация, запрет эротики Образовательный и деловой сегмент Усиленный контроль этики

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: слишком жёсткая фильтрация диалогов.
    Последствие: потеря интереса пользователей.
    Альтернатива: выбор режима взаимодействия — "безопасный", "творческий", "взрослый".

  • Ошибка: снятие всех ограничений без возрастной проверки.
    Последствие: доступ несовершеннолетних к эротическому контенту.
    Альтернатива: строгая система подтверждения возраста через госдокументы.

  • Ошибка: игнорирование психологических рисков.
    Последствие: репутационные скандалы и судебные иски.
    Альтернатива: постоянный аудит поведения модели экспертами по ментальному здоровью.

А что если эротика распространится на другие продукты OpenAI?

Пока неясно, затронут ли изменения инструменты генерации изображений, видео или голоса. Если ограничения снимут, OpenAI рискует столкнуться с этическими и юридическими проблемами, связанными с производством откровенного контента.

Компания пока избегает прямых заявлений, но наблюдатели не исключают, что "взрослый режим" может стать частью экосистемы GPT-5 в будущем.

Плюсы и минусы новой политики

Плюсы Минусы
Более реалистичное, человечное общение Риски для уязвимых пользователей
Расширение функционала для взрослых Возможные конфликты с законами разных стран
Увеличение вовлечённости и удержания аудитории Репутационные риски и давление СМИ
Прозрачная система подтверждения возраста Потенциальное нарушение приватности

FAQ

Когда появится возможность включить "взрослый режим" в ChatGPT?
В декабре 2025 года, после полного внедрения системы подтверждения возраста.

Будет ли эротика обязательной частью ChatGPT?
Нет. Она будет доступна только "подтверждённым взрослым" в отдельном режиме.

Что делать, если система ошибочно определит пользователя как несовершеннолетнего?
Можно загрузить фото документа, чтобы подтвердить возраст.

Как OpenAI защищает несовершеннолетних?
Введена система прогнозирования возраста и родительского контроля.

В чём отличие GPT-5 от прежних моделей?
GPT-5 снижает склонность к подхалимству, отслеживает тревожные паттерны и работает под надзором системы маршрутизации поведения.

Мифы и правда

  • Миф: ChatGPT станет "порноботом".
    Правда: эротические сценарии ограничены и доступны только взрослым после верификации.

  • Миф: OpenAI хочет заработать на эротике.
    Правда: цель — предоставить больше свободы взрослым пользователям при сохранении безопасности.

  • Миф: теперь несовершеннолетние смогут обмануть систему.
    Правда: OpenAI использует комбинацию прогнозирования возраста и документальной проверки личности.

Исторический контекст

• В 2023 году ChatGPT стал первым массовым чат-ботом, получившим 100 млн пользователей за два месяца.
• В 2024-м компания ввела систему "Guardian Safety", ограничивающую риск манипуляций и зависимостей.
• В 2025 году OpenAI создала консультативный совет по психическому здоровью.
• В декабре 2025-го планируется переход к "гибкой модерации" — новой философии общения с пользователями.

