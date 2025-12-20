Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 12:11

Часы ожидания сменяются сутками: западная граница Белоруссии захлебнулась потоком машин

На границе Белоруссии с ЕС в очередях застряли более 2,2 тыс. авто — ГПК РБ

Очереди на западных границах Белоруссии продолжают расти, создавая серьёзные сложности для грузовых и пассажирских перевозок. Основная нагрузка приходится на направления в страны Евросоюза, где ожидание въезда для тысяч автомобилей растягивается на часы и даже сутки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный пограничный комитет Белоруссии.

Масштаб очередей на въезд в Евросоюз

По данным пограничного ведомства, на белорусской территории въезда в сопредельные страны ЕС ожидают свыше 2,2 тыс. транспортных средств. В общей сложности в очередях находятся 2 165 грузовых и 65 легковых автомобилей. Такая ситуация фиксируется сразу на нескольких ключевых направлениях, обслуживающих международные потоки.

Наиболее напряжённая обстановка сложилась на польском направлении. Именно там сосредоточено наибольшее количество грузового транспорта, что существенно замедляет движение и увеличивает время ожидания для водителей.

Польское направление — самое загруженное

Самым загруженным маршрутом для фур на въезд в Евросоюз остаётся пограничный переход "Кукурыки" ("Козловичи"). Здесь в очереди находятся 1 430 грузовых автомобилей. Существенное скопление фур также зафиксировано перед пунктом пропуска "Бобровники" ("Берестовица"), где въезда ожидают 195 грузовиков.

Легковой транспорт также сталкивается с задержками. Перед переходами "Кузница Белостоцкая" ("Брузги") и "Тересполь" ("Брест") в очередях находятся 55 и 10 автомобилей соответственно. Дополнительную нагрузку создаёт пассажирский транспорт — более 50 автобусов ожидают въезда в Польшу.

Очереди автобусов и ситуация на других направлениях

Из общего числа автобусов 49 находятся перед пунктом пропуска "Тересполь" ("Брест"), ещё три — у "Бобровников" ("Берестовица"). Это указывает на высокую интенсивность пассажирского сообщения даже на фоне сложной пограничной обстановки.

На литовском направлении перед пунктами "Мядининкай" ("Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони") в очередях скопилось 540 грузовых автомобилей. При этом ситуация на латвийском направлении выглядит менее напряжённой. В пункте пропуска "Патерниеки" ("Григоровщина") сотрудники оформили около 40% автомобилей от установленной нормы, а очередь грузового транспорта на этом участке отсутствует.

