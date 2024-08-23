Частичное признание в терроризме: обвиняемый по делу "Крокуса" частично признал свою вину

Мухаммад Зоира Шарипзода, один из обвиняемых по делу о теракте в "Крокус Сити Холл", признал свою вину в содействии преступлению, как следует из материалов дела, доступны РИА Новости.
Шарипзода выразил готовность сотрудничать со следствием, частично признав свою ответственность в фактических обстоятельствах, но отрицая правовую квалификацию своих действий.
Шарипзода, уроженец Таджикистана, был задержан 11-м из 12 фигурантов дела, связанных с организацией или содействием теракту. До него частично признали свою вину и согласились сотрудничать Якубджони Юсуфзода и Назримад Лутфуллои, также обвиняемые в поддержке терроризма.
Трагедия в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошла 22 марта, когда нападавшие открыли стрельбу из автоматического оружия и подожгли зрительный зал. В результате теракта погибли 145 человек.
В рамках расследования в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям предъявлены обвинения в совершении теракта, приведшего к гибели людей, в составе организованной группы. Остальные обвиняются в пособничестве этому преступлению.
Кроме обвинений в терроризме, предполагаемым исполнителям вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения для осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы.
Фото: mosreg. ru/Пресс-служба Губернатора Московской области (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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