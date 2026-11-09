Батон вместо муки — и пирог уже в духовке: шарлотка с яблоками обходится без замеса теста

Обычная шарлотка редко вызывает удивление, если только рецепт не ломает привычные ожидания. Версия с батонным мякишем, описанная Людмилой, оказалась именно таким откровением. Здесь нет классического бисквитного теста, замененного на пропитанное молоком и яйцом тесто, которое при запекании образует плотную, но нежную структуру. Главным же акцентом становится контраст: хрустящая, пропитанная корицей корочка встречается с мягкой серединой и яркой яблочной начинкой.

Рецепт рассчитан на использование стандартного батона, который режется на 13 ломтиков. Такое количество обеспечивает необходимую плотность конструкции для будущей "гармошки". Яблоки, в количестве двух штук, выступают не просто добавлением, а вкусовой основой, которая пронизывает каждый слой. Общая калорийность готового блюда составляет 2442,1 ккал, что соответствует 187,9 ккал на 100 граммов продукта.

Подготовка компонентов и основы

Процесс начинается с яблочной начинки. Два яблока нарезаются небольшими кубиками. В сковороде — автор отмечает удобство использования посуды торговой марки Kukmara — растапливается 20 граммов сливочного масла. К нему добавляются одна столовая ложка сахара и 0,5 столовой ложки корицы. Смесью пропитываются яблоки, которые обжариваются на среднем огне в течение пяти минут. Это время достаточно для того, чтобы фрукты умягчились, а сахара начали карамелизироваться, создавая густую массу.

Параллельно готовятся два связующих компонента. В одной посудине смешиваются оставшиеся шесть столовых ложек сахара и 2 столовые ложки корицы — это будет сухая обсыпка, отвечающая за хруст и аромат. В другой миске взбиваются четыре куриных яйца с 130 мл молока. Эта жидкая смесь предназначена для пропитки хлеба, обеспечивая ему эластичность и насыщенность при запекании.

Сборка и запекание

Каждый из 13 ломтиков батона последовательно макается в яично-молочную смесь, а затем обваливается в сахарно-коричном составе. Такой двухэтапный процесс создает плотный слой, который при нагревании трансформируется в сладкую, ароматную корку.

На каждый пропитанный ломтик выкладывается яблочная начинка. Ломтики укладываются друг на друга, формируя стопку. Готовая стопка размещается в форме для запекания, складываясь в характерную "гармошку". Поверхность изделия поливается остатками яичной смеси и густо посыпается оставшейся смесью сахара с корицей.

Форма отправляется в хорошо разогретую духовку. Температура установки составляет 180 градусов, время приготовления — 30 минут. За этот период батонное тесто пропекается, становясь упругим, а верхний слой сахара и корицы карамелизуется, формируя хрустящую текстуру.

Финальный штрих автор предлагает наносить уже на готовый пирог: сетка из сметаны, творожного сыра и сахара. Эта подача добавляет сливочную ноту, балансируя сладость корицы и кислинку яблок, хотя и является опциональным элементом.