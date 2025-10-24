Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© mos.ru by Фото: пресс-служба Московского кинокластера is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 18:58

Культовые дуэты оживают: что скрывает следующий фильм Кауфмана и Джонза

Чарли Кауфман ведёт переговоры со Спайком Джонзом о новом фильме

Чарли Кауфман и Спайк Джонз обсуждают возможность совместного проекта. На кинофестивале в Сан-Паулу Кауфман представил свою короткометражку "Как снять призрака" ("How to Shoot a Ghost") и рассказал о переговорах с Джонзом о новом фильме. Для поклонников их творчества это событие особенно интересно, ведь дуэт уже подарил зрителям культовые картины.

История сотрудничества

Ранее Кауфман и Джонз создали два заметных фильма: "Быть Джоном Малковичем" с Джоном Кьюсаком и Кэмерон Диас, а также "Адаптацию" с Николасом Кейджем и Мерил Стрип. Их работы выделяются необычным подходом к повествованию и глубоким психологизмом персонажей.

Для Спайка Джонза новый проект может стать первым полнометражным фильмом за восемь лет. Его предыдущая работа, "Она", вышла в 2013 году и рассказывала о влюблённости человека в искусственный интеллект.

Отход от других проектов

Кауфман также упомянул, что покинул проект Беннетта Миллера об искусственном интеллекте. Режиссёр отметил, что не смог найти подход к материалу и написать сценарий. Пока неясно, будет ли Миллер продолжать работу над этим фильмом самостоятельно.

Новый сценарий Кауфмана

Параллельно с переговорами с Джонзом Кауфман работает над сценарием "Полиции памяти" по роману Ёко Огавы. Картина описывает жизнь жителей безымянного острова, большинство из которых страдает коллективной амнезией. События развиваются вокруг организации под названием "Полиция памяти", которая стирает воспоминания. Главную роль в фильме исполнит Лили Глэдстоун.

Потенциальное влияние на кинопроцесс

Совместная работа Кауфмана и Джонза всегда привлекала внимание как критиков, так и зрителей. Их фильмы сочетают оригинальные концепции, глубокие психологические портреты и нестандартные решения визуальных и повествовательных задач. Новая коллаборация может продолжить эту традицию, одновременно предоставляя Джонзу возможность вернуться к полнометражному режиссёрскому кино после долгого перерыва.

Интересные факты о дуэте

  1. Оба фильма дуэта получили культовый статус и активно обсуждаются кинокритиками до сих пор.

  2. Темы, затрагиваемые в их картинах, часто выходят за рамки привычного повествования и исследуют необычные аспекты человеческой психики.

  3. Их фильмы известны неожиданными сюжетными поворотами и оригинальными визуальными решениями.

Перспективы

Пока подробности нового проекта не раскрываются, но обсуждение сотрудничества Кауфмана и Джонза уже вызвало интерес у кинозрителей и критиков. Любители авторского кино ждут, что фильм сохранит фирменный стиль дуэта — сочетание психологической глубины и необычной режиссуры.

