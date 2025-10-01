Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
бег
бег
© mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента спорта города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Главная / Уральский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 7:17

Заплатил — и побежал с мэром: в Тюмени устроили марафон с благотворительной скоростью

Мэр Тюмени Максим Афанасьев пробежал свыше трёх километров на марафоне "Врата Сибири"

В Тюмени в рамках марафона "Врата Сибири" состоялся благотворительный забег с участием мэра города Максима Афанасьева. Чтобы выйти на дистанцию вместе с главой города, участники покупали билеты стоимостью от 2000 до 2500 рублей.

Сколько людей вышло на старт

  • В забеге приняли участие чуть более 120 человек.

  • Среди них были сотрудники мэрии, депутаты и обычные горожане.

  • Сам Афанасьев пробежал уже второй раз за день — всего он преодолел более трёх километров.

Куда пойдут собранные средства

Все деньги от продажи билетов направят на поддержку участников СВО.

Особое внимание детям

Для самых маленьких тюменцев организовали отдельную дистанцию в 42 метра. На старт вместе с ними вышли и родители, поддерживая атмосферу семейного праздника.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В тюменском аэропорту Рощино встретили первый рейс Uzbekistan Airways из Ташкента сегодня в 1:18

Пять лет тишины — и снова в небе: рейсы из Тюмени в Ташкент вернулись с фанфарами

Uzbekistan Airways возобновила рейсы Ташкент — Тюмень после пятилетнего перерыва. Полёт займёт 2 часа 50 минут и будет выполняться раз в неделю.

Читать полностью » Всплеск ОРВИ в России начался уже в августе — Роспотребнадзор сегодня в 0:55

Коронавирус ушёл, а за ним пришли другие: почему ОРВИ началось раньше обычного

Сезон простуд в России стартовал раньше обычного. Эксперт объяснил, почему вирусы активизировались в августе и есть ли риск возвращения удалёнки.

Читать полностью » Аналитики: рост цен на стройматериалы ускорил удорожание жилья в Тюменской области сегодня в 0:18

Квадратный метр дороже, чем отпуск: Тюмень обогнала Россию по росту цен на жильё

В Тюмени цены на жильё растут быстрее, чем в среднем по стране: за квартал квадрат подорожал на 3,5%, а средняя квартира — на 5,3%.

Читать полностью » В Екатеринбурге рассказали об Ане Никитиной, рождённой весом 1100 граммов сегодня в 0:16

Родилась меньше арбуза, но борется, как взрослая: история Ани из Верхней Синячихи

Пятилетняя Аня Никитина с рождения борется за жизнь. Чтобы развиваться и стать более самостоятельной, ей нужна реабилитация, недоступная семье по цене.

Читать полностью » Правительство Тюменской области потратит 7,8 млн рублей на проверку киберзащиты вчера в 23:39

В Тюмени ищут хакеров, но своих: за 7,8 миллиона регион добровольно сдаёт ИТ-напрочность

Правительство Тюменской области закажет пентест на 7,794 млн рублей: подрядчик будет моделировать DOS-атаки и фишинг, искать уязвимости и отчитаться перед ФСБ.

Читать полностью » В Курганской области комендантский час для подростков продлится до 31 марта вчера в 23:27

Снова по домам до десяти: в регионе вводят комендантский час для несовершеннолетних

С 1 октября в Курганской области вводят новый комендантский час: несовершеннолетним запрещено гулять с 22:00 до 6:00 без взрослых, штраф получат родители.

Читать полностью » Автоэксперт Дмитрий Демин: ставить LED-фары можно не на все автомобили вчера в 22:54

Светят как днем, а штрафуют как за кражу: LED-фары в Тюмени — роскошь со знаком "опасно"

В Тюмени всё чаще ставят LED-фары. Они ярче и долговечнее галогенных, но без омывателей и правильной настройки можно остаться без прав.

Читать полностью » В Челябинской области после снега снова пошли грузди и боровики вчера в 22:26

Снег уже лёг, а грибы всё растут: в Челябинской области продлили грибной сезон

Несмотря на снег и похолодание, в Челябинской области снова пошли грибы: в Кыштыме и Еткульском районе собирают грузди, рыжики и даже боровики.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Исследование с участием США и Южной Кореи выявило признаки, предшествующие инсульту и инфаркту
Садоводство

Хосты, папоротники, астильбы и хьюхеры считаются основными растениями для теневых садов
Красота и здоровье

Потребление соли свыше 5 граммов в день ведёт к отёкам и пересадке почки — врачи
Садоводство

Хрен на огороде ограничивают барьерами на глубину 50–60 см по периметру участка
Наука

Локдауны и масочный режим снижали распространение COVID-19 — исследование Фолашаде Агусто
Авто и мото

Автоэксперты: поездки на машине Москва — Санкт-Петербург обходятся в 5–7 тысяч рублей
Авто и мото

Lucid Air Sapphire разогнался до 60 миль/ч за 1,881 секунды — тест Motor Trend
Технологии

ИИ не снизил спрос на радиологов: количество вакансий продолжает расти
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet