Заплатил — и побежал с мэром: в Тюмени устроили марафон с благотворительной скоростью
В Тюмени в рамках марафона "Врата Сибири" состоялся благотворительный забег с участием мэра города Максима Афанасьева. Чтобы выйти на дистанцию вместе с главой города, участники покупали билеты стоимостью от 2000 до 2500 рублей.
Сколько людей вышло на старт
В забеге приняли участие чуть более 120 человек.
Среди них были сотрудники мэрии, депутаты и обычные горожане.
Сам Афанасьев пробежал уже второй раз за день — всего он преодолел более трёх километров.
Куда пойдут собранные средства
Все деньги от продажи билетов направят на поддержку участников СВО.
Особое внимание детям
Для самых маленьких тюменцев организовали отдельную дистанцию в 42 метра. На старт вместе с ними вышли и родители, поддерживая атмосферу семейного праздника.
