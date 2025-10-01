Заплатил — и побежал с мэром: в Тюмени устроили марафон с благотворительной скоростью

В Тюмени в рамках марафона "Врата Сибири" состоялся благотворительный забег с участием мэра города Максима Афанасьева. Чтобы выйти на дистанцию вместе с главой города, участники покупали билеты стоимостью от 2000 до 2500 рублей.

Сколько людей вышло на старт

В забеге приняли участие чуть более 120 человек .

Среди них были сотрудники мэрии, депутаты и обычные горожане.

Сам Афанасьев пробежал уже второй раз за день — всего он преодолел более трёх километров.

Куда пойдут собранные средства

Все деньги от продажи билетов направят на поддержку участников СВО.

Особое внимание детям

Для самых маленьких тюменцев организовали отдельную дистанцию в 42 метра. На старт вместе с ними вышли и родители, поддерживая атмосферу семейного праздника.