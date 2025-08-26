Хоккей против вымирания: Овечкин сыграет ради редкой кошки

сегодня в 7:10

Почему самые мощные мышцы ног работают только в покое

Икры считаются самыми упрямыми мышцами для роста. Узнайте, как упражнение seated calf raises помогает развить силу, выносливость и защитить суставы.

сегодня в 6:50

Главная ошибка при тренировке груди, из-за которой мышцы не растут

Обычная штанга способна заменить тренажёры для прокачки груди. Какие упражнения выбрать и как избежать ошибок — советы тренера Джоэла Фримана.

сегодня в 6:10

Неправильная тренировка приводит к дисбалансу: как его избежать

Откройте секрет простого упражнения, которое одновременно прокачивает ягодицы и заднюю поверхность бедра, предотвращая дисбаланс и улучшая силу.

сегодня в 5:50

Отжимания, которые превращаются в замену спортзалу: секрет, о котором молчат тренеры

Можно ли накачать мышцы, делая только отжимания? Эксперты раскрывают секреты правильной техники, прогрессии и подводные камни этого базового упражнения.

сегодня в 5:10

Менструация против спорта: кто на самом деле выигрывает в этой битве

Можно ли тренироваться во время менструации? Узнайте, какие упражнения реально помогают облегчить симптомы и когда лучше дать телу отдых.

сегодня в 16:50

Упражнение с детским названием скрывает секрет мощных тренировок

Необычное упражнение с забавным названием укрепляет корпус, развивает гибкость и легко усложняется — и вот почему его стоит включить в тренировку.

сегодня в 4:11

Эта круговая тренировка на выносливость выжимает все силы, но эффект стоит того

Комплекс из прыжков и становой тяги проверит силу и выносливость. Узнайте, как адаптировать тренировку под свой уровень и избежать ошибок.

сегодня в 4:10

Семь фитнес-целей, которые реально меняют жизнь, а не только фигуру

Фитнес-цели, не связанные с внешностью, могут изменить вашу жизнь: от уверенности в себе до крепкого здоровья и радости от движения.

