Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Александр Овечкин
Александр Овечкин
© commons.wikimedia.org by All-Pro Reels from District of Columbia, USA is licensed under CC BY-SA 2.0
Главная / Спорт и фитнес
Олег Белов Опубликована сегодня в 12:11

Хоккей против вымирания: Овечкин сыграет ради редкой кошки

Овечкин объявил о матче в поддержку дальневосточного леопарда

В сентябре в Москве пройдет необычный хоккейный матч: "Динамо", где Александр Овечкин начинал карьеру, выйдет на лёд ради спасения дальневосточного леопарда.

Что рассказал Овечкин
Звезда "Вашингтон Кэпиталз" подчеркнул важность этой акции:

"Дальневосточный леопард — самая большая и редкая кошка в мире. В сентябре "Динамо" проведет матч в поддержку этого исчезающего вида кошек", — заявил хоккеист.

Поддержка клуба и партнёров
Генеральный директор "Динамо" Сергей Сушко подтвердил, что команда поддерживает инициативу спонсора — банка ВТБ, и пообещал: матч пройдет в особых, стилизованных джерси.

На защите редкого вида
Нацпарк "Земля леопарда" существует с 2012 года. Его главная цель — сохранение и восстановление единственной в мире популяции этих животных. Сегодня дальневосточный леопард считается одним из самых редких представителей семейства кошачьих.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Каролина Араухо назвала seated calf raises эффективным способом развития камбаловидной мышцы сегодня в 7:10

Почему самые мощные мышцы ног работают только в покое

Икры считаются самыми упрямыми мышцами для роста. Узнайте, как упражнение seated calf raises помогает развить силу, выносливость и защитить суставы.

Читать полностью » Джоэл Фриман объяснил, какие упражнения со штангой развивают грудные мышцы сегодня в 6:50

Главная ошибка при тренировке груди, из-за которой мышцы не растут

Обычная штанга способна заменить тренажёры для прокачки груди. Какие упражнения выбрать и как избежать ошибок — советы тренера Джоэла Фримана.

Читать полностью » Холли Перкинс: ягодичный мост с подтягиванием ног развивает ягодицы и бицепс бедра сегодня в 6:10

Неправильная тренировка приводит к дисбалансу: как его избежать

Откройте секрет простого упражнения, которое одновременно прокачивает ягодицы и заднюю поверхность бедра, предотвращая дисбаланс и улучшая силу.

Читать полностью » Роб Сулавер объяснил, как выполнять отжимания для роста мышц сегодня в 5:50

Отжимания, которые превращаются в замену спортзалу: секрет, о котором молчат тренеры

Можно ли накачать мышцы, делая только отжимания? Эксперты раскрывают секреты правильной техники, прогрессии и подводные камни этого базового упражнения.

Читать полностью » Врачи Управления по охране здоровья женщин: ограничения для спорта во время менструации отсутствуют сегодня в 5:10

Менструация против спорта: кто на самом деле выигрывает в этой битве

Можно ли тренироваться во время менструации? Узнайте, какие упражнения реально помогают облегчить симптомы и когда лучше дать телу отдых.

Читать полностью » Мэтт Чэн назвал червячок одним из самых эффективных комплексных упражнений сегодня в 16:50

Упражнение с детским названием скрывает секрет мощных тренировок

Необычное упражнение с забавным названием укрепляет корпус, развивает гибкость и легко усложняется — и вот почему его стоит включить в тренировку.

Читать полностью » Программа круговых тренировок: 5 раундов прыжков и становой тяги с отдыхом 1 минута сегодня в 4:11

Эта круговая тренировка на выносливость выжимает все силы, но эффект стоит того

Комплекс из прыжков и становой тяги проверит силу и выносливость. Узнайте, как адаптировать тренировку под свой уровень и избежать ошибок.

Читать полностью » Тренер Морит Саммерс назвала главные цели тренировок, не связанные с внешностью сегодня в 4:10

Семь фитнес-целей, которые реально меняют жизнь, а не только фигуру

Фитнес-цели, не связанные с внешностью, могут изменить вашу жизнь: от уверенности в себе до крепкого здоровья и радости от движения.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

1800 монет и серебряные украшения: что говорят находки о Древнем Новгороде
Питомцы

Как ухаживать за русским чёрным терьером: советы владельцам
Спорт и фитнес

Травматолог Аржаков: мышечная боль после тренировки связана с микротравмами волокон
Авто и мото

В Минздраве опровергли сообщения о новых правилах для автомобилистов с сентября
Красота и здоровье

Ведомство опровергло слухи о неизвестной инфекции с кашлем и температурой
ДФО

На передовую вместе: Яна Демина и её путь от военкора до бойца
Туризм

Албания для россиян: новое средиземноморское направление
Питомцы

Три породы собак, подходящие для жизни в квартире без лишних хлопот, по данным кинологов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru