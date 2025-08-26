Хоккей против вымирания: Овечкин сыграет ради редкой кошки
В сентябре в Москве пройдет необычный хоккейный матч: "Динамо", где Александр Овечкин начинал карьеру, выйдет на лёд ради спасения дальневосточного леопарда.
Что рассказал Овечкин
Звезда "Вашингтон Кэпиталз" подчеркнул важность этой акции:
"Дальневосточный леопард — самая большая и редкая кошка в мире. В сентябре "Динамо" проведет матч в поддержку этого исчезающего вида кошек", — заявил хоккеист.
Поддержка клуба и партнёров
Генеральный директор "Динамо" Сергей Сушко подтвердил, что команда поддерживает инициативу спонсора — банка ВТБ, и пообещал: матч пройдет в особых, стилизованных джерси.
На защите редкого вида
Нацпарк "Земля леопарда" существует с 2012 года. Его главная цель — сохранение и восстановление единственной в мире популяции этих животных. Сегодня дальневосточный леопард считается одним из самых редких представителей семейства кошачьих.
