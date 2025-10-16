Астероид нарушает все законы: его кольца меняются так, как не должны

Астероид Харикло, летающий между орбитами Юпитера и Нептуна, снова удивил астрономов. Этот сравнительно небольшой объект диаметром всего около 260 километров уже десять лет остаётся в центре внимания — у него обнаружены кольца, как у планет-гигантов. Но теперь космический телескоп "Джеймс Уэбб" показал нечто неожиданное: структура колец Харикло изменилась. Что заставило их перестроиться — пока никто не понимает.

Первый "маленький Сатурн"

Харикло относится к группе астероидов-кентавров — тел, чьи орбиты пролегают между внешними планетами и Поясом Койпера. Он имеет вытянутую форму: примерно 288x270x198 километров, и не может быть идеально круглым из-за малой массы.

О существовании колец стало известно в 2014 году. Тогда при наблюдении покрытия звезды этим астероидом выяснилось, что свет звезды погас не один раз, а несколько — словно Харикло окружали тонкие кольца, прерывающие свет. Это открытие стало сенсацией: впервые столь малое тело оказалось обладателем собственной кольцевой системы. Позже кольца нашли у кентавра Хирона и у карликовых планет Хаумеа и Квавара, но именно Харикло стал "первопроходцем".

Загадочные параметры колец

Сегодня известно, что у астероида два кольца. Внутреннее расположено примерно в 265 километрах от поверхности, а внешнее — в 280 километрах. При этом оба находятся за пределом Роша - условной границей, где гравитация основного тела уже не мешает обломкам сливаться в спутники. Теоретически кольца Харикло должны были либо рассеяться, либо объединиться в одно или два малых спутника. Но этого не происходит, и именно это стало первым поводом для вопросов.

"Мы наблюдаем систему, которая не должна существовать в стабильном виде, и всё же она там", — отметили исследователи из международной группы, анализировавшие данные "Джеймса Уэбба".

Что показал "Джеймс Уэбб"

Новые инфракрасные снимки астероида показали, что структура колец резко изменилась по сравнению с ранними наблюдениями. Если раньше оба кольца выглядели отчётливо и раздельно, то теперь внутреннее стало плотнее, а внешнее — почти исчезло.

Эти изменения невозможно объяснить случайным совпадением. Ведь за прошедшие годы Харикло наблюдали с Земли и с орбиты многократно, и столь разительных различий не было.

Возможные объяснения

Астрономы выдвинули несколько версий.

Перераспределение вещества.

Возможно, частицы внешнего кольца со временем "переселились" во внутреннее. Это могло произойти под действием гравитации некоего "спутника-пастуха" - небольшого тела, вращающегося между кольцами и перемещающего частицы на своём пути. Подобные спутники известны у Сатурна: они формируют разрывы и волны в его кольцах. Разрушение внешнего кольца.

Есть вероятность, что внешнее кольцо действительно распадается и рассеивается в космосе. Тогда внутреннее могло пополниться его частицами, но процесс этот пока не подтверждён. Особенности инфракрасных наблюдений.

"Джеймс Уэбб" работает в инфракрасном диапазоне, где особенно хорошо видна мелкая пыль. Возможно, внутреннее кольцо стало "запылённым" и поэтому выглядит плотнее, а внешнее содержит в основном крупные частицы, слабее отражающие инфракрасный свет.

Почему это важно

Харикло — редкий пример тела, чьи гравитационные возможности ограничены, но которое всё же удерживает кольца. Для планет вроде Сатурна или Нептуна это объяснимо, но для астероида диаметром меньше 300 км — почти чудо. Наблюдения этой системы помогают понять, как могут формироваться кольца не только у планет, но и у малых тел.

Кроме того, подобные исследования дают ключ к разгадке того, как выглядела Солнечная система в прошлом. Возможно, миллиарды лет назад кольца были у многих тел — даже у Земли, как предполагают некоторые учёные.

Таблица сравнения кольцевых систем

Объект Радиус колец (км) Количество колец Вероятная причина существования Сатурн 70 000-140 000 >7 Разрушение спутников Уран ~40 000 13 Остатки столкновений Квавар ~2500 2 Столкновения с мелкими телами Харикло 265-280 2 Неизвестно; возможен спутник-пастух

А что если кольца — временное явление?

Некоторые астрономы считают, что кольца Харикло — временная структура, существующая всего несколько миллионов лет. При таком малом размере и слабой гравитации они могут исчезнуть, как только внутренние процессы или внешние возмущения нарушат их равновесие.

Возможно, мы наблюдаем Харикло в редкий момент его эволюции, когда кольца ещё сохраняются, но уже начинают распадаться. Если это так, то наблюдения "Уэбба" — не просто фиксация факта, а снимок последней стадии жизни кольцевой системы.

Альтернативные гипотезы

Некоторые исследователи выдвигают более смелые идеи:

кольца могли быть остатками разрушенного спутника , который когда-то вращался вокруг Харикло;

или это результат столкновения с другим кентавром, выбросившего в космос облако пыли и обломков.

Но чтобы подтвердить любую из гипотез, нужны новые наблюдения. Учёные планируют следить за астероидом в ближайшие годы, чтобы увидеть, продолжаются ли изменения.

Интересные факты

Харикло вращается вокруг Солнца за 62,9 года. Его плотность примерно в два раза меньше, чем у воды — что говорит о ледяной природе. Если бы человек стоял на поверхности Харикло, гравитация была бы в 300 раз слабее земной. Кольца отражают солнечный свет, из-за чего астероид временами становится ярче. Это самый маленький объект в Солнечной системе, у которого обнаружены устойчивые кольца.

Исторический контекст

После открытия колец у Харикло в 2014 году учёные начали активно пересматривать архивные наблюдения других кентавров. Оказалось, что и у Хирона, и у Квавара есть схожие признаки. Это заставило предположить, что кольца у малых тел встречаются чаще, чем считалось ранее.

Теперь наблюдения "Джеймса Уэбба" открывают новую главу: возможно, кольца не просто существуют, а постоянно эволюционируют, как живые системы.