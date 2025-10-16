Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Яркий астероид
Яркий астероид
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 17:43

Астероид нарушает все законы: его кольца меняются так, как не должны

Телескоп Джеймс Уэбб зафиксировал изменения в кольцах астероида Харикло

Астероид Харикло, летающий между орбитами Юпитера и Нептуна, снова удивил астрономов. Этот сравнительно небольшой объект диаметром всего около 260 километров уже десять лет остаётся в центре внимания — у него обнаружены кольца, как у планет-гигантов. Но теперь космический телескоп "Джеймс Уэбб" показал нечто неожиданное: структура колец Харикло изменилась. Что заставило их перестроиться — пока никто не понимает.

Первый "маленький Сатурн"

Харикло относится к группе астероидов-кентавров — тел, чьи орбиты пролегают между внешними планетами и Поясом Койпера. Он имеет вытянутую форму: примерно 288x270x198 километров, и не может быть идеально круглым из-за малой массы.

О существовании колец стало известно в 2014 году. Тогда при наблюдении покрытия звезды этим астероидом выяснилось, что свет звезды погас не один раз, а несколько — словно Харикло окружали тонкие кольца, прерывающие свет. Это открытие стало сенсацией: впервые столь малое тело оказалось обладателем собственной кольцевой системы. Позже кольца нашли у кентавра Хирона и у карликовых планет Хаумеа и Квавара, но именно Харикло стал "первопроходцем".

Загадочные параметры колец

Сегодня известно, что у астероида два кольца. Внутреннее расположено примерно в 265 километрах от поверхности, а внешнее — в 280 километрах. При этом оба находятся за пределом Роша - условной границей, где гравитация основного тела уже не мешает обломкам сливаться в спутники. Теоретически кольца Харикло должны были либо рассеяться, либо объединиться в одно или два малых спутника. Но этого не происходит, и именно это стало первым поводом для вопросов.

"Мы наблюдаем систему, которая не должна существовать в стабильном виде, и всё же она там", — отметили исследователи из международной группы, анализировавшие данные "Джеймса Уэбба".

Что показал "Джеймс Уэбб"

Новые инфракрасные снимки астероида показали, что структура колец резко изменилась по сравнению с ранними наблюдениями. Если раньше оба кольца выглядели отчётливо и раздельно, то теперь внутреннее стало плотнее, а внешнее — почти исчезло.

Эти изменения невозможно объяснить случайным совпадением. Ведь за прошедшие годы Харикло наблюдали с Земли и с орбиты многократно, и столь разительных различий не было.

Возможные объяснения

Астрономы выдвинули несколько версий.

  1. Перераспределение вещества.
    Возможно, частицы внешнего кольца со временем "переселились" во внутреннее. Это могло произойти под действием гравитации некоего "спутника-пастуха" - небольшого тела, вращающегося между кольцами и перемещающего частицы на своём пути. Подобные спутники известны у Сатурна: они формируют разрывы и волны в его кольцах.

  2. Разрушение внешнего кольца.
    Есть вероятность, что внешнее кольцо действительно распадается и рассеивается в космосе. Тогда внутреннее могло пополниться его частицами, но процесс этот пока не подтверждён.

  3. Особенности инфракрасных наблюдений.
    "Джеймс Уэбб" работает в инфракрасном диапазоне, где особенно хорошо видна мелкая пыль. Возможно, внутреннее кольцо стало "запылённым" и поэтому выглядит плотнее, а внешнее содержит в основном крупные частицы, слабее отражающие инфракрасный свет.

Почему это важно

Харикло — редкий пример тела, чьи гравитационные возможности ограничены, но которое всё же удерживает кольца. Для планет вроде Сатурна или Нептуна это объяснимо, но для астероида диаметром меньше 300 км — почти чудо. Наблюдения этой системы помогают понять, как могут формироваться кольца не только у планет, но и у малых тел.

Кроме того, подобные исследования дают ключ к разгадке того, как выглядела Солнечная система в прошлом. Возможно, миллиарды лет назад кольца были у многих тел — даже у Земли, как предполагают некоторые учёные.

Таблица сравнения кольцевых систем

Объект Радиус колец (км) Количество колец Вероятная причина существования
Сатурн 70 000-140 000 >7 Разрушение спутников
Уран ~40 000 13 Остатки столкновений
Квавар ~2500 2 Столкновения с мелкими телами
Харикло 265-280 2 Неизвестно; возможен спутник-пастух

А что если кольца — временное явление?

Некоторые астрономы считают, что кольца Харикло — временная структура, существующая всего несколько миллионов лет. При таком малом размере и слабой гравитации они могут исчезнуть, как только внутренние процессы или внешние возмущения нарушат их равновесие.

Возможно, мы наблюдаем Харикло в редкий момент его эволюции, когда кольца ещё сохраняются, но уже начинают распадаться. Если это так, то наблюдения "Уэбба" — не просто фиксация факта, а снимок последней стадии жизни кольцевой системы.

Альтернативные гипотезы

Некоторые исследователи выдвигают более смелые идеи:

  • кольца могли быть остатками разрушенного спутника, который когда-то вращался вокруг Харикло;

  • или это результат столкновения с другим кентавром, выбросившего в космос облако пыли и обломков.

Но чтобы подтвердить любую из гипотез, нужны новые наблюдения. Учёные планируют следить за астероидом в ближайшие годы, чтобы увидеть, продолжаются ли изменения.

Интересные факты

  1. Харикло вращается вокруг Солнца за 62,9 года.

  2. Его плотность примерно в два раза меньше, чем у воды — что говорит о ледяной природе.

  3. Если бы человек стоял на поверхности Харикло, гравитация была бы в 300 раз слабее земной.

  4. Кольца отражают солнечный свет, из-за чего астероид временами становится ярче.

  5. Это самый маленький объект в Солнечной системе, у которого обнаружены устойчивые кольца.

Исторический контекст

После открытия колец у Харикло в 2014 году учёные начали активно пересматривать архивные наблюдения других кентавров. Оказалось, что и у Хирона, и у Квавара есть схожие признаки. Это заставило предположить, что кольца у малых тел встречаются чаще, чем считалось ранее.

Теперь наблюдения "Джеймса Уэбба" открывают новую главу: возможно, кольца не просто существуют, а постоянно эволюционируют, как живые системы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Исследователи обнаружили объекты, соответствующие моделям тёмных звёзд, на расстоянии 13 миллиардов световых лет сегодня в 11:33
Вселенная скрывает чудовище: открытие звёзд из тёмной материи может переписать происхождение галактик

Учёные впервые нашли возможные следы тёмных звёзд — древних гигантов, сияющих за счёт энергии тёмной материи. Это открытие может объяснить происхождение первых чёрных дыр.

Читать полностью » Исследование США: токсины водорослей связали с нейродегенеративными изменениями у дельфинов сегодня в 10:33
Дельфины забыли, где море: почему умнейшие животные теряют ориентацию, а мы — спокойствие

Учёные обнаружили признаки болезни Альцгеймера в мозге дельфинов, выброшенных на берег во Флориде. Почему это открытие может стать предупреждением для человечества?

Читать полностью » Учёные наблюдали рождение льда XXI в реальном времени на рентгеновском лазере в Гамбурге сегодня в 9:33
Когда кубик льда пережил лето: немецкие учёные создали лёд, которому не страшна жара

Учёные создали новую форму льда — XXI, устойчивую при комнатной температуре. Открытие, сделанное в Гамбурге с помощью рентгеновского лазера, может изменить наше понимание воды и планетных океанов.

Читать полностью » Температура океанов достигла рекордных значений — коралловые рифы теряют способность к восстановлению сегодня в 8:33
Хотели тёплую зиму — получите горячий океан: как глобальное потепление вышло из-под контроля

Учёные из 23 стран предупреждают: Земля пересекла климатический порог невозврата. Коралловые рифы погибают, океаны перегреваются, но у человечества ещё есть шанс замедлить катастрофу.

Читать полностью » Онлайн-тренировки мозга улучшают память и внимание у пожилых людей — Этьен де Виллерс-Сидани сегодня в 7:07
Игры, которые обманули старость: канадские учёные доказали, что мозг можно «перепрошить»

Учёные доказали: онлайн-тренировки мозга способны "омолодить" нейронные сети на 10 лет. Как приложение BrainHQ улучшает память и снижает риск деменции — объясняем простыми словами.

Читать полностью » Грязевые вулканы и подводные вспышки метана создают огненные явления Каспия — Мурад Мамедов сегодня в 6:26
Море без выхода, но с вулканами и мёртвыми городами: учёные признали Каспий самым загадочным на планете

Каспийское море хранит десятки тайн: от огня под водой до исчезающих берегов. Учёные всё ближе к разгадке, но чем глубже погружаются — тем больше вопросов остаётся.

Читать полностью » Исследование показало, что дрожжи способны переносить экстремальные условия Марса — Пурушарт Раджьягуру сегодня в 6:07
Учёные поставили дрожжи в ад — и те выжили: что это говорит о жизни на Марсе

Учёные из Индии выяснили, что обычные дрожжи могут выдержать ударные волны и токсичные соли, подобные марсианским. Это открывает новое понимание того, как могла зародиться жизнь на Красной планете.

Читать полностью » Рабочий стресс способен приносить пользу при правильном восприятии нагрузки — Лю Цин Ян сегодня в 5:07
Пора перестать жаловаться на дедлайны: умеренный стресс — лучший кофе для мозга

Учёные доказали: не всякий стресс на работе вреден. Некоторые виды напряжения могут сделать вас продуктивнее и счастливее. Узнайте, как превратить стресс из врага в союзника.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Осенний уход за декабристом с фосфорно-калийными удобрениями продлевает период цветения
Технологии
Камеры iPhone 18 Pro получат переменную диафрагму — данные MacRumors
Наука
Средневековые арабские поэты 11 и 10 веков описали взрывы звёзд
Культура и шоу-бизнес
Гвинет Пэлтроу призналась, что в Goop сталкивалась с токсичными сотрудниками
Еда
Шеф-повар Стюарт: яблоко делает тыквенный суп более ароматным и сбалансированным
Дом
Регулярная дезинфекция кухни предотвращает распространение кишечных инфекций — Fresh Home Cleaning
Авто и мото
Подключаемые гибриды выбрасывают CO2 в восемь раз больше заявленного
Красота и здоровье
Косметологи: желатин и витамин С повышают упругость кожи шеи и декольте
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet