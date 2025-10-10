Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 4:30

Она греется даже без телефона: привычка, из-за которой техника умирает раньше срока

Инженер Сергей Лапшин предупредил об опасности оставлять зарядку в розетке после использования

Каждый из нас хоть раз оставлял зарядку в розетке после того, как телефон или планшет уже полностью зарядился. На первый взгляд в этом нет ничего опасного — устройство ведь не используется. Однако специалисты предупреждают: такая привычка не только повышает риск возгорания, но и сокращает срок службы техники.

Почему оставлять зарядку в розетке опасно

Современные адаптеры питания, особенно недорогие, не рассчитаны на постоянную работу без нагрузки. Когда штекер остаётся в розетке, внутри устройства продолжают циркулировать слабые токи, которые постепенно перегревают трансформатор и конденсаторы.

"Даже если телефон не подключён, зарядное устройство остаётся источником тепла и может стать очагом возгорания", — отметил инженер по электробезопасности Сергей Лапшин.

Опасность возрастает при скачках напряжения. Если в сети произойдёт короткое замыкание или перегрузка, дешёвое зарядное устройство может просто не выдержать, загореться или оплавиться, испортив розетку и оставив характерный запах гари.

Как постоянное подключение влияет на технику

Когда адаптер постоянно включён, его элементы находятся под нагрузкой. Постепенно происходит деградация электронных компонентов - перегреваются конденсаторы, ослабевают пайки, а пластиковый корпус начинает терять прочность.

Это приводит к тому, что зарядное устройство со временем перестаёт стабильно выдавать напряжение. В итоге при подключении к телефону оно может вызвать перегрев аккумулятора или даже короткое замыкание.

Кроме того, даже в режиме ожидания такие устройства потребляют электроэнергию. Казалось бы, немного — от 0,05 до 0,3 ватта в час, но если в доме постоянно подключены несколько адаптеров, это уже ощутимая лишняя трата за год.

Советы шаг за шагом: как безопасно использовать зарядные устройства

  1. Отключайте зарядку сразу после использования. Не оставляйте её включённой в розетку без надобности.

  2. Используйте только оригинальные адаптеры. Подделки часто не имеют защиты от перегрева и короткого замыкания.

  3. Проверяйте кабель и корпус. Если пластик нагревается или пахнет гарью — замените устройство.

  4. Не подключайте зарядку в удлинители с перегрузкой. Особенно если туда воткнуты другие мощные приборы.

  5. Устанавливайте сетевой фильтр. Он защитит технику при перепадах напряжения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Оставлять зарядку в розетке постоянно Перегрев, риск возгорания Отключать адаптер после использования
Использовать дешёвые копии Оплавление, поломка гаджета Покупать сертифицированные устройства
Заряжать ночью без присмотра Возможное короткое замыкание Заряжать днём под контролем
Подключать несколько адаптеров в один удлинитель Перегрузка сети Использовать розетки с защитой
Игнорировать запах гари Пожарная опасность Сразу заменить устройство

А что если забыли отключить зарядку?

Если вы случайно оставили зарядное устройство в розетке на ночь — это не катастрофа, но сигнал пересмотреть привычки. При многократном повторении риск возрастает. Чтобы избежать неприятностей:

  • установите розетку с таймером, которая автоматически обесточит устройство;

  • используйте умную розетку с управлением через приложение — можно выключить питание дистанционно;

  • держите зарядники подальше от занавесок, бумаги и мебели, чтобы исключить возгорание при перегреве.

FAQ

Сколько энергии потребляет зарядка, оставленная в розетке?
В среднем от 0,1 до 0,3 ватта в час. За год — до 2 кВт·ч, что кажется немного, но при десятке устройств сумма растёт.

Можно ли оставлять оригинальные зарядники Apple или Samsung включёнными?
Даже качественные адаптеры лучше отключать — они тоже изнашиваются, просто медленнее.

Почему зарядка греется даже без телефона?
Внутри продолжается работа трансформатора, и энергия превращается в тепло, особенно если устройство дешёвое.

