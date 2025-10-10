Она греется даже без телефона: привычка, из-за которой техника умирает раньше срока

Каждый из нас хоть раз оставлял зарядку в розетке после того, как телефон или планшет уже полностью зарядился. На первый взгляд в этом нет ничего опасного — устройство ведь не используется. Однако специалисты предупреждают: такая привычка не только повышает риск возгорания, но и сокращает срок службы техники.

Почему оставлять зарядку в розетке опасно

Современные адаптеры питания, особенно недорогие, не рассчитаны на постоянную работу без нагрузки. Когда штекер остаётся в розетке, внутри устройства продолжают циркулировать слабые токи, которые постепенно перегревают трансформатор и конденсаторы.

"Даже если телефон не подключён, зарядное устройство остаётся источником тепла и может стать очагом возгорания", — отметил инженер по электробезопасности Сергей Лапшин.

Опасность возрастает при скачках напряжения. Если в сети произойдёт короткое замыкание или перегрузка, дешёвое зарядное устройство может просто не выдержать, загореться или оплавиться, испортив розетку и оставив характерный запах гари.

Как постоянное подключение влияет на технику

Когда адаптер постоянно включён, его элементы находятся под нагрузкой. Постепенно происходит деградация электронных компонентов - перегреваются конденсаторы, ослабевают пайки, а пластиковый корпус начинает терять прочность.

Это приводит к тому, что зарядное устройство со временем перестаёт стабильно выдавать напряжение. В итоге при подключении к телефону оно может вызвать перегрев аккумулятора или даже короткое замыкание.

Кроме того, даже в режиме ожидания такие устройства потребляют электроэнергию. Казалось бы, немного — от 0,05 до 0,3 ватта в час, но если в доме постоянно подключены несколько адаптеров, это уже ощутимая лишняя трата за год.

Советы шаг за шагом: как безопасно использовать зарядные устройства

Отключайте зарядку сразу после использования. Не оставляйте её включённой в розетку без надобности. Используйте только оригинальные адаптеры. Подделки часто не имеют защиты от перегрева и короткого замыкания. Проверяйте кабель и корпус. Если пластик нагревается или пахнет гарью — замените устройство. Не подключайте зарядку в удлинители с перегрузкой. Особенно если туда воткнуты другие мощные приборы. Устанавливайте сетевой фильтр. Он защитит технику при перепадах напряжения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива