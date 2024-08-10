В США выяснили, что станции для заряда электромобилей сталкиваются с серьезными проблемами

Зарядные станции для электромобилей сталкиваются с серьезными проблемами, которые ограничивают их надежность и вызывают недоверие среди пользователей. Исследование компании ChargerHelp, охватившее 20 000 станций в США, выявило, что реальная безотказность их работы составляет лишь 73,7%, что ниже заявленных производителями 84,6%.
Проблемы включают несоответствие статуса станций в приложениях (26% случаев), сбои в платежных системах и повреждения корпусов и кабелей. Также отмечается значительное различие в качестве и доступности станций в разных штатах, например, в Нью-Джерси наблюдается дефицит станций по сравнению с количеством зарегистрированных электромобилей, тогда как в Вашингтоне, несмотря на большое количество станций, многие из них неисправны.
Фото: flickr.com/Ivan Radic (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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