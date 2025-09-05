Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Crochet.david (talk) is licensed under CC BY-SA 3.0
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 4:41

Чёрное золото для грядок: как уголь меняет почву и растения

Доцент Университета штата Мэн: древесный уголь улучшает аэрацию и водоудерживающую способность грунта

Испокон веков древесный уголь использовали не только как топливо. Сегодня он вновь возвращается в арсенал садоводов, и всё чаще речь идёт не о привычных брикетах для гриля, а о более полезных формах — биоугле, кусковом угле или активированном угле. Эти материалы способны заметно улучшить качество почвы, помочь растениям и даже ускорить компостирование.

Какие виды угля подходят для сада

Многие ошибочно считают, что любой древесный уголь можно использовать на грядках. На самом деле брикеты для барбекю содержат химические добавки и для растений небезопасны. Совсем другое дело — чистый кусковой уголь или специально произведённый биоуголь.

Биоуголь

Этот продукт получают с помощью пиролиза — нагрева органического сырья без доступа кислорода. Углерод в результате стабилизируется, а сама структура становится пористой и долговечной. Биоуголь удерживает влагу, сохраняет питательные вещества и становится убежищем для полезных микроорганизмов.

"Теоретически любой органический материал, также известный как сырье, может быть использован для производства биоугля", — сказала директор Нью-Йоркского центра переработки органики и образования Дебора Аллер.

Чаще всего его производят из древесных отходов, но также используют навоз или остатки сельхозкультур. Главное — отсутствие примесей и загрязнителей.

Кусковой уголь

В отличие от брикетов, он состоит исключительно из древесины, обугленной при низком содержании кислорода. Его неровные куски богаты органикой и помогают улучшить структуру почвы, удерживая азот и другие микроэлементы.

Зола кускового угля

После сжигания древесного угля остаётся серый порошок, насыщенный калием, кальцием, фосфором, магнием и микроэлементами. Но применять его нужно осторожно: зола ощелачивает почву, поэтому перед внесением важно учитывать её исходный уровень pH.

Активированный уголь

Этот мелкодисперсный порошок создают при очень высоких температурах. Многочисленные поры увеличивают его адсорбционную способность, поэтому он отлично справляется с токсинами и избыточными солями в почве. Его часто используют и в контейнерном цветоводстве.

Зачем добавлять уголь в сад

По словам Манджот Каур Сидху, доцента Университета штата Мэн и специалиста по декоративному садоводству, применение древесного угля в саду даёт сразу несколько преимуществ.

Улучшение почвы

Древесный уголь делает грунт более рыхлым, улучшает аэрацию, помогает регулировать кислотность и повышает водоудерживающую способность. Для растений это означает меньше стрессов во время засухи и более стабильное питание.

Компостирование

Уголь прекрасно работает и в компостной куче. Его пористая структура создаёт идеальную среду для микроорганизмов, ускоряющих разложение органики. Кроме того, он помогает устранить неприятные запахи и выровнять баланс азота и углерода.

Контейнерные растения

В горшках активированный уголь особенно полезен. Если уложить слой толщиной около пяти сантиметров на дно контейнера, он будет регулировать дренаж, предотвращать застой влаги и грибковые болезни, а также абсорбировать избыток минеральных веществ.

В роли мульчи

Измельчённый уголь можно распределить по поверхности почвы. Такой слой задерживает влагу, подавляет рост сорняков и удерживает питательные вещества, препятствуя их вымыванию дождями. В отличие от органической мульчи, уголь работает дольше и эффективнее связывает микроэлементы.

Несколько дополнительных советов

Садоводы часто используют уголь не только для почвы, но и в уходе за срезанными цветами. Если положить маленький кусочек угля в вазу, вода дольше остаётся свежей, а цветы сохраняют привлекательность.

Важно помнить: биоуголь не нужно вносить каждый сезон. Достаточно единовременного применения, чтобы заметить положительный эффект. Подобно удобрениям, его используют только там, где есть реальная необходимость, а не "для профилактики".

