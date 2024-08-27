Лисички в сливочном соусе: аппетитные яркие грибочки в нежной подливке из сливок

Лисички в сливочном соусе — это изысканное и ароматное блюдо, которое станет прекрасным дополнением к вашему столу. Оно готовится из свежих лисичек, сливок и лука, создавая неповторимый вкус и текстуру. В этой статье мы расскажем вам, как приготовить это блюдо шаг за шагом, чтобы вы могли наслаждаться его вкусом в уютной домашней обстановке.
Вам потребуются следующие ингредиенты:
- лисички — 500 г;
- сливки (20-30 %) — 200 мл;
- репчатый лук — 1 шт.;
- растительное масло — 2 ст. л.;
- соль — по вкусу;
- чёрный молотый перец — по вкусу;
- зелень — для украшения.
Пошаговый процесс приготовления:
- Тщательно промойте лисички и нарежьте их.
- Мелко нарежьте лук и обжарьте его на растительном масле до золотистой корочки.
- Добавьте лисички и жарьте их около 10 минут, пока они не выделят сок.
- Влейте сливки, посолите и поперчите по вкусу, тушите ещё 5-7 минут.
- Подавайте блюдо, украсив его свежей резаной зеленью.
Фото: commons.wikimedia.org/ Gerda Arendt (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)
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