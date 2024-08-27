Лисички в сливочном соусе: аппетитные яркие грибочки в нежной подливке из сливок

Лисички в сливочном соусе — это изысканное и ароматное блюдо, которое станет прекрасным дополнением к вашему столу. Оно готовится из свежих лисичек, сливок и лука, создавая неповторимый вкус и текстуру. В этой статье мы расскажем вам, как приготовить это блюдо шаг за шагом, чтобы вы могли наслаждаться его вкусом в уютной домашней обстановке.

Вам потребуются следующие ингредиенты:

лисички — 500 г;

сливки (20-30 %) — 200 мл;

репчатый лук — 1 шт.;

растительное масло — 2 ст. л.;

соль — по вкусу;

чёрный молотый перец — по вкусу;

зелень — для украшения.

Пошаговый процесс приготовления:

Тщательно промойте лисички и нарежьте их. Мелко нарежьте лук и обжарьте его на растительном масле до золотистой корочки. Добавьте лисички и жарьте их около 10 минут, пока они не выделят сок. Влейте сливки, посолите и поперчите по вкусу, тушите ещё 5-7 минут. Подавайте блюдо, украсив его свежей резаной зеленью.

Фото: commons.wikimedia.org/ Gerda Arendt (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)