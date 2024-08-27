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Лисички в сливочном соусе: с рубленой зеленью смотрятся ещё красивее и ярче
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  • Опубликована сегодня в 5:22

Лисички в сливочном соусе: аппетитные яркие грибочки в нежной подливке из сливок

Лисички в сливочном соусе: с рубленой зеленью смотрятся ещё красивее и ярче

Лисички в сливочном соусе — это изысканное и ароматное блюдо, которое станет прекрасным дополнением к вашему столу. Оно готовится из свежих лисичек, сливок и лука, создавая неповторимый вкус и текстуру. В этой статье мы расскажем вам, как приготовить это блюдо шаг за шагом, чтобы вы могли наслаждаться его вкусом в уютной домашней обстановке.

Вам потребуются следующие ингредиенты:

  • лисички — 500 г;
  • сливки (20-30 %) — 200 мл;
  • репчатый лук — 1 шт.;
  • растительное масло — 2 ст. л.;
  • соль — по вкусу;
  • чёрный молотый перец — по вкусу;
  • зелень — для украшения.

Пошаговый процесс приготовления:

  1. Тщательно промойте лисички и нарежьте их.
  2. Мелко нарежьте лук и обжарьте его на растительном масле до золотистой корочки.
  3. Добавьте лисички и жарьте их около 10 минут, пока они не выделят сок.
  4. Влейте сливки, посолите и поперчите по вкусу, тушите ещё 5-7 минут.
  5. Подавайте блюдо, украсив его свежей резаной зеленью.

Фото: commons.wikimedia.org/ Gerda Arendt (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)

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