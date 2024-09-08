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Овощной суп с лисичками: то, что нужно на обед в грибной сезон
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  • Опубликована сегодня в 7:02

Овощной суп с лисичками: вкусный, малокалорийный, и очень быстро готовится

Овощной суп с лисичками: то, что нужно на обед в грибной сезон

Овощной суп с лисичками — вкусное и ароматное блюдо, которое можно приготовить всего за 50 минут.

Для него вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • лисички — 350-400 грамм;
  • сливочное масло — 1 столовая ложка;
  • картофель — 3-4 штуки;
  • репчатый лук — 1 штука;
  • морковь — 1 штука;
  • растительное масло — 1-2 столовые ложки;
  • вода — 1500-1800 миллилитров;
  • соль — по вкусу;
  • чёрный молотый перец — по вкусу.

Процесс приготовления:

  1. Очистите лисички от лесного мусора и промойте под проточной водой. Крупные грибы разрежьте на половинки или четвертинки.
  2. Разогрейте сливочное масло в сковороде и обжарьте лисички в течение 10-15 минут.
  3. Нарежьте картофель средними кусочками, лук — мелкими, а морковь натрите на крупной тёрке.
  4. Разогрейте растительное масло в чистой сковороде и обжарьте морковь с луком на среднем огне в течение 5-7 минут.
  5. В кастрюле с кипящей водой отварите картофель с грибами в течение 15-20 минут.
  6. Добавьте обжаренные овощи, посолите и поперчите по вкусу. Готовьте ещё 5-7 минут, затем снимите суп с огня.

Приятного аппетита!

Фото: commons.wikimedia.org/ JIP (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)

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