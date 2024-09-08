Овощной суп с лисичками: вкусный, малокалорийный, и очень быстро готовится

Овощной суп с лисичками — вкусное и ароматное блюдо, которое можно приготовить всего за 50 минут.
Для него вам понадобятся следующие ингредиенты:
- лисички — 350-400 грамм;
- сливочное масло — 1 столовая ложка;
- картофель — 3-4 штуки;
- репчатый лук — 1 штука;
- морковь — 1 штука;
- растительное масло — 1-2 столовые ложки;
- вода — 1500-1800 миллилитров;
- соль — по вкусу;
- чёрный молотый перец — по вкусу.
Процесс приготовления:
- Очистите лисички от лесного мусора и промойте под проточной водой. Крупные грибы разрежьте на половинки или четвертинки.
- Разогрейте сливочное масло в сковороде и обжарьте лисички в течение 10-15 минут.
- Нарежьте картофель средними кусочками, лук — мелкими, а морковь натрите на крупной тёрке.
- Разогрейте растительное масло в чистой сковороде и обжарьте морковь с луком на среднем огне в течение 5-7 минут.
- В кастрюле с кипящей водой отварите картофель с грибами в течение 15-20 минут.
- Добавьте обжаренные овощи, посолите и поперчите по вкусу. Готовьте ещё 5-7 минут, затем снимите суп с огня.
Приятного аппетита!
Фото: commons.wikimedia.org/ JIP (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)
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