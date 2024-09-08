Овощной суп с лисичками: вкусный, малокалорийный, и очень быстро готовится

Овощной суп с лисичками: то, что нужно на обед в грибной сезон

Для него вам понадобятся следующие ингредиенты :

Овощной суп с лисичками — вкусное и ароматное блюдо, которое можно приготовить всего за 50 минут.

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