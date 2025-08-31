Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Картошка с лисичками
Картошка с лисичками
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:36

Секрет золотистой корочки: что нужно сделать с лисичками перед жаркой

Почему лисички горчат и как правильно готовить грибы — советы специалистов

Сезон лисичек в самом разгаре, и именно сейчас стоит научиться правильно готовить эти ароматные грибы. Они славятся неповторимым вкусом, но при неумелом подходе легко могут горчить.

Почему появляется горечь

Микологи отмечают, что чаще всего неприятный привкус появляется у грибов, выросших под хвойными деревьями. Также он может возникнуть у лисичек, собранных в сухую жаркую погоду или слишком долго пролежавших в морозильнике.

Если грибы хранятся в заморозке больше трёх месяцев, вкус становится хуже, а запах — менее выраженным.

Как избавиться от привкуса

Перед готовкой лисички нужно тщательно промыть, чтобы убрать песок и мусор. Хороший способ — замочить их в подсоленной воде или молоке примерно на полтора часа. Это помогает избавиться от лишних примесей и улучшает вкус. Но важно помнить: слишком долго держать грибы в воде нельзя.

Жарка после отваривания

Традиционный вариант приготовления — предварительно отварить лисички около 10 минут. После этого их выкладывают на сухую сковороду и обжаривают на среднем огне 7-8 минут, пока они не приобретут золотистый цвет.

Можно ли жарить без варки?

Некоторые хозяйки пропускают этап отваривания. Если грибы молодые, их действительно можно сразу жарить, но время приготовления увеличится до 15 минут. В процессе нужно выпарить лишнюю влагу, а соль и специи добавлять ближе к концу.

Лисички с картофелем и сметаной

Одно из самых популярных сочетаний — грибы с картофелем и сметаной. Для блюда понадобятся:

  • 500 г лисичек,
  • 800 г картофеля,
  • 300 г лука,
  • 2 ст. ложки масла,
  • сметана, соль, перец, укроп.

Сначала обжаривается лук до мягкости, затем добавляются грибы, которые готовят до выпаривания сока. Время зависит от того, варёные они или сырые. Картофель жарится отдельно до золотистой корочки, после чего соединяется с грибами и луком. В конце добавляется сметана и укроп.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Гастроэнтеролог Бережная: сухая лапша быстрого приготовления может вызвать кишечную непроходимость вчера в 21:16

"Быстро" не значит безопасно: чем может закончиться перекус из пачки

Подросток в Египте умер после поедания сухой лапши. Врач объяснила, чем опасно есть её «всухую» и почему привычный продукт может стать угрозой.

Читать полностью » Союз пчеловодов России: к Новому году на полках станет меньше натурального меда вчера в 20:17

Мед на полках есть, но не тот: почему натуральный продукт исчезает из магазинов

Натуральный мед в России может исчезнуть с полок к Новому году: эксперты предупреждают о подмене, фальсификации и росте числа заменителей.

Читать полностью » Агрономы: округлая форма и широкие полосы на кожуре говорят о сладости арбуза вчера в 18:15

Красивый снаружи, пустой внутри: как не попасться на обман с арбузом

Хотите научиться выбирать спелый арбуз без ошибок? Несколько простых визуальных и тактильных признаков помогут найти действительно сладкий и сочный плод.

Читать полностью » Домашний рецепт маринары: как сохранить соус из помидоров в банках или заморозке вчера в 17:09

Этот соус экономит время и спасает ужин — универсальная томатная основа для любого блюда

Универсальный итальянский соус можно легко приготовить дома и заготовить на зиму. Он станет основой для множества блюд и приятно удивит вкусом.

Читать полностью » Врачи назвали пользу салата из сельдерея для сердца, кожи и иммунитета вчера в 16:05

Опасный овощ на тарелке: когда эликсир молодости может обернуться проблемами

Лёгкий салат из сельдерея помогает поддерживать фигуру, укреплять иммунитет и придавать коже сияние. Узнайте, в чём его секрет.

Читать полностью » Заготовьте сливовое варенье на зиму: рецепт из 1 кг слив и 500 г сахара вчера в 15:22

Сливовое варенье, которое превращает зиму в лето: секрет в одном простом трюке

Домашнее сливовое варенье можно сварить всего за 15 минут. Секрет густоты и яркого вкуса кроется в простых приёмах, которые знают не все.

Читать полностью » Яйца содержат полный набор аминокислот и холин — данные нутрициологов вчера в 14:23

Одно лишнее сочетание с яйцами превращает завтрак во врага сосудов

Яйца часто называют продуктом с противоречивой репутацией. Узнайте, как на самом деле они влияют на здоровье и почему специалисты пересмотрели своё мнение.

Читать полностью » Как приготовить домашнюю пиццу с колбасой и сыром вчера в 14:06

Домашняя пицца с колбасой и сыром: экономный рецепт для семейного ужина на все случаи

Узнайте, как приготовить классическую домашнюю пиццу с колбасой и сыром из простых ингредиентов.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Дакота Джонсон назвала съёмки финала сериала "Офис" самым трудным периодом в жизни
Авто и мото

Авито Авто: KAYO и ИЖ стали самыми популярными мотоциклами у россиян в 2025 году
Спорт и фитнес

Жим без спортивной скамьи: фитнес-тренеры назвали безопасные варианты
Садоводство

Многолетние сорняки нужно обрабатывать гербицидами в фазе активного роста
Садоводство

Зелёный чай для растений — рецепт из сорняков с азотом и калием
Туризм

50 Визитов в отель Four Seasons: как бренд роскоши оставил неизгладимые впечатления
Спорт и фитнес

Тренировка бицепса: что нужно для быстрого роста мышц по мнению атлетов
Авто и мото

Специалисты: спортивный режим коробки передач полезен в городских пробках
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru