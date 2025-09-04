Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 6:39

"Жизнь перевернулась с ног на голову": Ченнинг Татум рассказал, как рушился его брак

Ченнинг Татум признал развод с Дженной Дуан самым тяжелым периодом жизни

Ченнинг Татум редко говорит о личной жизни, но на этот раз он сделал исключение. Спустя годы после расставания с Дженной Дуан актер решился открыться и признал: развод стал самым тяжелым испытанием в его жизни. Их история началась романтично, как сценарий фильма, а закончилась долгим и болезненным процессом, который затянулся почти на шесть лет.

Любовь, начавшаяся на съемочной площадке

Будущие супруги познакомились на съемках фильма "Шаг вперед". Между ними сразу возникла сильная связь, и в 2009 году пара поженилась. Казалось, их союз идеален, особенно когда в 2013 году у них родилась дочь Эверли. Однако спустя девять лет после свадьбы Ченнинг и Дженна объявили о расставании.

В официальном заявлении они подчеркивали, что решение принято обоюдно, без скандалов и громких обвинений. Тогда звучали слова о том, что они продолжают любить и уважать друг друга, но понимают, что их пути разошлись.

Судебная тяжба, растянувшаяся на годы

Несмотря на мягкие формулировки, процесс развода оказался сложным. Споры касались не только финансовых вопросов, но и опеки над дочерью. В итоге официальная точка была поставлена только в сентябре 2024 года, спустя шесть лет после начала бракоразводного процесса.

Татум признается, что именно невозможность постоянно находиться рядом с дочерью стала для него самым тяжелым испытанием.

"Это действительно тяжело — не видеться с дочерью половину времени. Я бы хотел видеться с ней постоянно", — сказал актер Ченнинг Татум.

Самый тяжелый период в жизни

В интервью Variety актер вспомнил, что в молодости они с Дженной пытались сохранить отношения, но чувствовали, что становятся чужими. Они откладывали неизбежное, надеясь справиться, но в итоге признали — их ценности и взгляды на жизнь слишком различаются.

Описывая первые месяцы после расставания, Татум признается, что тогда его жизнь перевернулась.

"Сначала было очень страшно и жутко. Твоя жизнь просто переворачивается с ног на голову", — сказал актер Ченнинг Татум.

Эти испытания заставили его по-новому взглянуть на себя и на то, что значит быть родителем.

Роль, в которой он узнал себя

Когда Татум готовился к роли в фильме "Руфман", где его герой теряет контакт с дочерью, актер отметил, что ему не пришлось долго искать вдохновение — собственный опыт дал ему все необходимые эмоции.

"Я точно знаю, что способен это понять", — пояснил актер Ченнинг Татум.

Именно личные переживания помогли ему глубже раскрыть образ и передать историю персонажа.

Честный взгляд на отношения

В 2023 году Татум уже говорил в интервью Vanity Fair, что их брак с Дженной держался дольше, чем должен был. Они оба боролись за него, но все больше понимали: между ними слишком много различий. Особенно это проявилось, когда они стали родителями.

"Думаю, в молодости мы придумали себе историю и продолжали её рассказывать, несмотря на то, что жизнь ясно давала нам понять, что мы очень разные", — отметил актер Ченнинг Татум.

Эти слова объясняют, почему в итоге супруги решили разойтись.

Новые взгляды на будущее

Сам актер признается, что с осторожностью относится к возможности новых серьезных отношений.

"Мне тяжело даются отношения. Я в некотором роде моногамен. В бизнесе я не боюсь, что что-то разрушится. Но когда дело касается людей, которых я люблю, мне приходится нелегко", — сказал актер Ченнинг Татум.

По его словам, он слишком старается сохранить то, что для него важно, и это часто становится испытанием.

