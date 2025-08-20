Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© flickr.com by Marcus Quigmire is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 20:29

Попкорн вместо чипсов и книга вместо телефона: маленькие замены, которые дают большой эффект

Эксперты перечислили ежедневные привычки, которые снижают риски болезней

Свежие данные опроса Gallup показывают: отношение к алкоголю заметно меняется. Сегодня 53% взрослых считают даже умеренное употребление вредным для здоровья — еще в 2015 году так думали лишь 28%. Особенно активно этот взгляд разделяет молодежь, но и старшее поколение становится более осторожным.

Специалисты связывают это с изменением позиции международных организаций. Так, Всемирная организация здравоохранения в 2023 году заявила, что безопасных доз алкоголя не существует. А бывший главный хирург США Вивек Мурти выступил за предупреждающие надписи о риске рака на алкогольной продукции.

Врачи напоминают: спиртное нарушает сон, работу печени и здоровье кишечника. Поэтому, если на вечеринке не хочется отказываться от бокала, можно чередовать напитки с водой или выбирать безалкогольные коктейли с минимумом сахара.

Замените чипсы на попкорн

Диетологи советуют выбирать попкорн вместо картофельных чипсов. В нем больше клетчатки, полезной для пищеварения, и антиоксидантов — полифенолов. Но эксперты предупреждают: лучше отказаться от сливочного масла и добавить специи — от кайенского перца до корицы.

Ужин за 2-3 часа до сна

Специалисты напоминают: организм хуже справляется с переработкой сахара поздно вечером. Поэтому ужинать стоит минимум за два-три часа до сна. Люди, которые едят раньше, чаще теряют вес, а те, кто тянет с ужином, наоборот склонны к набору килограммов.

Если после ужина ощущается голод, можно съесть легкую растительную закуску — например, фисташки или вишни. Оба продукта содержат мелатонин, который помогает наладить сон.

Один подход вместо трех

Новое исследование показало: для роста мышц достаточно выполнять по одному подходу каждого упражнения дважды в неделю — но работать на пределе возможностей. Такой метод экономит время и приносит результат не хуже, чем несколько повторов.

Телефон за дверью спальни

По мнению специалистов по сну, привычка пролистывать ленту перед сном — одна из главных причин бессонницы. Яркие и короткие видеоролики удерживают внимание и мешают расслабиться. Лучшей заменой станут книга или короткая медитация.

Чистите зубы до завтрака

Стоматологи советуют браться за щетку сразу после пробуждения. Это помогает удалить ночной налет и бактерии, а также защитить зубы от кислоты в напитках — например, в утреннем апельсиновом соке.

Тренировки дважды в неделю — уже плюс

Исследования показывают: даже если заниматься спортом только на выходных, это снижает риск болезней сердца и других хронических заболеваний. Важно просто использовать доступное время: выбрать спиннинг вместо позднего завтрака или пробежку с детьми вместо кино.

Разумный выбор среди "упаковки"

Эксперты Американской кардиологической ассоциации отмечают: не все ультраобработанные продукты одинаково вредны. К более полезным относятся цельнозерновой хлеб, йогурты без лишнего сахара, соусы из томатов и ореховые пасты. Однако основу рациона всё же должны составлять овощи, фрукты, орехи, рыба и яйца.

Попробуйте настенный пилатес

Новый тренд — упражнения у стены. Они усиливают нагрузку, улучшают стабильность и помогают укрепить мышцы. Одно из базовых движений — "ролл-ап": лёжа на спине с упором ног в стену, нужно медленно подниматься к пальцам ног, выполняя несколько повторений.

От более раннего ужина и отказа от вечерней ленты TikTok до замены чипсов попкорном — все эти привычки просты, но способны сделать вашу неделю легче и здоровее.

