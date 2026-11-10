Не скидка, а смена адреса: новый кроссовер Changan может подешеветь по неожиданной причине

В 2027 году в производственный план Changan в России может войти новая модель — кроссовер UNI-Z. Решение о запуске локального производства еще не финализировано, но именно этот шаг определит, останется ли цена автомобиля на уровне 3,3 миллиона рублей или опустится ниже. Как пояснил исполнительный директор ООО "Чанъань Моторс Рус" Александр Кулагин, связь между местом сборки и конечной стоимостью "прямолинейна".

Ключевым экономическим фактором здесь выступает утилизационный сбор. Пока кроссоверы UNI-Z поставляются в Россию из Китая, их себестоимость включает этот существенный налог. Перенос конвейера на российскую территорию позволяет избежать его уплаты, что автоматически высвобождает пространство для снижения цены без ухудшения маржинальности для бренда. Сейчас в шоурумах модель представлена в двух комплектациях — "Люкс" и "Техно", — обе с 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 л. с., семиступенчатым преселективным роботом и передним приводом.

Выбор площадки и условия рынка

В качестве потенциального места для сборки UNI-Z рассматривается калининградский завод "Автотор". Это не гипотетическая площадка: на ней уже серийно выпускаются другие кроссоверы концерна — UNI-S, UNI-T, CS35 Max, CS75 Plus, лифтбек UNI-V, а также гибридные внедорожник G318 и кроссовер S07 от суббренда Deepal. Таким образом, в портфеле локализированного производства Changan уже семь моделей, и добавление восьмой становится логичным шагом для наращивания масштаба.

Для дилерской сети это означает изменение ритма работы: вместо ожидания поставок из Азии модель появится в наличии быстрее и стабильнее. Кулагин подчеркнул, что перед запуском компании важно понять, как клиенты отреагируют на восприятие модели и её физическое присутствие в дилерских центрах. Рынок должен "принять" автомобиль не только технически, но и психологически, прежде чем он станет массовым предложением.

Отдельным условием локализации может стать включение UNI-Z в государственный перечень автомобилей, допущенных к работе в такси. Список был недавно расширен до 38 моделей, и Changan заинтересован в том, чтобы новый кроссовер попал в него. Это создаст дополнительный канал сбыта: таксисты, ограниченные бюджетом, получат доступ к новой модели, что увеличит общий тираж и поможет быстрее окупить затраты на локализацию. Фактически, таксопарк может стать тем самым "встроенным дистрибутором", который закрепит модель в массовом сегменте.