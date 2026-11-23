Changan объявил стоимость купе-кроссовера UNI-T модельного года 2026 в России. Рекомендованная розничная цена составляет 3 509 900 рублей. Цифра выглядит выше, чем у предшественников, если смотреть на динамику: кроссовер 2025 года выпуска в аналогичной комплектации "Техно 25 " оценивается в 3 459 900 рублей, а машина 2024 года — в 3 309 900 рублей. Рост цены за два года составил 200 000 рублей, что при неизменном силовом агрегате требует более внимательного взгляда на то, что именно покупает владелец за эти деньги.

Под капотом ничего нового не появилось: 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель мощностью 167 л. с. работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач и передним приводом. Техническая база осталась прежней, поэтому изменение стоимости не объясняется модернизацией двигателя или трансмиссии. Ключевое различие обнаружилось в списке электронных помощников.

Что исчезло из оснащения

При сравнении спецификаций "Автоновости дня" заметили, что из оборудования UNI-T 2026 года исчезла интеллектуальная система автоматической парковки APA 5.0, которая присутствовала в моделях предыдущих лет. При этом базовые функции комфорта и безопасности сохранены: ассистент парковки с визуальным и звуковым оповещением о препятствиях и система кругового обзора остались в комплекте.

Это изменение важно, если рассматривать автомобиль не как набор функций в каталоге, а как инструмент для повседневной эксплуатации. APA 5.0 — это именно автоматизация сложного маневра, тогда как обычный парковочный ассистент лишь подсказывает и помогает водителю управлять рулем. Отказ от первой системы при сохранении второй может свидетельствовать о перераспределении акцентов в стратегии оснащения, хотя причина такого решения производителем не раскрывается.

Что осталось в автомобиле

Комплектация "Техно 25 " 2026 года по-прежнему включает адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&Go и ассистент движения в пробке. В салоне установлены климат-контроль с фильтром PM0.1 и ионизацией воздуха, датчики света и дождя, а также электропривод двери багажника с функцией дистанционного запуска двигателя.

Опциональный пакет оборудования содержит панорамную крышу, мультифункциональное рулевое колесо с отделкой натуральной кожей, передний подлокотник с охлаждаемым боксом, скрытые дверные ручки с автоматическим выдвижением и 20-дюймовые легкосплавные диски. Мультимедийная система представлена 10,3-дюймовым сенсорным дисплеем с голосовым управлением, поддержкой Apple CarPlay и MirrorLink. Звуковое сопровождение обеспечивают шесть динамиков.

Дополнительно кроссовер оснащен интегрированным видеорегистратором с функцией охранной системы, сдвоенной выхлопной системой, полностью светодиодной оптикой и "зимним" пакетом, который включает подогрев руля, лобового стекла, наружных зеркал и всех сидений.

Контекст рынка

Ранее Changan уже пересматривал прямые скидки на другие свои модели в России — кроссоверы CS75 Plus и UNI-K iDD, а также лифтбек UNI-V. При этом официальные цены на эти автомобили не менялись, что указывало на использование дисконтных программ как инструмента управления спросом. В случае с UNI-T 2026 года мы видим прямой рост рекомендованной цены при одновременном сокращении части электронного оснащения.

Для покупателя ситуация складывается из двух фактов: цена выросла, а одна из продвинутых систем помощи водителю удалена из списка. Это не делает автомобиль менее безопасным или комфортным в базовых сценариях, но меняет пропорцию между стоимостью и уровнем автоматизации. Если для владельца критична именно автоматическая парковка в тесных пространствах, то эта функция теперь отсутствует в стандартном предложении 2026 года, что необходимо учитывать при выборе между свежей машиной и экземпляром 2025 года с полным набором APA 5.0 за несколько десятков тысяч рублей меньшим чеком.

Решение о покупке в этом случае сводится к оценке: насколько часто используется автоматическая парковка в реальном потоке, и готов ли покупатель платить премию за более свежий модельный год, если техническая основа и большинство функций остались неизменными. Рынок предложит выбор, но окончательный баланс цены и оснащения придется взвешивать индивидуально, учитывая, что репутация модели не гарантирует идентичности состояния конкретных экземпляров, а рекламная цена не всегда совпадает с итоговой суммой при заключении сделки.