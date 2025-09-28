Выбор молодых и амбициозных? Сколько денег утекает с ключами от Changan Uni-K

Китайские кроссоверы активно завоёвывают российский рынок, но их содержание обходится недёшево. Аналитическое агентство "Автостат" подсчитало, сколько потребуется вложить в эксплуатацию Changan Uni-K в Москве и области за три года.

"За три года эксплуатации владелец потратит на содержание Changan Uni-K 2 364 000 рублей. Но это при условии, что пробег за эти три года составит 60 тысяч км, а регионом эксплуатации будет Москва (с областью)", — сообщает "Автостат".

Основные цифры

За три года общие траты владельца составят 2,36 млн рублей. При таком сценарии:

ежемесячные расходы превышают 65 тысяч рублей;

один километр пути обходится примерно в 40 рублей.

Средний возраст владельца, по расчётам агентства, составляет 35 лет, а водительский стаж — 10 лет.

Сравнение с другими моделями

Модель Затраты за 3 года (60 тыс. км) Средний расход в месяц Цена 1 км пробега Changan Uni-K 2,36 млн руб. ~65 тыс. руб. ~40 руб. Haval F7 ~1,95 млн руб. ~54 тыс. руб. ~32 руб. Geely Tugella ~2,1 млн руб. ~58 тыс. руб. ~35 руб. Toyota RAV4 (б/у) ~2,5 млн руб. ~69 тыс. руб. ~42 руб.

Советы шаг за шагом: как сократить расходы

Планируйте обслуживание заранее: проходите ТО в независимых сервисах с официальными запчастями. Следите за страховкой: сравнивайте КАСКО и ОСАГО в разных компаниях. Экономьте на расходниках — фильтры, колодки и шины можно брать у альтернативных поставщиков. Используйте бонусные программы банков и АЗС для возврата части расходов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Игнорировать плановое ТО.

Последствие: Дорогой ремонт двигателя или трансмиссии.

Альтернатива: Регулярное обслуживание каждые 10-15 тыс. км.

Ошибка: Покупка автомобиля без учёта страховки.

Последствие: Бюджет может вырасти на сотни тысяч рублей в год.

Альтернатива: Выбирать страховщика по лучшему соотношению цена/покрытие.

А что если…

Если пробег будет меньше 60 тыс. км, расходы заметно снизятся: например, при 30 тыс. км итоговая сумма сократится почти вдвое. Но при большем пробеге стоимость владения окажется ещё выше заявленных 2,36 млн рублей.

Плюсы и минусы Changan Uni-K

Плюсы Минусы Стильный дизайн Высокая стоимость содержания Просторный салон Цена страховки выше средней Современные технологии Потеря стоимости на вторичном рынке Богатое оснащение Дорогие оригинальные запчасти

FAQ

Сколько стоит новый Changan Uni-K?

В 2025 году цены начинаются от 3,9 млн рублей за базовую комплектацию.

Можно ли снизить расходы на 1 км пробега?

Да, при более бережной эксплуатации и выборе недорогого обслуживания стоимость пробега можно уменьшить до 30-32 рублей.

Что выгоднее — Changan Uni-K или Toyota RAV4?

RAV4 дороже в покупке, но на вторичке держит цену лучше. Uni-K дешевле при покупке, но быстрее теряет в стоимости.

Мифы и правда

Миф: Китайские кроссоверы всегда дешевле в обслуживании.

Правда: Uni-K обходится дороже некоторых японских и корейских моделей.

Миф: Расходы одинаковы в любом регионе.

Правда: В регионах без КАСКО или с более дешёвым топливом расходы будут ниже.

3 интересных факта

• Changan Uni-K оснащается турбомотором 2.0 л на 226 л. с.

• В салоне установлен большой экран мультимедиа с поддержкой CarPlay.

• Uni-K стал флагманом марки в России, вытеснив Changan CS95.

