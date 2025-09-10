Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 5:43

Китайский электрокар стал премиумом в Европе: почему цена выросла почти втрое

Changan Deepal S05 в Европе подорожал почти втрое из-за пошлин

Кроссовер Changan Deepal S05 добрался до Европы и сразу вызвал споры: цена на автомобиль оказалась почти втрое выше, чем в Китае. Этот шаг китайской компании объясняется не изменением модели, а особенностями местного рынка.

Цена, выросшая в три раза

В Европе Changan Deepal S05 оценили в 38 990 евро. Для сравнения, на родине за такой же кроссовер просят сумму, эквивалентную всего 14,3 тысячи евро. Разница в стоимости объясняется европейскими пошлинами и дополнительными расходами на сертификацию. Таким образом, обычный покупатель в странах ЕС платит не только за саму машину, но и за бюрократию, которая сопровождает выход азиатских брендов на рынок.

Техническая часть без изменений

Перед выходом в Европу Changan не стал дорабатывать модель. Кроссовер сохранил тот же 68,8-киловаттный аккумулятор, обеспечивающий запас хода до 485 км. В стандартной версии используется электродвигатель мощностью 268 л. с. с крутящим моментом 290 Н*м. Разгон до 100 км/ч занимает 7,5 секунды.

Для тех, кто ценит динамику, предусмотрена версия с полным приводом: два электромотора выдают суммарно 429 л. с. Такой вариант разгоняется до "сотни" за 5,5 секунды, что ставит китайскую новинку на уровень многих европейских конкурентов.

Дизайн и интерьер

Внешне кроссовер сохранил лаконичный и плавный силуэт. Тонкие фары спереди, сквозная световая полоса сзади, простые бамперы — всё это придаёт модели сдержанный, но современный облик.

Салон выполнен в духе премиум-класса. Сиденья отделаны качественной кожей, на центральной консоли установлен большой сенсорный дисплей диагональю 15,6 дюйма. Инженеры предусмотрели сразу две беспроводные зарядки для гаджетов.

Технологии и безопасность

Changan Deepal S05 получил богатый набор систем помощи водителю. Среди них:

  • контроль "слепых" зон;
  • система предотвращения столкновений;
  • адаптивный круиз-контроль;
  • интеллектуальная система парковки.

Эти функции делают модель привлекательной для тех, кто рассматривает электрокар не только как транспорт, но и как технологичное средство передвижения.

Почему Европа дороже

Основная причина роста цены — пошлины. Европейские регуляторы активно защищают местных производителей, поэтому автомобили из Китая сталкиваются с жёсткими барьерами. Для Changan это стало вызовом, ведь в Поднебесной марка позиционирует Deepal S05 как доступный электромобиль для широкой аудитории. В Европе же модель превращается в премиальное предложение, рассчитанное на тех, кто готов переплачивать за современный дизайн и набор технологий.

