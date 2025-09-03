В Чэнду показали новый CS55 Plus — Uni-S по-русски становится технологичнее
На автосалоне в Чэнду китайский автопроизводитель Changan представит обновлённую версию кроссовера CS55 Plus (в России известен как Uni-S). Об этом пишет Autohome.
Дизайн и экстерьер
Модель получила заметные изменения во внешности:
-
новая решётка радиатора с "чешуйчатым" рисунком;
-
сквозная светодиодная полоса ДХО, объединяющая передние фары;
-
переработанный передний бампер с трапециевидным воздухозаборником в чёрной окантовке;
-
спойлер на крышке багажника с дополнительным стоп-сигналом;
-
новый задний бампер с хромированным декором и двумя патрубками по углам.
Интерьер и оснащение
В салоне появились:
-
два дисплея — приборная панель и медиасистема;
-
сиденья с вентиляцией и массажем;
-
расширенный набор электронных ассистентов: помощь при смене полосы, активный круиз-контроль с учётом дорожной обстановки, автоматическое экстренное торможение.
Техническая часть
Несмотря на обновления, под капотом остался прежний двигатель Blue Whale 1.5T, который хорошо знаком владельцам предыдущих поколений.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru