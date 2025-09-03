В Чэнду показали новый CS55 Plus — Uni-S по-русски становится технологичнее

сегодня в 9:36

Москва побила рекорд по штрафам за тонировку — цифры ошеломляют

Москва стала лидером по числу штрафов за тонировку, но неожиданные регионы вышли в топ по повторным нарушениям и строгим наказаниям.

сегодня в 9:13

Подержанные авто до 600 тысяч: машины, которые удивят выносливостью

Какие подержанные автомобили до 600 тысяч рублей можно назвать самыми надежными и дешевыми в обслуживании? Ответ ищите в нашем обзоре.

сегодня в 8:16

Осенние дороги готовят ловушки: водители в шоке от новых правил

Осень на дорогах приносит не только пробки и грязь, но и неожиданные штрафы. Какие нарушения чаще всего поджидают водителей в этот сезон?

сегодня в 8:09

Вроде бы полный бак, а потом застрял на трассе: как техника обманывает водителей

Многие водители не могут заправить бак до конца — пистолет отключается слишком рано. Владелец АЗС рассказал, почему так происходит и как это исправить.

сегодня в 7:15

Теперь без кода нельзя: почему привычные жидкости для авто исчезнут с полок

С 1 сентября "Честный знак" начал контролировать масла и антифризы. Почему рынок может столкнуться с дефицитом и чем это обернётся для водителей?

сегодня в 7:05

Навигатор против приборной панели: кто из них ближе к правде

Почему спидометр и навигатор показывают разную скорость? Эксперт объяснил, какие данные ближе к правде и от чего зависит точность измерений.

сегодня в 6:11

Машина с пробегом 10 лет стоит миллион — узнайте, какая модель

Toyota Corolla удерживает лидерство по ликвидности на российском рынке: за десять лет её стоимость упала меньше, чем у конкурентов.

сегодня в 6:02

"Собирают урожай" прямо во дворах: как воры нашли способ обмануть машины

Удобные системы бесключевого доступа оказались уязвимыми: угонщики научились обходить защиту за секунды. Как не стать жертвой новой схемы?

