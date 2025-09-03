Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Changan CS55 автомобиль китайский
Changan CS55 автомобиль китайский
© openverse by JustAnotherCarDesigner is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Авто и мото
Олег Белов Опубликована сегодня в 13:19

В Чэнду показали новый CS55 Plus — Uni-S по-русски становится технологичнее

Changan показал рестайлинговый CS55 Plus с новым дизайном

На автосалоне в Чэнду китайский автопроизводитель Changan представит обновлённую версию кроссовера CS55 Plus (в России известен как Uni-S). Об этом пишет Autohome.

Дизайн и экстерьер

Модель получила заметные изменения во внешности:

  • новая решётка радиатора с "чешуйчатым" рисунком;

  • сквозная светодиодная полоса ДХО, объединяющая передние фары;

  • переработанный передний бампер с трапециевидным воздухозаборником в чёрной окантовке;

  • спойлер на крышке багажника с дополнительным стоп-сигналом;

  • новый задний бампер с хромированным декором и двумя патрубками по углам.

Интерьер и оснащение

В салоне появились:

  • два дисплея — приборная панель и медиасистема;

  • сиденья с вентиляцией и массажем;

  • расширенный набор электронных ассистентов: помощь при смене полосы, активный круиз-контроль с учётом дорожной обстановки, автоматическое экстренное торможение.

Техническая часть

Несмотря на обновления, под капотом остался прежний двигатель Blue Whale 1.5T, который хорошо знаком владельцам предыдущих поколений.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Москва в 2025 году лидирует по числу штрафов за тонировку — bip.ru сегодня в 9:36

Москва побила рекорд по штрафам за тонировку — цифры ошеломляют

Москва стала лидером по числу штрафов за тонировку, но неожиданные регионы вышли в топ по повторным нарушениям и строгим наказаниям.

Читать полностью » Эксперты вторичного рынка перечислили машины до 600 тысяч рублей с высоким ресурсом сегодня в 9:13

Подержанные авто до 600 тысяч: машины, которые удивят выносливостью

Какие подержанные автомобили до 600 тысяч рублей можно назвать самыми надежными и дешевыми в обслуживании? Ответ ищите в нашем обзоре.

Читать полностью » МВД России напомнило об осенних штрафах: детские кресла, номера и шины сегодня в 8:16

Осенние дороги готовят ловушки: водители в шоке от новых правил

Осень на дорогах приносит не только пробки и грязь, но и неожиданные штрафы. Какие нарушения чаще всего поджидают водителей в этот сезон?

Читать полностью » Владелец заправки назвал три способа залить больше топлива в бак сегодня в 8:09

Вроде бы полный бак, а потом застрял на трассе: как техника обманывает водителей

Многие водители не могут заправить бак до конца — пистолет отключается слишком рано. Владелец АЗС рассказал, почему так происходит и как это исправить.

Читать полностью » Обязательная маркировка масел и антифризов в России введена с 1 сентября 2025 года сегодня в 7:15

Теперь без кода нельзя: почему привычные жидкости для авто исчезнут с полок

С 1 сентября "Честный знак" начал контролировать масла и антифризы. Почему рынок может столкнуться с дефицитом и чем это обернётся для водителей?

Читать полностью » Автоэксперт объяснил, почему спидометр показывает больше скорости, чем навигатор сегодня в 7:05

Навигатор против приборной панели: кто из них ближе к правде

Почему спидометр и навигатор показывают разную скорость? Эксперт объяснил, какие данные ближе к правде и от чего зависит точность измерений.

Читать полностью » Toyota Corolla сохранила 53% стоимости на вторичном рынке России — сегодня в 6:11

Машина с пробегом 10 лет стоит миллион — узнайте, какая модель

Toyota Corolla удерживает лидерство по ликвидности на российском рынке: за десять лет её стоимость упала меньше, чем у конкурентов.

Читать полностью » Представитель ГАИ объяснил, как угонщики используют сигнал брелока для кражи машин сегодня в 6:02

"Собирают урожай" прямо во дворах: как воры нашли способ обмануть машины

Удобные системы бесключевого доступа оказались уязвимыми: угонщики научились обходить защиту за секунды. Как не стать жертвой новой схемы?

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Android внезапно начал тормозить: внутри оказался шпион, использующий Яндекс
Еда

Приготовьте клубничный чизкейк без выпечки с желатином и сливочным сыром
Садоводство

Подкормка спичками: как сера помогает растениям и защищает от вредителей
Туризм

Каппадокия, Троя и Кушченнети вошли в список главных национальных парков Турции
Красота и здоровье

Размер татуировки имеет значение: как это влияет на риск развития рака
ДФО

В Благовещенске мужчину оштрафовали за обман с туром в Таиланд
Наука и технологии

Исследование раскрывает тайну волн-убийц: комбинация факторов и машинное обучение
Красота и здоровье

Как правильно замачивать орехи: время замачивания для каждого вида орехов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet