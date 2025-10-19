Калининград разбудил китайского дракона: что скрывается за запуском сборки Changan в России

Компания Changan, входящая в "большую китайскую четверку" автопроизводителей, официально начала локальную сборку своих автомобилей в России. Первые машины уже сошли с конвейера завода "Автотор" в Калининграде, подтвердил директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков.

По его словам, в сентябре предприятие выпустило около 800 компактных кроссоверов Changan Uni-S, что фактически стало стартом масштабного сотрудничества. Ранее сведения о планах бренда появлялись в СМИ со ссылкой на инсайдеров, однако теперь их подтверждает производственная статистика.

"В сентябре на "Автоторе” собрано почти 800 кроссоверов Changan Uni-S", — сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков.

Почему выбрали "Автотор"

Калининградский завод уже имеет опыт сборки автомобилей разных марок, включая корейские и европейские бренды. После ухода ряда иностранных компаний с рынка его мощности стали активно использовать для китайских производителей. Для Changan это решение оказалось логичным: в регионе развита логистика, есть обученный персонал и инфраструктура для CKD-сборки (из комплектующих).

Кроме того, размещение на "Автоторе" позволяет сократить время доставки готовых машин в центральные регионы России и упростить послепродажное обслуживание.

Какие модели появятся на конвейере

По информации портала "Китайские автомобили", следом за Uni-S в производственную линейку могут войти:

Changan CS75 Plus — среднеразмерный кроссовер с современным дизайном и турбомотором. Changan X5 Plus — городской SUV, популярный среди молодых водителей. Deepal S07 — электрический кроссовер с запасом хода до 500 км. Deepal G318 — гибридный внедорожник нового поколения.

Этот список подчеркивает стремление компании закрепиться в разных сегментах — от бюджетных моделей до технологичных электрокаров.

Ставка на локализацию

Исполнительный директор ООО "Чанъань Моторс Рус" Александр Кулагин ранее заявлял, что компания завершила ключевые переговоры и планирует выпуск автомобилей с российским VIN-номером уже в ближайшее время. Это даст возможность Changan участвовать в государственных программах поддержки и упрощает сертификацию.

"Мы рассчитываем увидеть продукцию с локальным VIN уже в этом году", — отметил исполнительный директор Александр Кулагин.

Сравнение: китайская "четвёрка" в России

Производитель Завод в РФ Модели локальной сборки Этап реализации Chery Таганрог / Калуга Tiggo 4, Tiggo 7 Pro Массовое производство Haval Тульская область Jolion, Dargo Полный цикл Geely Минск / Калуга Coolray, Atlas Pro Локальная сборка Changan Калининград ("Автотор") Uni-S, планируются новые Запуск проекта

Changan стала последней из крупных китайских марок, кто организовал производство в России. Это шаг, который укрепляет позиции бренда и повышает его доверие у покупателей.

Как выбрать "свою" модель Changan

• Для города — подойдёт X5 Plus: компактный, экономичный, с современным интерьером.

• Для семьи — оптимален CS75 Plus, с просторным салоном и адаптивным круиз-контролем.

• Для технологичных водителей — серия Deepal, особенно электрический S07.

• Для путешествий — Uni-S, с высоким клиренсом и улучшенной шумоизоляцией.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: покупать китайский кроссовер без уточнения происхождения сборки.

→ Последствие: сложности с гарантийным обслуживанием и поставкой запчастей.

→ Альтернатива: выбирать модели с российским VIN — например, Changan Uni-S с "Автотора".

• Ошибка: игнорировать обновления ПО мультимедиа.

→ Последствие: нестабильная работа навигации и связи с телефоном.

→ Альтернатива: устанавливать официальные обновления от Changan Connect.

А что если производство расширится?

Если проект на "Автоторе" окажется успешным, в 2026 году завод может перейти на частичную локализацию — выпуск кузовных элементов и окраску. Это снизит себестоимость и сделает автомобили Changan конкурентоспособными не только на российском рынке, но и на экспортных направлениях — в Беларусь и Казахстан.

FAQ

Сколько стоит Changan Uni-S, собранный в России?

Цена пока не объявлена официально, но ожидается, что модель будет дешевле импортных версий на 8-12%.

Что изменится для покупателей с появлением локального VIN?

Покупатели смогут получить льготный автокредит и воспользоваться программой "Первый автомобиль".

Какие преимущества у Changan перед другими китайскими брендами?

Компания активно инвестирует в технологии безопасности и цифровые сервисы, предлагая больше опций в стандартных комплектациях.

Мифы и правда

• Миф: китайские автомобили быстро ржавеют.

→ Правда: современные модели Changan проходят многослойную антикоррозийную обработку и адаптацию под российские условия.

• Миф: локальная сборка ухудшает качество.

→ Правда: контроль на "Автоторе" ведется по китайским стандартам, а ключевые узлы поставляются с заводов Changan.

• Миф: электрокары Changan не подходят для зимы.

→ Правда: версии Deepal S07 оснащены термоконтролем батареи и системой рекуперации тепла.

Исторический контекст

Changan — один из старейших автопроизводителей Китая, история компании началась ещё в XIX веке с военного арсенала. Сегодня бренд входит в мировую десятку по объёмам продаж, а запуск сборки в России становится логичным продолжением его международной стратегии.

3 интересных факта