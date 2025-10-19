Калининград разбудил китайского дракона: что скрывается за запуском сборки Changan в России
Компания Changan, входящая в "большую китайскую четверку" автопроизводителей, официально начала локальную сборку своих автомобилей в России. Первые машины уже сошли с конвейера завода "Автотор" в Калининграде, подтвердил директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков.
По его словам, в сентябре предприятие выпустило около 800 компактных кроссоверов Changan Uni-S, что фактически стало стартом масштабного сотрудничества. Ранее сведения о планах бренда появлялись в СМИ со ссылкой на инсайдеров, однако теперь их подтверждает производственная статистика.
Почему выбрали "Автотор"
Калининградский завод уже имеет опыт сборки автомобилей разных марок, включая корейские и европейские бренды. После ухода ряда иностранных компаний с рынка его мощности стали активно использовать для китайских производителей. Для Changan это решение оказалось логичным: в регионе развита логистика, есть обученный персонал и инфраструктура для CKD-сборки (из комплектующих).
Кроме того, размещение на "Автоторе" позволяет сократить время доставки готовых машин в центральные регионы России и упростить послепродажное обслуживание.
Какие модели появятся на конвейере
По информации портала "Китайские автомобили", следом за Uni-S в производственную линейку могут войти:
Changan CS75 Plus — среднеразмерный кроссовер с современным дизайном и турбомотором.
Changan X5 Plus — городской SUV, популярный среди молодых водителей.
Deepal S07 — электрический кроссовер с запасом хода до 500 км.
Deepal G318 — гибридный внедорожник нового поколения.
Этот список подчеркивает стремление компании закрепиться в разных сегментах — от бюджетных моделей до технологичных электрокаров.
Ставка на локализацию
Исполнительный директор ООО "Чанъань Моторс Рус" Александр Кулагин ранее заявлял, что компания завершила ключевые переговоры и планирует выпуск автомобилей с российским VIN-номером уже в ближайшее время. Это даст возможность Changan участвовать в государственных программах поддержки и упрощает сертификацию.
"Мы рассчитываем увидеть продукцию с локальным VIN уже в этом году", — отметил исполнительный директор Александр Кулагин.
Сравнение: китайская "четвёрка" в России
|Производитель
|Завод в РФ
|Модели локальной сборки
|Этап реализации
|Chery
|Таганрог / Калуга
|Tiggo 4, Tiggo 7 Pro
|Массовое производство
|Haval
|Тульская область
|Jolion, Dargo
|Полный цикл
|Geely
|Минск / Калуга
|Coolray, Atlas Pro
|Локальная сборка
|Changan
|Калининград ("Автотор")
|Uni-S, планируются новые
|Запуск проекта
Changan стала последней из крупных китайских марок, кто организовал производство в России. Это шаг, который укрепляет позиции бренда и повышает его доверие у покупателей.
Как выбрать "свою" модель Changan
• Для города — подойдёт X5 Plus: компактный, экономичный, с современным интерьером.
• Для семьи — оптимален CS75 Plus, с просторным салоном и адаптивным круиз-контролем.
• Для технологичных водителей — серия Deepal, особенно электрический S07.
• Для путешествий — Uni-S, с высоким клиренсом и улучшенной шумоизоляцией.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: покупать китайский кроссовер без уточнения происхождения сборки.
→ Последствие: сложности с гарантийным обслуживанием и поставкой запчастей.
→ Альтернатива: выбирать модели с российским VIN — например, Changan Uni-S с "Автотора".
• Ошибка: игнорировать обновления ПО мультимедиа.
→ Последствие: нестабильная работа навигации и связи с телефоном.
→ Альтернатива: устанавливать официальные обновления от Changan Connect.
А что если производство расширится?
Если проект на "Автоторе" окажется успешным, в 2026 году завод может перейти на частичную локализацию — выпуск кузовных элементов и окраску. Это снизит себестоимость и сделает автомобили Changan конкурентоспособными не только на российском рынке, но и на экспортных направлениях — в Беларусь и Казахстан.
FAQ
Сколько стоит Changan Uni-S, собранный в России?
Цена пока не объявлена официально, но ожидается, что модель будет дешевле импортных версий на 8-12%.
Что изменится для покупателей с появлением локального VIN?
Покупатели смогут получить льготный автокредит и воспользоваться программой "Первый автомобиль".
Какие преимущества у Changan перед другими китайскими брендами?
Компания активно инвестирует в технологии безопасности и цифровые сервисы, предлагая больше опций в стандартных комплектациях.
Мифы и правда
• Миф: китайские автомобили быстро ржавеют.
→ Правда: современные модели Changan проходят многослойную антикоррозийную обработку и адаптацию под российские условия.
• Миф: локальная сборка ухудшает качество.
→ Правда: контроль на "Автоторе" ведется по китайским стандартам, а ключевые узлы поставляются с заводов Changan.
• Миф: электрокары Changan не подходят для зимы.
→ Правда: версии Deepal S07 оснащены термоконтролем батареи и системой рекуперации тепла.
Исторический контекст
Changan — один из старейших автопроизводителей Китая, история компании началась ещё в XIX веке с военного арсенала. Сегодня бренд входит в мировую десятку по объёмам продаж, а запуск сборки в России становится логичным продолжением его международной стратегии.
3 интересных факта
Changan имеет собственный исследовательский центр в Турине и испытательный полигон в США.
Uni-S получил дизайн, разработанный при участии студии Italdesign.
Компания входит в тройку китайских брендов по объёмам продаж электромобилей в 2024 году.
