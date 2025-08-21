Пыль на люстре ворует до 60% света: вот почему её нужно мыть чаще

Пыль на плафонах — это не только вопрос эстетики. По данным специалистов по клинингу, она способна снизить освещённость в комнате на 50-60%. Поэтому чистка люстры — не роскошь, а необходимость.

Как часто мыть люстру

Идеально — раз в три месяца.

На практике большинство ограничивается двумя генеральными чистками: весной и осенью. Но если в доме много пыли или окна выходят на оживлённую дорогу, делать это стоит чаще.

"Конечно, немногие этому правилу следуют. Обычно люстры моют дважды в год: весной и осенью. Но если в помещении много пыли или вы живёте в промышленном районе, всё же стоит делать это чаще", — отмечает эксперт по уборке Елена Горшкова.

Подготовка к чистке

Отключите электричество. Подключать люстру обратно можно только после полного высыхания. Снимите лампочки и закройте цоколь пищевой плёнкой, чтобы не попала влага. Наденьте перчатки. Резиновые — для влажной уборки, тканевые — для сухой. Под люстрой расстелите плед или подушки — на случай, если что-то упадёт. Перед разборкой люстры с подвесками сфотографируйте её. Потом будет проще собрать все элементы. Используйте устойчивую лестницу и действуйте не спеша.

"Пыль скапливается и в креплениях, что не только некрасиво, но и опасно: может привести к перегреву. Поэтому крепления важно мыть регулярно", — напоминает эксперт.

Чем чистить люстру

Мыльный раствор (средство для посуды + вода).

Уксус (1:2 с водой).

Сода (слегка разбавленная).

Нашатырь (35 мл на литр воды).

Спиртовые салфетки — для следов насекомых.

Важно не переборщить: излишек кислоты или соды может повредить покрытие.

Промышленные "спреи-бесконтактники" подходят только для профилактики, но не заменяют ручной мойки. К тому же это агрессивная химия с риском аллергии.

Как мыть люстру из стекла и хрусталя

Снимите детали, промойте их и вытрите безворсовой салфеткой.

Стеклянные элементы можно замочить в тёплой мыльной воде на 10-15 минут.

Хрусталь мыть осторожнее: не погружать полностью и не использовать горячую воду. Лучше сухая или слегка влажная чистка с последующей полировкой микрофиброй.

"Жёсткие щётки и абразивы категорически запрещены: они оставляют царапины, а хрусталь может помутнеть", — предупреждает специалист.

Как ухаживать за тканевыми абажурами

Снимите абажур. Пройдитесь пылесосом на минимальной мощности или мягкой тряпкой. При необходимости используйте тёплый мыльный раствор — тряпка должна быть лишь слегка влажной. Протрите чистой водой и оставьте сушиться без прямых солнечных лучей.

Главное