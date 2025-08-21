Пыль на люстре ворует до 60% света: вот почему её нужно мыть чаще
Пыль на плафонах — это не только вопрос эстетики. По данным специалистов по клинингу, она способна снизить освещённость в комнате на 50-60%. Поэтому чистка люстры — не роскошь, а необходимость.
Как часто мыть люстру
Идеально — раз в три месяца.
На практике большинство ограничивается двумя генеральными чистками: весной и осенью. Но если в доме много пыли или окна выходят на оживлённую дорогу, делать это стоит чаще.
"Конечно, немногие этому правилу следуют. Обычно люстры моют дважды в год: весной и осенью. Но если в помещении много пыли или вы живёте в промышленном районе, всё же стоит делать это чаще", — отмечает эксперт по уборке Елена Горшкова.
Подготовка к чистке
- Отключите электричество. Подключать люстру обратно можно только после полного высыхания.
- Снимите лампочки и закройте цоколь пищевой плёнкой, чтобы не попала влага.
- Наденьте перчатки. Резиновые — для влажной уборки, тканевые — для сухой.
- Под люстрой расстелите плед или подушки — на случай, если что-то упадёт.
- Перед разборкой люстры с подвесками сфотографируйте её. Потом будет проще собрать все элементы.
- Используйте устойчивую лестницу и действуйте не спеша.
"Пыль скапливается и в креплениях, что не только некрасиво, но и опасно: может привести к перегреву. Поэтому крепления важно мыть регулярно", — напоминает эксперт.
Чем чистить люстру
Мыльный раствор (средство для посуды + вода).
Уксус (1:2 с водой).
Сода (слегка разбавленная).
Нашатырь (35 мл на литр воды).
Спиртовые салфетки — для следов насекомых.
Важно не переборщить: излишек кислоты или соды может повредить покрытие.
Промышленные "спреи-бесконтактники" подходят только для профилактики, но не заменяют ручной мойки. К тому же это агрессивная химия с риском аллергии.
Как мыть люстру из стекла и хрусталя
Снимите детали, промойте их и вытрите безворсовой салфеткой.
Стеклянные элементы можно замочить в тёплой мыльной воде на 10-15 минут.
Хрусталь мыть осторожнее: не погружать полностью и не использовать горячую воду. Лучше сухая или слегка влажная чистка с последующей полировкой микрофиброй.
"Жёсткие щётки и абразивы категорически запрещены: они оставляют царапины, а хрусталь может помутнеть", — предупреждает специалист.
Как ухаживать за тканевыми абажурами
- Снимите абажур.
- Пройдитесь пылесосом на минимальной мощности или мягкой тряпкой.
- При необходимости используйте тёплый мыльный раствор — тряпка должна быть лишь слегка влажной.
- Протрите чистой водой и оставьте сушиться без прямых солнечных лучей.
Главное
- Всегда отключайте электричество перед чисткой.
- Для стекла и хрусталя используйте мягкие растворы и микрофибру.
- Для ткани — сухая чистка и минимум влаги.
- Чистите люстру хотя бы дважды в год — и свет в доме станет заметно ярче.
