Невероятный старт канала Криштиану Роналду

Криштиану Роналду, известный футболист из Португалии и игрок саудовского «Аль-Насра», установил несколько рекордов на видеохостинге Youtube, сообщает Dailymail.

Канал был создан ещё в июле, но первое видео было опубликовано только 21 августа. На данный момент у канала более 4,4 миллиона подписчиков. Цель данного проекта - показать другую сторону жизни футболиста.

Аккаунт Роналду установил рекорды по количеству подписчиков за первый час (1 270 000) и за один день (4 420 000).

Также канал установил рекорд по скорости набора первого миллиона подписчиков - для этого понадобилось всего 1 час 29 минут.

В опубликованном видео он назвал Джорджину Родригес "женой". Звезда Португалии встречается с Родригесом с 2016 года, у них двое детей. Она также является мачехой его других троих детей.

Фото: Скрин видео на YouTube