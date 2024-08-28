Восхитительные фаршированные шампиньоны: блюдо подходит и для праздника, и для ужина

Ингредиенты
Возьмите 20 крупных шампиньонов, 100 г крабовых палочек, 1 лук, 60 г сыра, 60 г брынзы, 2 желтка; 2 ст. л. соевого соуса, 1 ст. л. панировочных сухарей, 2 зубчика чеснока, зелень по вкусу, растительное масло.
Приготовление
Шляпки грибов отделите от ножек. Замаринуйте их в смеси из растительного масла, соевого соуса, чеснока.
Сами ножки, крабовые палочки и лук мелко нарежьте. Сыры натрите на терке. В сковороде с растительным маслом обжарьте ножки с репчатым луком. Смешайте их с крабовыми палочками, брынзой, панировочными сухарями, нарезанной зеленью, желтками и специями.
Шляпки начините смесью, посыпьте тертым сыром и отправьте в духовку для запекания на 20 минут при 180 градусах.
Фото: commons.wikimedia.org/böhringer friedrich (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic license)
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