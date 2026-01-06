Тайна проволочной корзинки на шампанском: сколько стоит удержать праздник в бутылке

Около полуметра проволоки требуется, чтобы удержать пробку в бутылке игристого вина, — такой расчёт в "Северстали" сделали специально для издания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные компании. Речь идёт о мюзле — проволочной уздечке, которая фиксирует пробку и предотвращает её самопроизвольный вылет под давлением газа. В "Северстали" уточнили: на один такой элемент уходит от 52 до 55 сантиметров проволоки, и это позволяет оценить масштабы расхода металла даже в seemingly небольших деталях, которые присутствуют в миллионах бутылок.

Компания также раскрыла параметры стандартной упаковки проволоки. Вес партии составляет 250 килограммов — в пересчёте это около 62 тысяч метров материала. Такой объём может быть использован для производства более тысячи мюзле, что показывает, насколько технологически и логистически ёмкой является даже вспомогательная часть индустрии напитков. При этом проволока для таких изделий производится в России, и одним из предприятий, занятых этим направлением, названа "Северсталь-метиз".

Сколько проволоки уходит на одну "корзинку" для игристого

По сути, речь идёт о небольшом отрезке металла, но в условиях массового выпуска он превращается в значимый ресурсный показатель. Подобные расчёты дают представление о том, какое количество материала расходуется на упаковочные и фиксирующие элементы в пищевой промышленности.

Что означает стандартная упаковка: 250 кг и 62 тысячи метров

Компания уточнила, что вес стандартной упаковки проволоки составляет 250 килограммов. В пересчёте на длину это эквивалентно примерно 62 тысячам метров. Такой показатель важен не только для понимания объёма партии, но и для расчётов по производственной цепочке: сколько единиц продукции можно обеспечить одним комплектом сырья и какую нагрузку он даёт на логистику.

В "Северстали" подсчитали, что из 62 тысяч метров проволоки можно сделать 1 127 мюзле. Таким образом, одна партия проволоки покрывает производство более тысячи уздечек для бутылок игристого. Эти цифры показывают, как даже компактные элементы упаковки требуют точных расчётов и значительных объёмов сырья при массовом выпуске продукции.

Кто производит проволоку и где она ещё используется

Одним из российских предприятий, выпускающих проволоку для мюзле, в компании назвали "Северсталь-метиз". Именно это подразделение обеспечивает производство окрашенной проволоки, которая подходит для изготовления мюзле. В публикации подчёркивается, что такие материалы используются не только для игристого вина, но и в других отраслях, где требуется аналогичная по свойствам проволочная продукция.

В "Северстали" добавили, что окрашенная проволока применяется в мебельной промышленности и при производстве товаров народного потребления. Это означает, что один и тот же тип металлопроката может работать сразу на несколько рынков, обеспечивая как пищевую индустрию, так и массовое производство бытовых изделий. В результате мюзле становится лишь одним из примеров того, как металл включается в повседневные потребительские товары.