Просекко и шампанское стоят рядом — но это два разных мира: где вас тихо обманут вкусом

В магазине игристых вин легко растеряться: на полке рядом стоят просекко и шампанское, а повод один — хочется открыть бутылку и поднять бокал. Оба варианта ассоциируются с праздником, бранчем и тостами, но отличаются гораздо сильнее, чем кажется. Важны не только вкус и цена, но и то, как именно рождаются пузырьки. Об этом сообщает Southern Living.

Почему это не одно и то же

По словам сомелье и доцента Университета Джонсона и Уэльса Сары Малик, шампанским можно называть только игристое, произведённое в регионе Шампань на северо-востоке Франции. Просекко же — продукт северо-восточной Италии. Но география — лишь отправная точка. Различаются сорта винограда, технологии брожения, требования к контролю качества и даже характер пузырьков в бокале.

Оба вина относятся к категории игристых, однако просекко чаще воспринимается как лёгкий и более доступный напиток на каждый день, а шампанское — как вариант для случаев, когда хочется подчеркнуть событие.

Просекко: лёгкость и фруктовый акцент

Просекко — это белое игристое, которое выпускают в Италии по строгим правилам происхождения. В Европе оно защищено статусом PDO, а это значит, что условия производства и розлива чётко регламентированы. Обычно просекко получается сухим или слегка сладковатым, с умеренной крепостью и простым, понятным профилем.

Основной сорт — Glera, а для розового стиля допускают небольшую долю Пино Неро. Современное просекко чаще делают методом второго брожения в герметичном баке: это быстрее и помогает сохранить яркие фруктовые ноты. Считается, что такая технология хорошо подчёркивает свежесть, поэтому просекко часто выбирают для коктейлей — например, с апельсиновым соком или ягодными добавками.

По вкусу оно обычно лёгкое, хрустящее и более сладкое, чем шампанское. В аромате могут появляться цитрусы, груша, яблоко, персик или цветочные оттенки, а пузырьки часто крупнее и заметнее.

Шампанское: сложность и выдержка

Шампанское — не просто стиль, а продукт с жёстким контролем происхождения и производства. За стандарты отвечает CIVC — профильный комитет, который регулирует качество, допустимые сорта винограда, параметры выдержки и другие детали. Для шампанского используют три основных сорта: Шардоне, Пино Нуар и Менье.

Главная технологическая особенность — вторичное брожение в бутылке и длительный контакт вина с дрожжами. Именно он формирует характерные оттенки бриоши, тостов и более глубокие нюансы вкуса. Благодаря этому шампанское часто кажется более сложным и многослойным, а его пузырьки — тоньше и деликатнее.

Большинство шампанских — невинтажные, то есть это купаж разных урожаев, включая резервные вина. Винтажные версии появляются только в удачные годы, а престижные кюве производят из лучших участков, которые нередко маркируются как Grand Cru.

Можно ли заменять одно другим

Сара Малик считает, что в бытовом смысле вина можно использовать взаимозаменяемо, но стоит учитывать контекст. Для большой компании и дружеских встреч просекко часто оказывается более практичным выбором. Для событий, где хочется подчеркнуть статус и вкус напитка, шампанское лучше подавать само по себе, без смешивания, чтобы оценить выдержку и сложность.

"Я не думаю, что Просекко — это дешёвое шампанское", — говорит сомелье Сара Малик.

Она подчёркивает: это два разных мира. Просекко создают в резервуаре и делают ставку на вкус винограда, а шампанское формирует характер годами выдержки в бутылке.

Что суше и как правильно подавать

Шампанское обычно суше, особенно если на этикетке указано brut — в таком варианте сахар почти не ощущается. Просекко чаще имеет лёгкую сладость, которую описывают как off-dry.

Для подачи важны простые правила: оба напитка стоит хорошо охладить, а бокал лучше выбрать формы тюльпана или классическую флейту, чтобы сохранить аромат. Игристое не стоит держать руками за чашу бокала и не нужно активно "крутить" вино — так пузырьки быстрее исчезают.

В итоге выбор зависит не от моды, а от ситуации: просекко берут за лёгкость, фруктовость и универсальность, а шампанское — за сложность, выдержку и особую атмосферу.