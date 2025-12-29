Шампанское — не для всех: кто должен отказаться от любимого напитка на Новый год

Шампанское в новогоднюю ночь стало почти обязательным атрибутом праздника, но есть случаи, когда лучше отказаться от этого напитка, несмотря на традиции. Об этом в беседе с UfaTime.ru рассказала врач-терапевт, диетолог и эндокринолог из Уфы Арина Мамина.

Когда шампанское не принесет пользы

Сначала эксперт выделила людей с проблемами ЖКТ, для которых газированные напитки могут быть настоящей проблемой. Газы в шампанском не только создают весёлое ощущение, но и могут вызвать давление в желудке. Это чревато изжогой, тяжестью и болями у тех, кто страдает от гастрита, рефлюкса или имеет чувствительный желудок. Особенно сладкое игристое может усилить проблему, так как углекислота в сочетании с сахаром провоцирует брожение, усугубляя дискомфорт.

"Газы в шампанском — это не просто весело, они создают давление. Для тех, у кого гастрит, рефлюкс или просто чувствительный желудок, это почти гарантированная изжога, тяжесть и боли еще до того, как проявится опьянение", — предупреждает Арина Мамина.

Мигрень и шампанское

Второй группой риска являются люди, склонные к мигрени. Шампанское и другие игристые вина часто содержат биогенные амины, такие как тирамин, которые могут вызвать приступ головной боли. Эти вещества, в сочетании с углекислым газом, усиливают эффект, что приводит к быстрому ухудшению самочувствия.

Взаимодействие с лекарствами

Отдельное внимание стоит уделить тем, кто принимает лекарства. Даже обычные антибиотики или антигистаминные препараты могут вызвать непредсказуемые реакции с алкоголем, усиливая его действие или создавая нагрузку на печень. В случае с более серьёзной терапией, например, препаратами для сердца или нервной системы, употребление алкоголя может привести к ещё более опасным последствиям.

Беременные и кормящие женщины

Для беременных и кормящих женщин категорически противопоказано употребление алкоголя, даже в минимальных дозах. Этиловый спирт беспрепятственно проникает через плаценту и в молоко, что представляет угрозу для здоровья ребёнка.

"Никакой "один глоточек за компанию" не может быть безопасным для ребенка, это игра в рулетку с его здоровьем", — подчеркнула врач.

Похмелье и шампанское

Шампанское также часто становится причиной тяжелого похмелья. В сочетании с газами, сахаром и алкоголем оно оказывает мощное влияние на организм, что может вызвать тошноту, головную боль и усталость на следующее утро. Если вы знаете, что ваш организм плохо реагирует на этот напиток, лучше выбрать сухое вино или безалкогольные альтернативы.