Успокоение обернётся риском: когда ромашковый напиток лучше не пить

Чай из ромашки давно стал привычным напитком для многих семей в России. Его любят не только за мягкий вкус и приятный аромат, но и за широкий спектр полезных свойств. Эта простая на первый взгляд трава помогает расслабиться, улучшить сон, снизить уровень стресса и даже поддержать организм при колебаниях сахара в крови.

Чем полезна ромашка

Главный секрет напитка кроется в составе цветков. В них содержатся флавоноиды, эфирные масла, минералы, кумарины и фенольные кислоты. Такой набор активных веществ объясняет противовоспалительное, антиоксидантное и успокаивающее действие. Регулярное употребление чая помогает при лёгких воспалениях, укрепляет иммунитет и положительно влияет на нервную систему.

Отдельного внимания заслуживает апигенин — вещество, которое связывается с рецепторами ГАМК в нервной системе. Этот механизм снижает уровень кортизола, гормона стресса, и способствует расслаблению. Именно поэтому ромашка часто используется как мягкое средство при тревожности, стрессовых состояниях и бессоннице.

Влияние на сон и настроение

Многие замечают, что чашка тёплого напитка вечером помогает быстрее уснуть и спать глубже. Это подтверждают и медицинские наблюдения: эффект связан с действием апигенина на центральную нервную систему.

"Апи генин связывается с рецепторами GABA, обеспечивая расслабление", — пояснил врач Вандык Аллисон из клиники Eclissée.

Кроме того, ромашковый чай подходит людям, испытывающим повышенную нервозность или гиперактивность. Он не вызывает привыкания и может служить альтернативой лёгким седативным препаратам.

Поддержка обмена веществ

Интерес к напитку усилился после публикации результатов исследования учёных из Тебризского университета медицинских наук (Иран). Работа, размещённая в журнале Complementary Therapies in Medicine, показала: регулярное употребление ромашкового чая способно снижать уровень глюкозы в крови. Это открывает возможности его использования в качестве вспомогательного средства при контроле диабета 2 типа.

Важно понимать, что такой эффект не отменяет традиционного лечения. Чай может быть лишь дополнением, но никак не заменой назначенным препаратам.

Как правильно заваривать

Чтобы напиток сохранил максимум пользы, нужно соблюдать простую технологию.

Вскипятите около 200 мл воды. Засыпьте в кружку 1-2 чайные ложки сухих цветков ромашки. Залейте кипятком и накройте крышкой. Дайте настояться 5-10 минут. Процедите и пейте тёплым.

Диетологи рекомендуют употреблять чай сразу после приготовления.

"Лучшая форма использования — без добавления сахара, так как он снижает успокаивающий эффект", — сказала нутрициолог Даниэлла Мейдейрос, работающая в Рио-Гранде-ду-Норти.

Возможные ограничения

Несмотря на пользу, напиток подходит не всем. Известно, что большие дозы ромашки могут повышать риск выкидыша, поэтому беременным женщинам стоит отказаться от регулярного употребления.

Также возможны аллергические реакции. Особенно у тех, кто чувствителен к другим растениям семейства Астровых — маргариткам, арнике или амброзии. В таких случаях лучше проявлять осторожность.

С осторожностью напиток стоит употреблять людям с заболеваниями печени и тем, кто принимает антикоагулянты. Активные вещества ромашки могут усиливать действие лекарств или перегружать печень.

"Перед регулярным использованием любых растений всегда полезно проконсультироваться с врачом", — добавила нутрициолог Даниэлла Мейдейрос.

Ромашковый чай — это больше, чем приятный вечерний ритуал. Он помогает справляться с тревогой, улучшает сон, поддерживает иммунитет и обмен веществ. При разумном употреблении напиток может стать надёжным помощником в укреплении здоровья. Но важно помнить: как и любое натуральное средство, он требует осознанного и осторожного подхода.