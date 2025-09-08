Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ромашка
Ромашка
© flickr.com by Frayle is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike License
Олег Белов Опубликована сегодня в 0:17

Засыпают даже тревожные: простой напиток помогает мозгу отключиться

Диетолог Червони: ромашковый чай помогает при бессоннице

Обычная ромашка может стать мягким помощником в борьбе с бессонницей. Об этом рассказала диетолог Бет Червони в беседе с Daily Mirror.

Чашка на ночь — и сон крепче

По словам специалистки, вечерняя чашка ромашкового чая — это простой и доступный способ улучшить качество сна. Секрет растения в апигенине — веществе, которое оказывает успокаивающее действие, помогает снять нервное напряжение и облегчает засыпание.

Лекарство из природы

Но польза ромашки не ограничивается влиянием на сон. Червони отметила, что растение обладает выраженным терапевтическим эффектом. В его составе содержатся:

  • флавоноиды - поддерживают здоровье сосудов и регулируют давление;

  • терпеноиды - защищают печень и улучшают обменные процессы;

  • кумарины - известны своими противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

Ещё один аргумент за травяной чай

Таким образом, ромашка может стать не только вечерним ритуалом для хорошего сна, но и профилактическим средством, укрепляющим здоровье в целом.

