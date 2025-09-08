Ромашковый чай скрывал свою истинную силу: вот что он делает с организмом на самом деле

Ромашковый чай привычно ассоциируется у многих с мягким расслабляющим действием. Однако фитотерапевты утверждают, что его главная сила вовсе не в этом. По словам специалистов, ромашка ценна прежде всего благодаря своим противомикробным свойствам, а настоящие успокаивающие эффекты следует искать у других трав.

Ромашка как природный антибиотик

Многие люди заваривают ромашковый чай перед сном, ожидая, что он поможет снять напряжение и быстрее уснуть. Но исследования показывают: ключевое действие растения связано с подавлением патогенной микрофлоры.

"Ромашка — это природный антибиотик. Отвары с ней подавляют рост микрофлоры и помогают при заболеваниях мочеполовой системы и почек. А седативное действие остается второстепенным", — пояснил мануальный терапевт, невролог и рефлексотерапевт Павел Керекеша в интервью для Pravda.Ru.

Именно благодаря этим свойствам ромашка часто входит в состав урологических сборов и используется при воспалениях слизистых оболочек. Она мягко воздействует на организм, не нарушая естественный баланс и помогая снизить нагрузку на традиционные лекарства.

Какие травы действительно успокаивают

Несмотря на популярность ромашки в качестве вечернего напитка, специалисты подчёркивают: выраженного седативного эффекта у неё нет. Настоящим успокаивающим действием обладают совсем другие растения.

"Валериана и пустырник относятся к седативным травам. В составе сборов они помогают при неврозах и нервных тиках, способствуют снижению напряжения и улучшению сна", — подчеркнул Керекеша.

В отличие от ромашки, валериана и пустырник напрямую влияют на нервную систему, снижая её возбудимость. Эти травы применяются как самостоятельно, так и в составе комплексных сборов. Их часто назначают при повышенной тревожности, стрессах и бессоннице.

Значение фитотерапии в современной жизни

Фитотерапия не утратила своей актуальности, несмотря на обилие медикаментов. Растительные средства могут стать дополнением к традиционным методам лечения, помогая организму мягко адаптироваться и восстанавливаться.

"Ромашка, календула, череда, корень валерианы и другие лекарственные растения могут быть полезны в домашней аптечке как дополнение к традиционной медицине", — отметил Керекеша.

Особая ценность трав заключается в их доступности и универсальности. Их можно использовать для приготовления чаёв, настоев, полосканий, ванночек и ингаляций.

Где ромашка действительно эффективна

Помимо антисептических и противовоспалительных свойств, ромашка известна как мягкое средство при заболеваниях желудка и кишечника. Настои помогают при спазмах, метеоризме, а также способствуют нормализации пищеварения. Её часто применяют при гастрите и колите в качестве вспомогательной терапии.

Также ромашка полезна для ухода за кожей. Отвары применяют для умываний и компрессов при раздражениях и воспалениях. Она помогает ускорить заживление мелких повреждений и уменьшает зуд при аллергических реакциях.

Ромашковый чай не стоит воспринимать только как средство для расслабления. Его основное предназначение — защита организма от инфекций и поддержка здоровья мочеполовой и пищеварительной систем. А если речь идёт о выраженном успокоении и борьбе с тревожностью, стоит обратить внимание на проверенные седативные травы — валериану и пустырник.