Забудьте про сон: вот зачем на самом деле нужен ромашковый чай – секрет древних целителей

Ромашковый чай традиционно считают напитком для расслабления и борьбы со стрессом. Однако врачи напоминают: его главные свойства связаны совсем с другим эффектом. Мануальный терапевт, невролог и рефлексотерапевт Павел Керекеша объяснил, что ромашка прежде всего действует как природный антибиотик.

Природный антибиотик

"Ромашка — это природный антибиотик. Отвары с ней подавляют рост микрофлоры и помогают при заболеваниях мочеполовой системы и почек. А седативное действие остается второстепенным", — пояснил Павел Керекеша.

Таким образом, ценность ромашки не в расслабляющем эффекте, а в её противовоспалительном и антибактериальном действии.

Настоящие седативные травы

По словам специалиста, выраженный успокаивающий эффект свойственен совсем другим растениям.

"Валериана и пустырник относятся к седативным травам. В составе сборов они помогают при неврозах и нервных тиках, способствуют снижению напряжения и улучшению сна", — подчеркнул Павел Керекеша.

Такие травы традиционно используют в фитотерапии при повышенной нервозности и бессоннице.

Зачем нужны травы в аптечке

Фитотерапия остаётся важным дополнением к традиционной медицине. Врач отмечает, что лекарственные растения могут быть полезны дома как поддерживающее средство.

"Ромашка, календула, череда, корень валерианы и другие лекарственные растения могут быть полезны в домашней аптечке как дополнение к традиционной медицине", — заключил Павел Керекеша.

Таким образом, ромашковый чай стоит рассматривать прежде всего как средство для укрепления здоровья и профилактики инфекций, а для выраженного расслабления лучше использовать валериану или пустырник.

Три интересных факта