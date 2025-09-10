Забудьте про сон: вот зачем на самом деле нужен ромашковый чай – секрет древних целителей
Ромашковый чай традиционно считают напитком для расслабления и борьбы со стрессом. Однако врачи напоминают: его главные свойства связаны совсем с другим эффектом. Мануальный терапевт, невролог и рефлексотерапевт Павел Керекеша объяснил, что ромашка прежде всего действует как природный антибиотик.
Природный антибиотик
"Ромашка — это природный антибиотик. Отвары с ней подавляют рост микрофлоры и помогают при заболеваниях мочеполовой системы и почек. А седативное действие остается второстепенным", — пояснил Павел Керекеша.
Таким образом, ценность ромашки не в расслабляющем эффекте, а в её противовоспалительном и антибактериальном действии.
Настоящие седативные травы
По словам специалиста, выраженный успокаивающий эффект свойственен совсем другим растениям.
"Валериана и пустырник относятся к седативным травам. В составе сборов они помогают при неврозах и нервных тиках, способствуют снижению напряжения и улучшению сна", — подчеркнул Павел Керекеша.
Такие травы традиционно используют в фитотерапии при повышенной нервозности и бессоннице.
Зачем нужны травы в аптечке
Фитотерапия остаётся важным дополнением к традиционной медицине. Врач отмечает, что лекарственные растения могут быть полезны дома как поддерживающее средство.
"Ромашка, календула, череда, корень валерианы и другие лекарственные растения могут быть полезны в домашней аптечке как дополнение к традиционной медицине", — заключил Павел Керекеша.
Таким образом, ромашковый чай стоит рассматривать прежде всего как средство для укрепления здоровья и профилактики инфекций, а для выраженного расслабления лучше использовать валериану или пустырник.
Три интересных факта
- В Древнем Египте ромашку считали священным растением и применяли для лечения лихорадки.
- Валериана известна как лекарственное средство уже более двух тысяч лет — её описывал Гиппократ.
- Современные исследования подтверждают, что экстракты пустырника помогают снижать давление и уменьшают сердечную возбудимость.
