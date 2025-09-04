Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Глаза хамелеона и уникальный природный механизм
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 15:53

Меняет цвет и настроение: секреты, которые не расскажут в зоомагазине

Зоологи рекомендуют террариум для йеменского хамелеона

Задумывались ли вы когда-нибудь о том, чтобы завести необычного питомца, который умеет менять цвет? Хамелеон — именно такой уникальный обитатель тропиков, который способен удивлять и радовать своим видом. Но что нужно знать, чтобы создать для него комфортные условия и не ошибиться при покупке?

Кто такой хамелеон?

Хамелеон — это древесная ящерица, относящаяся к пресмыкающимся. Его поразительная способность менять цвет зависит не только от окружения, но и от его настроения: например, когда хамелеону не хватает воды, он голоден или напуган, оттенок его кожи меняется.

Эти ловкие обитатели тропических лесов отлично лазают по деревьям благодаря цепким лапам и длинному хвосту. Особенность хамелеонов — глаза, которые могут вращаться в разные стороны одновременно, что помогает им выслеживать добычу — насекомых. Размеры хамелеонов варьируются от миниатюрных 3 см до внушительных 60 см.

Как выбрать подходящего питомца?

Для домашнего содержания идеально подходит йеменский хамелеон. Это один из самых крупных видов: самцы достигают 55 см, самки чуть меньше — около 35 см. Пол животного легко определить даже у совсем молодых особей — у самцов в основании кистей видны пяточные шпоры, которые с возрастом становятся заметнее, у самок их нет.

Покупка хамелеона — ответственное дело. Вот несколько советов, которые помогут выбрать здорового питомца:

  • приобретайте животное только в лицензированных специализированных магазинах.
  • оптимальный возраст для покупки — старше 4 месяцев, чтобы можно было оценить здоровье рептилии.
  • глаза хамелеона должны свободно двигаться и быть широко открытыми, без усталого или томного выражения.
  • кожа яркая и насыщенная — признак хорошего здоровья, а тусклая и серая кожа сигнализирует о проблемах.
  • внимательно осмотрите рот: отсутствие пятен и желтых вкраплений — хороший знак.
  • обратите внимание на активность и походку — здоровое животное будет подвижным с ровными лапками.

Обустройство террариума

Для йеменского хамелеона подойдет террариум размером примерно 90 на 90 см и высотой 120 см. Внутри нужно разместить ветки и коряги для лазания, а также декоративные растения, где хамелеон сможет прятаться. Очень важно обеспечить текущую воду — фонтанчик или помпа отлично подойдут, ведь стоячую воду эти ящерицы не пьют, предпочитая слизывать капли с листьев.

Тропическая природа хамелеона требует поддержания определенного микроклимата:

  • температура днем должна быть в пределах +28…+32 °C, ночью — +22…+24 °C.
  • избегайте сквозняков, чтобы не навредить здоровью питомца.
  • световой день должен длиться около 12 часов — используйте искусственное освещение для поддержания режима.
  • летом можно устраивать прогулки на свежем воздухе, но только в клетке. Хамелеон с удовольствием охотится на насекомых, защищая вас от комаров.

Правильное питание

Рацион хамелеона меняется с возрастом:

  • молодым ящерицам требуется питание дважды в день. Им дают новорожденных сверчков, обогащенных специальными витаминами. Чтобы избежать обезвоживания, регулярно опрыскивайте питомца водой.
  • взрослые хамелеоны едят более разнообразно: крупных сверчков, тропических тараканов (только не тех, что были обработаны химикатами), фрукты и мясистые листья домашних растений. Из напитков можно предлагать чистую воду, натуральные соки и медовый раствор.

При правильном уходе йеменский хамелеон живет около 4 лет. Если хотите развести потомство, приобретайте пару разнополых особей, но взрослых лучше содержать отдельно, чтобы избежать конфликтов.

Читайте также

Содержание дегу в квартире требует специального ухода за зубами, предупреждают зоологи сегодня в 12:08

Дегу: быстрый способ обзавестись умным питомцем, который спит по ночам и требует минимум усилий

Дегу — необычные грызуны из Чили, которые живут до 7 лет и ведут дневной образ жизни. Узнайте плюсы и минусы содержания этих активных питомцев в квартире.

Читать полностью » Специалисты: шум во время прогулки в лесу снижает риск нападения медведя сегодня в 11:13

Медведь встаёт на задние лапы — угроза или любопытство: два противоположных сценария

Встреча с медведем в лесу может обернуться настоящим испытанием. Но зная простые правила, можно снизить риск и даже выйти из ситуации живым.

Читать полностью » Учёные и кинологи опровергли миф о связи характера собаки с её весом сегодня в 10:07

Маленькие собаки, большой характер: что скрывают любимцы в мини-формате

Считается, что маленькие собаки более капризные и шумные, а большие — спокойные и добродушные. Но так ли размер определяет характер питомца?

Читать полностью » Археологи: морские свинки были одомашнены в Андах около 7 тысяч лет назад сегодня в 9:51

Зверьки, пережившие королевские дворы и кухни инков: правда о морских свинках

Эти милые грызуны не имеют ничего общего ни с морем, ни со свиньями. Откуда же тогда появилось столь странное название?

Читать полностью » Кошки поднимают хвост и трутся боком о хозяина в знак приветствия сегодня в 8:45

У кошек свой язык приветствий: что означает каждое движение и взгляд

Почему кошка убегает от хозяина после разлуки и не спешит в объятия? Разбираемся, какие знаки используют мурлыки, чтобы сказать я рад тебя видеть.

Читать полностью » Усы у кошек являются сенсорным органом и помогают ориентироваться в пространстве сегодня в 7:39

Маленький волосок — большая катастрофа: зачем кошке усы на самом деле

Зачем кошке усы и что произойдёт, если их подстричь? Ответ удивит: вибриссы играют куда более важную роль, чем просто украшение мордочки.

Читать полностью » Сон кошки у ног хозяина связан с инстинктами безопасности и уважением границ сегодня в 6:29

Толкнуть ближе — значит потерять доверие кота: ошибка, которую совершают хозяева

Почему кошки выбирают спать у ног, а не на груди? В этом поведении скрыто куда больше заботы и привязанности, чем может показаться на первый взгляд.

Читать полностью » Учёные предупредили о риске диабета и панкреатита у собак из-за еды со стола сегодня в 5:17

Еда со стола, которая превращается для собаки в смертельный яд: какие продукты опасны

Владельцы собак часто делятся с питомцами едой со стола. Кажется безобидным, но за этой привычкой скрываются опасности, о которых стоит знать каждому.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Физиолог Майк Стак: боковая планка укрепляет мышцы кора и позвоночник
Красота и здоровье

Учёные предупредили: нагрев пластиковых бутылок с водой приводит к выделению микропластика
ПФО

СФР опубликовал график выплат пенсий и пособий в Пензенской области на сентябрь
Туризм

В Эстонии проложены настилы и смотровые башни для безопасного туризма на болотах
Садоводство

Айва: 3 морозоустойчивых сорта для любого климата — секреты посадки
Спорт и фитнес

Потеря мышц при приёме GLP-1 ускоряет снижение метаболизма — врач Алина Элперин
Авто и мото

Испытания Ford Ranger Super Duty 2025 подтвердили возможность преодоления 27 бродов подряд
ПФО

В Кузнецке внедрят проект по повышению физподготовки школьников — Златогорский
