Меняет цвет и настроение: секреты, которые не расскажут в зоомагазине

Задумывались ли вы когда-нибудь о том, чтобы завести необычного питомца, который умеет менять цвет? Хамелеон — именно такой уникальный обитатель тропиков, который способен удивлять и радовать своим видом. Но что нужно знать, чтобы создать для него комфортные условия и не ошибиться при покупке?

Кто такой хамелеон?

Хамелеон — это древесная ящерица, относящаяся к пресмыкающимся. Его поразительная способность менять цвет зависит не только от окружения, но и от его настроения: например, когда хамелеону не хватает воды, он голоден или напуган, оттенок его кожи меняется.

Эти ловкие обитатели тропических лесов отлично лазают по деревьям благодаря цепким лапам и длинному хвосту. Особенность хамелеонов — глаза, которые могут вращаться в разные стороны одновременно, что помогает им выслеживать добычу — насекомых. Размеры хамелеонов варьируются от миниатюрных 3 см до внушительных 60 см.

Как выбрать подходящего питомца?

Для домашнего содержания идеально подходит йеменский хамелеон. Это один из самых крупных видов: самцы достигают 55 см, самки чуть меньше — около 35 см. Пол животного легко определить даже у совсем молодых особей — у самцов в основании кистей видны пяточные шпоры, которые с возрастом становятся заметнее, у самок их нет.

Покупка хамелеона — ответственное дело. Вот несколько советов, которые помогут выбрать здорового питомца:

приобретайте животное только в лицензированных специализированных магазинах.

оптимальный возраст для покупки — старше 4 месяцев, чтобы можно было оценить здоровье рептилии.

глаза хамелеона должны свободно двигаться и быть широко открытыми, без усталого или томного выражения.

кожа яркая и насыщенная — признак хорошего здоровья, а тусклая и серая кожа сигнализирует о проблемах.

внимательно осмотрите рот: отсутствие пятен и желтых вкраплений — хороший знак.

обратите внимание на активность и походку — здоровое животное будет подвижным с ровными лапками.

Обустройство террариума

Для йеменского хамелеона подойдет террариум размером примерно 90 на 90 см и высотой 120 см. Внутри нужно разместить ветки и коряги для лазания, а также декоративные растения, где хамелеон сможет прятаться. Очень важно обеспечить текущую воду — фонтанчик или помпа отлично подойдут, ведь стоячую воду эти ящерицы не пьют, предпочитая слизывать капли с листьев.

Тропическая природа хамелеона требует поддержания определенного микроклимата:

температура днем должна быть в пределах +28…+32 °C, ночью — +22…+24 °C.

избегайте сквозняков, чтобы не навредить здоровью питомца.

световой день должен длиться около 12 часов — используйте искусственное освещение для поддержания режима.

летом можно устраивать прогулки на свежем воздухе, но только в клетке. Хамелеон с удовольствием охотится на насекомых, защищая вас от комаров.

Правильное питание

Рацион хамелеона меняется с возрастом:

молодым ящерицам требуется питание дважды в день. Им дают новорожденных сверчков, обогащенных специальными витаминами. Чтобы избежать обезвоживания, регулярно опрыскивайте питомца водой.

взрослые хамелеоны едят более разнообразно: крупных сверчков, тропических тараканов (только не тех, что были обработаны химикатами), фрукты и мясистые листья домашних растений. Из напитков можно предлагать чистую воду, натуральные соки и медовый раствор.

При правильном уходе йеменский хамелеон живет около 4 лет. Если хотите развести потомство, приобретайте пару разнополых особей, но взрослых лучше содержать отдельно, чтобы избежать конфликтов.