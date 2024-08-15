В Совете Федерации прокомментировали сообщения о появлении Challenger 2 в Курской области

Использование украинской армией британских танков Challenger 2 в Курской области подтверждает тот факт, что российская армия ведет войну не с Украиной, а с Североатлантическим альянсом. Такое заявление сделал замглавы Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров в беседе с "Лентой.ру".
"В принципе это (появление Challenger по Курском — прим.) подтверждает лишь то, что мы воюем не с Украиной, мы воюем со странами НАТО, прежде всего, с Великобританией, США, Германией", — заявил сенатор.
Он подчеркнул, что российская сторона уже давно знает о том, что Соединенные Штаты, Германия и Великобритания уже давно поставляют Киеву Abrams, Leopard и Challenger соответственно. По его словам, это очень плохая реклама военной техники Запада.
Накануне издание Sky News, ссылаясь на свои источники, сообщило, что в нападении на Курскую область 6 августа ВСУ могли использовать британские танки Challenger 2. В минобороны Соединенного Королевства отказались комментировать эту информацию.
Фото: commons.wikimedia.org/Fiorellino
Идея о подрыве "Северного потока" могла появится во время пьянки
Идея о подрыве газопроводов "Северный поток" возникла в ходе нетрезвого разговора между украинскими военными и бизнесменами в одном из баров, сообщает американская газета The Wall Street Journal, ссылаясь на анонимные источники из США, Украины и Европы.
В Греции из-за лесного пожара сгорели 78 домов
После серии лесных пожаров в Аттике, Греция, 11-13 августа 78 домов были признаны непригодными для жилья, причем около половины из них требуют сноса. Правительство намерено предоставить муниципалитетам Аттики €4,7 млн на устранение ущерба.
Бальная система оценки локализации будет введена Минпромторгом для электросамокатов
Минпромторг России планирует внедрить балльную систему оценки локализации для электрических средств индивидуальной мобильности (СИМ), включая электросамокаты, электровелосипеды, гироскутеры, сигвеи и моноколеса, а также их комплектующие.
Врач Мильнер: частота стула у взрослого человека не должна превышать 3 раза в день
Врач-гастроэнтеролог Евгения Мильнер объяснила, что нормальная частота стула у взрослого — это от трех раз в неделю до двух-трех раз в день.