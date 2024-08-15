В Совете Федерации прокомментировали сообщения о появлении Challenger 2 в Курской области

Сенатор Джабаров: появление британских танков под Курском говорит о войне с НАТО

Использование украинской армией британских танков Challenger 2 в Курской области подтверждает тот факт, что российская армия ведет войну не с Украиной, а с Североатлантическим альянсом. Такое заявление сделал замглавы Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров в беседе с "Лентой.ру".

"В принципе это (появление Challenger по Курском — прим.) подтверждает лишь то, что мы воюем не с Украиной, мы воюем со странами НАТО, прежде всего, с Великобританией, США, Германией", — заявил сенатор.

Он подчеркнул, что российская сторона уже давно знает о том, что Соединенные Штаты, Германия и Великобритания уже давно поставляют Киеву Abrams, Leopard и Challenger соответственно. По его словам, это очень плохая реклама военной техники Запада.

Накануне издание Sky News, ссылаясь на свои источники, сообщило, что в нападении на Курскую область 6 августа ВСУ могли использовать британские танки Challenger 2. В минобороны Соединенного Королевства отказались комментировать эту информацию.

Фото: commons.wikimedia.org/Fiorellino