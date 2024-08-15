Стало известно об использовании ВСУ в Курской области британских танков

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при нападении на Курскую область могли использовать поставленные Великобританией танки Challenger 2. Об этом сообщает издание Sky News, ссылаясь на свои источники.

"По данным Sky News, украинские войска, как полагают, использовали британские танки Challenger 2 в ходе наступления на территории России", — говорится в публикации.

Отмечается, что если соответствующая информация подтвердится, то это будет первый случай, когда украинские военные управляют британскими танками на российской территории.

По этому поводу журналисты издания отправили запрос в Минобороны Соединенного Королевства, однако там отказались это комментировать, но добавили, что "никаких изменений в политике не произошло".

Российские официальные лица и Минобороны не сообщали о присутствии на курском направлении британских тяжелых машин.

Напомним, что в январе 2023 года Украина получила от Великобритании первые танки Challenger 2. После этого Германия и Соединенные Штаты также решили последовать этому примеру, отправив Киеву Leopard 2 и Abrams.

Challenger 2 - основной боевой танк сухопутных войск Великобритании. Эти боевые машины также использовались во время боевых действий в Косово и Ираке.

Фото: commons.wikimedia.org/Pat boen