Йога на стуле: простой приём, который снимает стресс быстрее кофе

Йога давно зарекомендовала себя как эффективный способ укрепления здоровья, снятия стресса и улучшения гибкости. При этом заниматься ею можно в разных форматах: от динамичных практик до максимально щадящих. Один из доступных вариантов — йога на стуле. Такой подход позволяет получить схожие с традиционной йогой преимущества, но без необходимости выполнять упражнения стоя.

Зачем нужна йога на стуле

Современный ритм жизни заставляет нас много времени проводить сидя — за рабочим столом, в дороге или дома. Это часто приводит к болям в спине, скованности суставов и усталости. Короткая разминка прямо в кресле помогает снять напряжение, вернуть бодрость и поддерживать подвижность.

Кроме того, йога на стуле подходит тем, кто по состоянию здоровья не может выполнять полноценные стоячие упражнения. Например, исследование среди пожилых людей с остеоартритом показало, что регулярные занятия снизили у них уровень боли и усталости.

Основные упражнения

Для занятий подойдёт любой устойчивый стул без колёсиков. Важно следить за дыханием: оно должно быть глубоким и спокойным. Ниже приведена последовательность, которую можно выполнять на работе или дома.

"Кошка" сидя

Сядьте прямо, стопы на ширине плеч, ладони на коленях. На вдохе выгибайте спину дугой, поднимая голову и копчик вверх. На выдохе округляйте спину и опускайте голову вниз. Повторите несколько раз.

Поднятые руки (вариант приветствия солнцу)

Сохраняя ровную осанку, на вдохе поднимите руки вверх ладонями вперёд. Сделайте паузу на несколько секунд, затем плавно опустите руки на выдохе. Повторите несколько циклов.

Наклон вперёд

Наклонитесь от бёдер вниз, позволив рукам свободно тянуться к полу или голеням. Шея и плечи расслаблены. Сделайте около десяти глубоких вдохов и вернитесь в исходное положение.

Удлинённый треугольник

Оставляя стопы на полу, наклонитесь вправо, опуская правую руку к ноге или полу. Левую руку вытяните вверх и посмотрите на неё. Сделайте несколько дыхательных циклов, затем смените сторону.

"Голубь" на стуле

Положите левую стопу на правое бедро так, чтобы колено смотрело в сторону. Мягко наклонитесь вперёд, чтобы растянуть мышцы бедра и ягодицы. Подышите и повторите на другую ногу.

Скрутка

Сядьте боком к спинке стула, согнув ноги под прямым углом. На выдохе поверните корпус назад, держась за спинку, и посмотрите через плечо. Несколько спокойных вдохов — и вернитесь в исходное положение. Повторите в другую сторону.

Поза воина на стуле

Поставьте правую ногу на стул, левую согните в колене под прямым углом. Для "Воина I" поднимите руки вверх, сохраняя корпус обращённым вперёд. Для "Воина II" разверните туловище боком и разведите руки в стороны. Для "Обратного воина" наклонитесь назад, опуская руку к ноге. Повторите комплекс для другой стороны.

Важные рекомендации

Перед началом любых тренировок желательно проконсультироваться с врачом, особенно если есть хронические заболевания. Если во время выполнения упражнений появятся головокружение, боль или одышка, практику следует сразу прекратить.

Йога на стуле — это удобный и доступный способ включить в день немного движения, снять стресс и поддерживать гибкость. Эти простые упражнения можно выполнять в офисе, дома или в поездке, не требуя дополнительного оборудования. Главное — регулярность и внимание к своему телу.